Colombia vs. Panamá, hoy: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU.

Colombia y Panamá se enfrentarán en la recta decisiva de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol, en un partido que puede tener implicancias directas en la clasificación del Grupo A. El choque está programado para este lunes 9 de marzo a las 12.00 p.m. (hora del Este), en el Hiram Bithorn Stadium de Puerto Rico.

Horario, sede y TV en Estados Unidos

El calendario oficial de MLB indica que el encuentro será transmitido para Estados Unidos por FS2, compartiendo la franja del mediodía con República Dominicana–Israel, que se verá por FS1.

Luego llegará el turno de una noche de alto voltaje con Cuba–Puerto Rico, Venezuela–Nicaragua y México–Estados Unidos.

Cómo ver el partido en EE.UU. y seguirlo online

FS2 llevará la señal principal, con FOX Deportes como alternativa en español en los mercados donde esté disponible.

La app de FOX Sports ofrecerá el streaming en vivo, mientras que MLB.com dará cobertura jugada a jugada, estadísticas y análisis al cierre.

Clásico Mundial de Béisbol 2026

El horario de mediodía otorga al partido un lugar destacado en la programación, especialmente para el público latinoamericano y para las comunidades colombiana y panameña radicadas en la Costa Este.

Calendario completo de Colombia (primera ronda, hora del Este)

9 de marzo, 12.00 p.m.: Colombia vs. Panamá, FS2.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.