Clima hoy en Estados Unidos: fuertes tormentas, calor intenso en Texas y otras alertas este jueves 28 de agosto

Este jueves 28 de agosto se presentará con un escenario meteorológico variado en distintos puntos de Estados Unidos, según detalló el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). En algunas regiones persistirán tormentas fuertes con riesgo de inundaciones repentinas, mientras que en otras se sentirá un aire más fresco, casi otoñal. Además, Texas afronta alertas de calor extremo.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en el centro de Estados Unidos

La humedad que días atrás afectó al suroeste se desplazará hacia las Rocosas y las Grandes Llanuras, donde se esperan lluvias persistentes y tormentas eléctricas. Los meteorólogos anticiparon que la combinación de humedad en niveles altos y frentes débiles en superficie favorecerá un escenario de precipitaciones que podrán extenderse durante gran parte del día.

El NWS mantiene un aviso de "riesgo leve" por lluvias excesivas en el frente oriental de Colorado y sectores de Llanuras Altas NWS

En el este de Colorado y zonas aledañas a las Llanuras Altas , las tormentas estarán acompañadas de ráfagas de viento y posible caída de granizo . El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) destacó que existe un “riesgo marginal” de que algunas de estas células produzcan ráfagas severas.

y zonas aledañas a las , las tormentas estarán . El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) destacó que existe un “riesgo marginal” de que algunas de estas células produzcan ráfagas severas. E NWS mantuvo un aviso de “riesgo leve” por lluvias excesivas en el frente oriental de Colorado y en sectores de las Llanuras Altas , por lo que se advirtió que los suelos en pendiente y las cicatrices dejadas por incendios forestales son especialmente vulnerables a inundaciones repentinas.

, por lo que se advirtió que los suelos en pendiente y las cicatrices dejadas por incendios forestales son especialmente vulnerables a inundaciones repentinas. Más al sur, la humedad procedente de la debilitada tormenta tropical Juliette, ubicada al oeste de la península de Baja California, podría alcanzar el sur de California y avanzar hacia el este en dirección a Texas. Aunque las precipitaciones asociadas a este remanente no se anticipan intensas, las zonas afectadas por incendios recientes sí podrían registrar escurrimientos peligrosos.

El valle del Mississippi y Arkansas, bajo vigilancia

El centro-sur de EE.UU. permanecerá en alerta por tormentas severas. La presencia de un frente estacionario y el ingreso de aire húmedo desde el Golfo de México impulsarán condiciones propicias para lluvias torrenciales desde Kansas hasta Louisiana y Mississippi.

En las próximas horas, se prevé que la franja con mayor impacto se ubique en el valle bajo del Arkansas y en el valle bajo del Mississippi.

Las precipitaciones podrán acumular entre dos y cuatro pulgadas (50 y 100 milímetros) , con sectores aislados donde los valores podrían superar las cinco pulgadas (120 milímetros).

, con sectores aislados donde los valores podrían superar las cinco pulgadas (120 milímetros). Entre Kansas, Misuri, Oklahoma y Arkansas se mantienen vigentes alertas por inundaciones, ya que los suelos saturados y los ríos en niveles elevados elevan la amenaza.

La humedad que afectó al suroeste se desplazará hacia las Rocosas y Grandes Llanuras, donde se esperan lluvias persistentes y tormentas eléctricas con "riesgo marginal" de ráfagas severas y granizo en el este de Colorado y Llanuras Altas SPC

El viernes, el sistema frontal avanzará un poco más hacia el sur, hasta desplazar el foco de las lluvias hacia el norte de Louisiana, el sur de Mississippi y posiblemente hasta el Panhandle de Florida y el sur de Georgia. El NWS sostuvo que existe un riesgo de precipitaciones excesivas que podrán desencadenar inundaciones en estas áreas.

Un respiro otoñal en el este de Estados Unidos

Mientras tanto, en gran parte del este de Estados Unidos continuará el “anticipo de otoño” que sorprendió durante la semana. El descenso de temperaturas será notorio y en algunos casos se prevén marcas mínimas cercanas a récords para la fecha.

En los valles de Ohio y del Atlántico medio , las mínimas podrían descender hasta 10 °F por debajo de lo habitual en esta época del año.

, las mínimas podrían descender en esta época del año. Incluso, el NWS advirtió que este jueves se podrían registrar temperaturas máximas inusualmente bajas en partes del valle de Arkansas , reforzadas por nubosidad y lluvias persistentes.

, reforzadas por nubosidad y lluvias persistentes. Una nueva irrupción de aire frío llegará el viernes al noreste, empujada por un frente frío que barrerá los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra.

De esta manera, durante el inicio del fin de semana largo por el Día del Trabajo, ciudades como Nueva York y Boston tendrán un ambiente fresco y con frecuentes lluvias, un contraste marcado con el calor que dominará en otras regiones.

En el este de EE.UU. continuará el "anticipo de otoño" con descensos térmicos notorios: mínimas hasta 10°F bajo lo habitual en valles de Ohio y Atlántico medio NWS

Calor intenso en Texas y el noroeste del Pacífico

No todo EE.UU. quedará bajo la influencia del aire fresco. En el extremo opuesto, tanto el noroeste del Pacífico como el sur de Texas se enfrentarán a temperaturas elevadas.

En estados como Washington y Oregon , los termómetros volverán a marcar entre 80 °F y 90 °F (27 °C y 32 °C) , con algunas zonas que podrían rozar los 95 °F (35 °C).

, los termómetros volverán a marcar , con algunas zonas que podrían rozar los 95 °F (35 °C). En el sur y el oeste de Texas, el calor será aún más extremo. Se anticipan máximas que superarán los 100 °F (38 °C), con sectores que alcanzarán los 104 °F (40 °C) o más.

Panorama en los lagos y el noreste

El frente frío que avanza sobre los Grandes Lagos incentivará las clásicas lluvias de efecto lago, en especial en sectores de Erie y Ontario. Estas precipitaciones se mantendrán activas durante la jornada, pero tenderán a debilitarse hacia el viernes.

En paralelo, la llegada del frente al noreste provocará lluvias dispersas en estados como Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine. Así, el arranque del fin de semana largo se perfilará con un ambiente húmedo y cielos mayormente cubiertos en esta región.

El Centro Nacional de Huracanes confirmó que el ciclón postropical Fernand perdió fuerza en el Atlántico central, pero monitorea una onda tropical que emergerá desde África el domingo NHC

Actividad tropical en el Atlántico

En lo que respecta a la cuenca atlántica, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó que el ciclón postropical Fernand ya perdió fuerza sobre aguas del Atlántico central. No obstante, los especialistas siguen de cerca una onda tropical que se espera que emerja desde África hacia el océano el próximo domingo.

De acuerdo con el NHC, esta perturbación tendrá bajas probabilidades de desarrollo en los próximos dos días, aunque hacia la próxima semana podría fortalecerse ligeramente a medida que se mueva hacia el oeste y noroeste a unas 15 a 18 millas por hora (25 a 30 km/h) sobre el Atlántico central.