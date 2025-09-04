Clima hoy en Estados Unidos: frente frío, tormentas y riesgo de inundaciones en estos estados este jueves 4 de septiembre
Un frente frío recorrerá los Apalaches, el Atlántico Medio y el noreste, lo que generará varias precipitaciones con riesgo de ráfagas intensas de viento que podrían provocar daños aislados
El panorama meteorológico de este jueves 4 de septiembre anticipa una jornada con contrastes marcados en distintas regiones de Estados Unidos. Mientras algunas zonas se preparan para tormentas fuertes y descensos de temperatura por el avance de frentes fríos, otras continuarán bajo condiciones de calor extremo o intensas lluvias de origen tropical. A esto se suma la actividad ciclónica en el Atlántico y en el Pacífico, que mantiene bajo vigilancia a especialistas y autoridades.
Tormentas en el este y frente frío en avance: el Atlántico Medio espera fuertes lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indicó que un frente frío de gran alcance comenzará a recorrer los Apalaches, el Atlántico Medio y el interior del Noreste durante este jueves. Estas condiciones pueden activar fuertes lluvias y tormentas eléctricas.
- Las precipitaciones se extenderán durante la tarde y la noche, con riesgo de tormentas fuertes.
- El principal peligro estará asociado a ráfagas intensas de viento que podrían provocar daños aislados.
- El frente se debilitará el viernes, pero aún generará lluvias en Nueva Inglaterra y el Atlántico Medio.
Desde el NWS se advirtió que existe un “riesgo marginal de tormentas severas” en áreas que van desde los Apalaches del Sur hasta el Valle de Tennessee y el noreste. “Las ráfagas dañinas serán posibles en puntos de la región”, señaló el organismo en su informe diario.
Otro frente frío azotará los valles de Tennessee y Ohio: bajan las temperaturas
Un segundo frente frío, acompañado de un sistema de baja presión en fortalecimiento, avanzará este jueves desde las Llanuras del Norte hacia el centro de EE.UU. Se prevé que el viernes se desplace hasta los valles de Tennessee y Ohio, así como también al noreste.
- En la previa al frente, el calor de estilo veraniego dominará con máximas que llegarán a los 90 °F (32 °C) en gran parte del Sur y hasta 100 °F (37 °C) en sectores de Texas.
- Una vez que ingrese el aire frío, las temperaturas descenderán abruptamente, con valores diurnos que apenas alcanzarán los 50 °F (10 °C) y 60 °F (15 °C) en el centro del país.
- Las mínimas nocturnas oscilarán entre los 30 °F (-1 °C) y 50 °F (10 °C).
El NWS advirtió que detrás de la línea frontal, las máximas se mantendrán en un rango de 60 °F (15 °C) a 70 °F (21 °C), es decir, entre 15 °F y 25 °F por debajo de lo habitual para comienzos de septiembre.
Lluvias intensas en Florida: posibilidad de inundaciones repentinas
La península de Florida continuará bajo condiciones de gran inestabilidad atmosférica debido a la presencia de un frente estacionario en el sur del estado. Esa línea de baja presión atrapará humedad tropical y dará lugar a aguaceros de gran intensidad.
- Las tormentas tendrán capacidad de descargar precipitaciones muy abundantes en lapsos breves.
- Los acumulados podrán generar inundaciones repentinas en zonas urbanas y sectores con drenaje deficiente.
- Este patrón se mantendrá, al menos, hasta el viernes.
El NWS recalcó que no puede descartarse “una crecida súbita localizada”, especialmente en los condados del sur de Florida.
Tormentas y riesgo de inundaciones en el suroeste
En los estados del suroeste, la combinación de humedad monzónica y el fuerte calentamiento superficial favorecerá la formación diaria de tormentas eléctricas. El área más activa se concentrará en la región de las Cuatro Esquinas, aunque hacia el fin de semana la inestabilidad alcanzará también la Gran Cuenca y partes del noroeste.
- Las tormentas dejarán lluvias torrenciales en cortos períodos.
- El terreno accidentado, cañones estrechos y áreas recientemente afectadas por incendios forestales estarán en mayor riesgo de crecidas súbitas.
- El sur de Arizona presentará una amenaza más marcada de inundaciones debido al ingreso de humedad asociada con el huracán Lorena desde el Pacífico.
Ola de calor en el noroeste de EE.UU.: Oregon, Washington e Idaho
El NWS advirtió que una ola de calor tardía seguirá con su impacto este jueves en el noroeste de EE.UU. Un domo de alta presión persistirá en la zona, lo que empujará los registros térmicos hacia valores extremos.
- Las temperaturas máximas alcanzarán entre 95 °F (35 °C) y 105 °F (40 °C), con posibilidad de batir récords en sectores de Oregon, Washington e Idaho.
- Regirán advertencias por calor excesivo hasta la noche del jueves.
- A partir del viernes, el calor empezará a disminuir levemente, aunque seguirá siendo elevado con marcas en torno a 90 °F (32 °C).
El alivio más notorio no llegará hasta comienzos de la próxima semana.
Vigilancia de huracanes en el Atlántico: se intensifica una onda tropical
El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que una onda tropical ubicada a cientos de kilómetros al suroeste de Cabo Verde muestra señales de organización. Las condiciones ambientales favorecerán su desarrollo en los próximos días.
- Existe un 50% de probabilidad de que se convierta en depresión tropical en 48 horas.
- A siete días, la probabilidad de formación aumenta a 80%.
- El sistema se desplazará lentamente hacia el oeste y noroeste, con destino probable hacia aguas cercanas a las Antillas Menores a mediados de la próxima semana.
Los huracanes Kiko y Lorena en el Pacífico continúan con su avance
En el océano Pacífico, el NHC sigue de cerca a dos ciclones de distinta intensidad.
- Huracán Kiko: se ubica a 13,7° norte y 133° oeste, con vientos máximos sostenidos de 144 millas por hora (232 km/h) y ráfagas de hasta 173 millas (278 km/h). Aunque se desplaza hacia el oeste, mantendrá su categoría mayor en los próximos días antes de comenzar a debilitarse.
- Huracán Lorena: se localiza en 24° norte y 113,7° oeste, con vientos de 81 millas por hora (130 km/h). Su movimiento será hacia el noroeste, pero gradualmente perderá fuerza hasta convertirse en un sistema remanente durante el fin de semana.
Ambos fenómenos no representan una amenaza directa para territorio continental de Estados Unidos, aunque la humedad de Lorena contribuirá a intensificar las lluvias monzónicas en el suroeste.
