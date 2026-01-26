LA NACION

Ola de nieve en Estados Unidos: las fotos más impactantes

Hasta el momento, el temporal de magnitud dejó a su paso al menos once fallecidos, un millón de hogares sin energía eléctrica y miles de aviones en tierra

Las mejores y más impactantes imágenes de la tormenta invernal que azota a Estados Unidos
Las mejores y más impactantes imágenes de la tormenta invernal que azota a Estados UnidosSPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

WASHINGTON (AFP).- Una impactante tormenta invernal, con temperaturas extremas bajo cero, azotaba este lunes por tercer día consecutivo buena parte de Estados Unidos. Hasta el momento, el temporal de magnitud dejó a su paso al menos once fallecidos, un millón de hogares sin energía eléctrica y miles de aviones en tierra.

Las autoridades advirtieron que una masa de aire procedente del Ártico provocará la caída de las temperaturas a niveles peligrosamente bajos durante algunos días más. El estado de emergencia fue declarado en Washington y una veintena de estados. Esta tormenta provocó intensas nevadas y acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente catastróficas, según el Servicio Nacional de Meteorología local.

Las mejores y más impactantes imágenes de la tormenta invernal que azota a Estados Unidos.KEVIN WURM - AFP

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que cinco personas fueron encontradas muertas al aire libre este fin de semana. “Aunque todavía no sabemos las causas de estos decesos, no hay recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo y de la vulnerabilidad de muchos habitantes, en particular de los neoyorquinos sin hogar”, señaló en una rueda de prensa.

Las mejores y más impactantes imágenes de la tormenta invernal que azota a Estados Unidos.ANGELA WEISS - AFP

En el estado de Texas, las autoridades confirmaron tres muertes, incluyendo la de una adolescente de 16 años fallecida en un accidente de trineo. En Luisiana, dos personas murieron por hipotermia.

Las mejores y más impactantes imágenes de la tormenta invernal que azota a Estados Unidos.CHARLY TRIBALLEAU - AFP
Las mejores y más impactantes imágenes de la tormenta invernal que azota a Estados Unidos.TIMOTHY A. CLARY - AFP
Las mejores y más impactantes imágenes de la tormenta invernal que azota a Estados Unidos.AUSTIN JOHNSON - AFP
Las mejores y más impactantes imágenes de la tormenta invernal que azota a Estados Unidos.SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Las mejores y más impactantes imágenes de la tormenta invernal que azota a Estados Unidos.AMID FARAHI - AFP
Las mejores y más impactantes imágenes de la tormenta invernal que azota a Estados Unidos.AMID FARAHI - AFP
Las mejores y más impactantes imágenes de la tormenta invernal que azota a Estados Unidos.JOSEPH PREZIOSO - AFP
Las mejores y más impactantes imágenes de la tormenta invernal que azota a Estados Unidos.JOSEPH PREZIOSO - AFP
Las mejores y más impactantes imágenes de la tormenta invernal que azota a Estados Unidos.SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Ola de nieve en Estados Unidos: las fotos más impactantes.AUSTIN JOHNSON - AFP
Ola de nieve en Estados Unidos: las fotos más impactantes.JOSEPH PREZIOSO - AFP
Ola de nieve en Estados Unidos: las fotos más impactantes.MATTHEW HATCHER - AFP
