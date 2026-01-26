El mapa de la tormenta invernal este lunes 26 de enero en EE.UU. y hasta cuándo duraría la ola de frío

Una tormenta invernal histórica aún protagoniza el escenario meteorológico de Estados Unidos este lunes 26 de enero, con impactos que se extienden desde el suroeste de ese país hasta Nueva Inglaterra. La combinación de nieve intensa, lluvia helada, temperaturas extremas y un patrón atmosférico dominado por aire ártico mantiene en alerta a millones de personas.

La tormenta invernal avanza hacia el Atlántico

El pronóstico de corto plazo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) describió un escenario dominado por un centro de baja presión ubicado al sur de Nueva Inglaterra que se desplaza hacia el este, sobre el océano Atlántico.

La tormenta invernal que golpeó a EE.UU. durante el fin de semana se mueve hacia el Atlántico NWS

Este sistema es el responsable de las nevadas más intensas en el noreste y de áreas con precipitación congelante en sectores del Atlántico Medio. De acuerdo con el NWS, la nieve también se desarrollará durante el lunes a lo largo de los Apalaches, mientras que las precipitaciones en forma de lluvia se extenderán por la costa sureste a medida que el frente frío se interna mar adentro.

En Florida, la lluvia liviana persistirá hasta la tarde del lunes. El mismo informe anticipó que la nieve más débil continuará en el noreste durante el martes y que, desde este lunes, se activará el fenómeno de “nieve por efecto lago” a sotavento de los Grandes Lagos.

El impacto de la nieve intensa en el noreste de Estados Unidos

El noreste se encuentra entre las regiones más golpeadas por este evento invernal, descrito por Fox Weather como uno de los más significativos de la última década. La nieve se acumuló desde los estados de las Llanuras, por el Medio oeste y el Valle de Ohio, hasta alcanzar con fuerza el Atlántico Medio y Nueva Inglaterra.

Ciudades como Nueva York y Boston, en el noreste, superaron las 10 pulgadas de nieve durante el fin de semana NWS

Nueva York podría cerrar el evento con alrededor de 12 pulgadas (30,48 centímetros) de nieve total acumulada.

Boston se encamina a registros cercanos a 24 pulgadas (60,96 centímetros).

En amplias zonas del noreste se esperan acumulaciones generalizadas de 18 a 24 pulgadas (45,72 a 60,96 centímetros), con picos locales que podrían llegar a 30 pulgadas (76,2 centímetros).

Ciudades como Pittsburgh vivieron el domingo su jornada más nevada en 16 años, mientras que Baltimore alcanzó 11,1 pulgadas (28,19 centímetros), el mayor valor en una década.

Fox Weather señaló que, hasta el domingo, tanto Nueva York como Boston ya habían superado las diez pulgadas (25,4 centímetros).

Hielo peligroso en el sur de EE.UU. y los Apalaches

Mientras el norte enfrenta montañas de nieve, el sur de EE.UU. lidia con un escenario igualmente crítico: la acumulación de hielo. La lluvia congelante provocó extensos cortes de energía y condiciones extremadamente riesgosas para la circulación.

El peso del hielo provocó caída de árboles y de líneas eléctricas en varias partes de EE.UU. MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En sectores de Mississippi se reportó cerca de una pulgada (2,54 centímetros) de acumulación de hielo.

Nashville registró 0,47 pulgadas (1,19 centímetros) de hielo tras varias horas de lluvia congelante.

Informes desde Holly Springs indicaron alrededor de 0,25 pulgadas (0,64 centímetros) de hielo.

Las advertencias por tormenta de hielo se extienden por los Apalaches del sur, lo que incluye áreas de Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia.

El peso del hielo derribó árboles y líneas eléctricas, lo que dejó a casi un millón de usuarios sin suministro eléctrico en distintos momentos del fin de semana, especialmente en Texas, Louisiana y Mississippi.

Cómo continúa el clima en EE.UU. tras el pico de la tormenta invernal

De acuerdo con AccuWeather, la nieve ligera continuará en el noreste durante el martes, mientras que un frente procedente del centro oeste de Canadá avanzará hacia los Grandes Lagos, lo que reforzará la nieve de efecto lago.

La nieve ligera continuará al menos hasta el martes ANGELA WEISS� - AFP�

En paralelo, un patrón de sistemas rápidos, conocidos como “clippers”, llevará nuevas rondas de nevadas moderadas, ráfagas de viento y acumulaciones adicionales en el Medio Oeste y el noreste durante el resto de la semana.

Aunque estos sistemas no serán tan intensos como el reciente, el extenso manto de nieve y hielo ya existente, combinado con el frío persistente, aún generará problemas de tránsito, demoras escolares y riesgos para peatones y conductores.