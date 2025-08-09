Abandonó Los Ángeles porque se dio cuenta de que nunca podría comprarse una casa y no se arrepiente: “Quiero ser dueña”

Durante dos décadas, Emily Pennington vivió en Los Ángeles y le encantaba. Sin embargo, con el tiempo, empezó a buscar algo distinto. El tráfico, el aumento del alquiler y el deseo de reconectar con la naturaleza la llevaron a tomar una decisión drástica: dejar la gran ciudad y mudarse a Boulder, un pueblo en Colorado. No se arrepintió.

Una nueva vida en Boulder: más espacio, naturaleza y comunidad

Pennington se sintió atraída por Boulder por varias razones. “Dejar una gran ciudad en busca de alquileres más baratos y un mejor acceso al aire libre estaba en mi radar”, explicó la mujer, quien también señaló que era consciente de que nunca podría comprar una vivienda en una ciudad como Los Ángeles. “Debía irme si alguna vez quería ser dueña”, contó en diálogo con Business Insider.

Tras 20 años en Los Ángeles, se mudó a un pequeño pueblo de Colorado X: @bouldercolorado

Antes de mudarse, investigó durante semanas diferentes destinos. Finalmente, eligió Boulder, una ciudad de poco más de 100 mil habitantes.

“Mi nueva ciudad ideal tendría que ser bastante animada, con clima soleado, más acceso al aire libre y bienes raíces que pudiera pagar de manera más razonable”, explicó. Boulder reunía todos esos requisitos.

El doble de espacio y una vista privilegiada

Al llegar a Boulder, uno de sus primeros objetivos fue encontrar un lugar propio. Aunque el mercado inmobiliario local no era precisamente económico, logró comprar una casa que superó sus expectativas. “Por US$450,000, terminé en una propiedad magníficamente actualizada de dos dormitorios y dos baños de la década de 1970 con jardines maduros, excelentes vecinos y una vista a la montaña absolutamente impresionante”, detalló.

El cambio le permitió disfrutar del doble de espacio del que tenía en Los Ángeles, con lugar suficiente para que su pareja y su perro se unieran a su nueva vida. “Finalmente, a la madura edad de 37 años, tengo mi propia oficina, que también funciona como habitación de invitados”, celebró.

El paisaje, protagonista en Boulder, Colorado X: @bouldercolorado

Su nuevo estilo de vida: amistad y actividades al aire libre

La conexión con la naturaleza fue uno de los motores del cambio. Boulder le ofreció oportunidades para hacer deporte, relajarse y, también, construir nuevas relaciones.

“A 15 minutos en coche, tengo acceso a caminatas de clase mundial en Flatirons, un mercado de agricultores y kilómetros de senderos para bicicletas bien planificados”, enumeró.

A través de esas actividades, conoció a personas que compartían su estilo de vida. “Un mes después de mudarme a Colorado, amigos de todo el país me agregaron a grupos de mensajes de texto y cadenas de correo electrónico con sus conexiones en Boulder”, relató.

Esas nuevas amistades no solo enriquecieron su vida social, sino que también tuvieron un impacto positivo en su salud mental. “Me siento más libre, más relajada y menos ansiosa viviendo en el centro de una ciudad pequeña”, compartió.

Una pequeña comunidad entre montañas X: @bouldercolorado

La música, vínculo con la comunidad

Otro descubrimiento inesperado fue la escena musical local. Boulder tiene una fuerte tradición de música folk y bluegrass, algo que Pennington no conocía antes. “En casi todas las estaciones del año, hay algún tipo de festival de música al aire libre en los parques de la ciudad, en las cervecerías artesanales locales o en el histórico Planet Bluegrass”, dijo.

Ese entorno artístico la motivó a tocar la guitarra y formar una banda junto a su novio. “Me enorgullece decir que Trouble’s Braids se ha presentado de forma regular en todo Front Range durante más de un año”, afirmó.

Qué extraña de Los Angeles

Aunque ama su nueva vida, Pennington admite que tiene algunas limitaciones en comparación con su antiguo hogar. “Tengo opciones nocturnas”, explicó.

Además, para disfrutar de grandes eventos musicales o teatrales, debe viajar a Denver. “Tengo que conducir durante una hora para ir a un concierto en Red Rocks o ver un musical”, señaló.

Sin embargo, consideró que el cambio valió la pena. “No sé dónde estaría si me hubiera quedado en Los Ángeles, pero estoy muy contenta de estar aquí”, concluyó.