Colapso aéreo por la tormenta invernal en Estados Unidos: en qué casos corresponde la devolución total del dinero

Una tormenta invernal histórica acontecida el pasado fin de semana generó miles de vuelos cancelados, aeropuertos paralizados y pasajeros varados en distintos puntos de Estados Unidos. Quienes tenían planes de viaje ahora deben saber cuándo corresponde la devolución total del dinero del pasaje y qué obligaciones tienen las aerolíneas en medio de un evento climático extremo.

La tormenta que paralizó a Estados Unidos y a los aeropuertos

La crisis aérea se dio en el contexto de una tormenta invernal calificada como histórica, que trazó un recorrido destructivo de unas 2300 millas (3700 km) a lo largo del país norteamericano, desde el sur hasta el noreste.

Según el Departamento de Transporte (DOT), las aerolíneas están obligadas federalmente a devolver el 100% del dinero si un vuelo es cancelado RON JENKINS� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El sistema dejó a su paso acumulaciones extremas de hielo y nieve, temperaturas peligrosamente bajas y cortes de energía que afectaron a millones de personas. Según el reporte de FOX Weather, en el punto más crítico del domingo por la tarde, más de un millón de clientes se quedaron sin suministro eléctrico en estados como Texas, Louisiana, Mississippi, Tennessee y Kentucky, principalmente por la caída de árboles y líneas eléctricas debido al hielo.

En paralelo, el noreste quedó enterrado bajo la nieve. A lo largo del corredor de la Interestatal 95 se registraron acumulaciones cercanas a un pie, y más de 18 estados superaron ese umbral hacia el inicio del lunes. Nueva York midió 11,4 pulgadas (29 centímetros) en Central Park, Filadelfia alcanzó 9,3 pulgadas (24 centímetros), Baltimore llegó a 11,1 pulgadas (28 centímetros) y Boston acumuló 16,7 pulgadas (42 centímetros), en lo que fue uno de los eventos de nieve más intensos en media década para la región.

Este escenario tuvo un efecto directo en el transporte aéreo. FOX Weather señaló que los viajes por aire prácticamente se detuvieron a nivel nacional, con miles de vuelos cancelados durante todo el fin de semana, justo cuando la tormenta avanzaba y se combinaba con un pulso de aire ártico asociado al vórtice polar.

La regla federal que protege al pasajero en medio de las inclemencias del clima

En medio del caos, la normativa del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) se convirtió en el principal respaldo para los viajeros afectados. De acuerdo con lo informado por Newsweek, la ley federal obliga a las aerolíneas a otorgar un reembolso si un vuelo es cancelado o si el pasajero enfrenta un retraso significativo y decide no viajar, sin importar la causa del problema, incluso cuando se trata de condiciones meteorológicas adversas.

La normativa vigente establece que el pasajero tiene derecho al reembolso total si la compañía realiza un cambio importante en el itinerario o una demora prolongada George Walker IV� - AP�

La llamada regla de reembolso automático establece que, cuando una aerolínea cancela un vuelo o realiza un cambio importante en el itinerario —lo que incluye demoras prolongadas—, el pasajero tiene derecho a la devolución total del dinero, aun cuando haya comprado un boleto no reembolsable, siempre que opte por no aceptar una reprogramación.

Este punto es central en el contexto de tormentas severas, ya que muchas compañías solían ampararse en el argumento de “fuerza mayor” para restringir compensaciones. La nueva regulación, según explicó Newsweek, fue creada precisamente para terminar con el sistema fragmentado que existía antes, cuando cada aerolínea fijaba sus propias reglas y los pasajeros debían navegar un proceso confuso e inconsistente.

Aunque el reembolso del pasaje es obligatorio, el DOT aclara que las aerolíneas no tienen la obligación legal de cubrir gastos de hotel o comidas RON JENKINS� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Qué incluye y qué no incluye el reembolso obligatorio

La obligación de devolver el dinero no implica, sin embargo, que las aerolíneas deban cubrir todos los gastos derivados de la interrupción del viaje.

El DOT aclara que, cuando el problema se debe al clima u otros factores fuera del control de la compañía, no existe un requerimiento general de ofrecer vales de hotel o comidas.

Lo que sí exige la normativa es que la aerolínea informe de manera clara y oportuna al pasajero cuando un vuelo es cancelado o sufre un cambio significativo, y que comunique el derecho al reembolso antes de ofrecer alternativas como vouchers o compensaciones distintas al dinero.