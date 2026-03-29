Colombia vs. Francia, hoy: hora y cómo ver en vivo desde EE.UU. la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

La Selección Colombia cerrará su doble fecha FIFA de marzo este domingo 29 de marzo ante Francia en Washington, el partido de mayor exigencia en la preparación de la Tricolor hacia el Mundial 2026. El duelo reúne a dos equipos del Grupo K que podrían cruzarse en la fase final del torneo.

Colombia y su preparación rumbo al Mundial 2026

Néstor Lorenzo convocó 26 jugadores para esta doble fecha, manteniendo la base y sin experimentar con nombres nuevos, lo que da una señal clara de que esta lista se acerca mucho a la definitiva del Mundial.

Kylian Mbappé, de Francia, celebra el gol inicial durante un juego de fútbol del grupo D de clasificación para la Copa del Mundo de 2026 entre Francia y Ucrania en París, el jueves 13 de noviembre de 2025. (AP Photo/Christophe Ena) Christophe Ena - AP

El mejor presente del plantel lo tiene Luis Díaz, destacado por su efectividad ofensiva con el Bayern Múnich en Europa, seguido por Luis Suárez, revelación del Sporting de Lisboa en la temporada.

Francia, por su parte, llega al Northwest Stadium tras medirse ante Brasil el jueves 26 en Boston, con todas sus estrellas disponibles, incluidos Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, confirmados en la convocatoria de 26 jugadores presentada por Didier Deschamps.

Los Bleus son candidatos directos al título mundialista y representan el nivel de exigencia máxima para calibrar el estado de Colombia.

La única baja sensible confirmada por la federación francesa se produjo por lesión de tobillo, con reemplazante ya designado.

ARCHIVO - El colombiano James Rodríguez cobra un tiro libre durante la primera mitad de un partido de fútbol amistoso internacional entre México y Colombia, el sábado 11 de octubre de 2025, en Arlington, Texas. (AP Photo/Julio Cortez, archivo) Julio Cortez - AP

Hora y cómo ver en vivo Colombia vs. Francia

De acuerdo con el calendario confirmado por ESPN Deportes y DAZN, el partido se jugará este domingo 29 de marzo de 2026 en el Northwest Stadium de Landover, Maryland (área metropolitana de Washington D.C.), con inicio a las 3:00 PM ET. Las opciones para verlo en vivo desde EE.UU.:

Caracol TV y RCN TV (en español, para la comunidad colombiana)

y (en español, para la comunidad colombiana) Hora para otras zonas de EE.UU.: 2:00 PM CT | 1:00 PM MT | 12:00 PM PT

Formaciones de Colombia vs. Francia

Colombia (XI probable): Vargas; Muñoz, Lucumí, Cuesta, Mojica; Lerma, Mateus Uribe; Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

Francia (XI probable): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouaméni, Camavinga; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud/Thuram. Mbappé encabeza una nómina con presencia total de sus estrellas.​

Colombia's midfielder James Rodriguez celebrates scoring his team's second goal during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Colombia and Argentina, at the Metropolitano Roberto MelÈndez stadium in Barranquilla, Colombia, on September 10, 2024. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP) JOAQUIN SARMIENTO - AFP

El Grupo K de Colombia en el Mundial 2026

Colombia compartirá el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

con y el ganador del repechaje intercontinental entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia. La Tricolor debutará ante Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, luego jugará ante el vencedor del repechaje en Guadalajara y cerrará la fase de grupos ante Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami el sábado 27 de junio a las 7:30 PM ET.

Fecha Partido Sede Hora (ET) Mié. 17 jun. Colombia vs. Rep. repechaje Guadalajara Por confirmar Mar. 23 jun. Uzbekistán vs. Colombia Estadio Azteca, CDMX Por confirmar Sáb. 27 jun. Colombia vs. Portugal Hard Rock Stadium, Miami 7:30 PM

Historial entre Colombia y Francia

Colombia y Francia se han enfrentado tres veces en la historia , con balance favorable a los europeos, aunque el antecedente más reciente es de la Tricolor: un recordado triunfo 3-2 de Colombia en París en 2018 .

, con balance favorable a los europeos, aunque el antecedente más reciente es de la Tricolor: un recordado . Los otros dos duelos fueron derrotas colombianas por 1-0, en 2008 en amistoso y en 2003 en la Copa Confederaciones.

Este domingo será el cuarto capítulo de un duelo que tiene contexto mundialista: Colombia y Francia podrían reencontrarse en la fase final del torneo si sus respectivos caminos en el cuadro se cruzan.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.