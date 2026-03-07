No solo Juan Soto y Vladi Jr.: el poder dominicano al bate que puede torcer el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. han regresado al escenario del Clásico Mundial de Béisbol con la firme intención de consolidarse como la referencia ineludible de la República Dominicana. En la arquitectura teórica de los planteles más competitivos del certamen, sus nombres figuran entre las opciones primordiales para liderar el corazón del lineup. Un perfil que combina una disciplina quirúrgica en el plato con un poder de bateo que los posiciona como unos de los atletas más temibles de la actualidad.

El estandarte ofensivo que busca guiar a la República Dominicana hacia la gloria

La previa de la MLB destaca que la selección dominicana arriba al torneo con una nómina excepcionalmente completa, que integra figuras de calibre mundial como Manny Machado, Julio Rodríguez y Fernando Tatis Jr.

El dominicano Juan Soto (izquierda) reacciona después de que Fernando Tatis Jr. (derecha) anotara con un doblete de Ketel Marte durante la primera entrada del Clásico Mundial de Béisbol contra Nicaragua, el viernes 6 de marzo de 2026, en Miami Lynne Sladky� - AP�

Tras la decepcionante eliminación temprana sufrida en 2023, el plantel ha asumido una postura de máxima exigencia: el margen de talento disponible no admite más errores y el objetivo mínimo es alcanzar la corona. Soto ha forjado una reputación consolidada como un bateador de postemporada en las Grandes Ligas, demostrando una capacidad probada para rendir bajo escenarios de alta presión.

En un torneo como el Clásico, donde la muestra es reducida y los rivales no conceden segundas oportunidades, su habilidad para extender los turnos, gestionar bases por bolas y definir encuentros con un único swing resulta determinante para las aspiraciones de su país.

Lo que se espera en el World Baseball Classic 2026

En un grupo altamente competitivo, donde los cruces de eliminación directa en Miami definirán el destino de los favoritos, su desempeño individual podría marcar la frontera entre otro fracaso prematuro y el ansiado regreso a las instancias decisivas del campeonato.

Vladimir Guerrero Jr. #27 de República Dominicana reacciona contra Nicaragua durante la primera entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el LoanDepot Park el 6 de marzo de 2026 en Miami, Florida RICH STORRY� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El potencial ofensivo del equipo ya ha quedado en evidencia en sus recientes presentaciones. Según los registros estadísticos, el conjunto dominicano ha cimentado buena parte de su éxito en el bateo de largo alcance.

Un debut de poder para República Dominicana en el WBC 2026

Los cuadrangulares conectados por Julio Rodríguez, Junior Caminero y Oneil Cruz fueron fundamentales para romper la paridad en la segunda mitad del partido vs. Nicaragua en el Clásico Mundial.

Asimismo, el boxscore oficial detalla que otros referentes como Manny Machado, Ketel Marte y Vladimir Guerrero Jr. realizaron contribuciones clave mediante dobles y carreras impulsadas.

Esta alineación, cargada de talento probado en las Grandes Ligas, logró castigar de manera sostenida al pitcheo nicaragüense, una señal contundente para el resto de los competidores.

Con la mirada puesta en Miami, los dominicanos confían en que su profundidad ofensiva y la jerarquía de sus bates serán suficientes para superar los desafíos que plantea un torneo de esta envergadura.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.