Adiós Safeway en Colorado: la popular cadena anuncia el cierre de 10 tiendas en estas ubicaciones
Las sucursales dejarán de operar a partir del 7 de noviembre de 2025, pero algunas podrían bajar sus persianas antes
En septiembre de 2025, se dio a conocer que Safeway cerrará 10 de sus tiendas en Colorado y dos más en otros estados de Estados Unidos. La cadena de supermercados explicó que la decisión no se tomó a la ligera, pero los residentes de Colorado expresaron su preocupación por este cambio definitivo.
Por qué Safeway cierra 10 tiendas en Colorado
El 9 de septiembre, la ciudad de La Junta publicó en su cuenta de anuncios públicos de Facebook que la sucursal de Safeway que se encuentra en esa región cerrará de forma permanente.
“Durante muchos años, esta tienda ha sido más que un lugar para comprar: ha sido un punto de encuentro, un empleador y una piedra angular de la vida diaria para innumerables familias en La Junta y en todo el sureste de Colorado”, expresó Michael Hart, el administrador de la ciudad.
Tras el comunicado de La Junta en Facebook, el medio local KOAA News5 se comunicó con Safeway y descubrió que en total serán 10 establecimientos los que dejarán de operar en Colorado.
Un portavoz de la compañía le explicó a KOAA News5 que esa decisión no se tomó a la ligera y se realizó después de evaluar el rendimiento del negocio. El cambio también respondió a la unificación de sus divisiones Intermountain y Denver en una sola.
Kirk Crespin, el alcalde de Lamar (una de las ciudades afectadas por el anuncio de Safeway), publicó en su cuenta de Facebook otras posibles razones detrás del anuncio de Safeway.
“Me han dicho que la decisión se tomó debido a la disminución de las ventas, el aumento de gastos por la huelga laboral de principios de este año y el fracaso de la venta a Kroger’s”, expresó Crespin en Facebook.
En dónde se encuentran las 10 tiendas de Safeway que cierran en 2025
De acuerdo con la información obtenida por KOAA News5, la decena de tiendas Safeway en Colorado que cerrarán son las que se encuentran en las siguientes direcciones:
- 201 E Jefferson, Englewood 80113
- 500 E. 120th Ave, Northglenn 80233
- 1653 S. Colorado Blvd., Denver 80222
- 12200 E. Mississippi, Aurora 80012
- 3657 S. College Ave, Fort Collins 80525
- 860 Cleveland Ave., Loveland 80537
- 5060 North Academy Blvd., Colorado Springs 80918
- 1425 S Murray Blvd., Colorado Springs 80916
- 315 West 2nd St., La Junta 81050
- 906 E. Olive St., Lamar 81052
Además de las sucursales en Colorado, la cadena de supermercados terminará operaciones en otros dos establecimientos ubicados en los estados de Nebraska y Nuevo México:
- 230 Morehead Street, Chadron, Nebraska 69337
- 730 W. Main St., Farmington, Nuevo México 87401
Safeway detalló que las 12 tiendas cerrarán el 7 de noviembre de 2025, pero algunas podrían dejar de atender clientes antes de esa fecha.
Qué impacto tendrá esta decisión en las comunidades de Colorado
Después de que Safeway confirmara el cierre de algunos de sus establecimientos, algunos residentes de Colorado expresaron su preocupación por las consecuencias de esta noticia.
El senador Michael Bennet describió el anuncio como “devastador” para las personas de bajos ingresos y quienes viven en zonas rurales.
“En todo el estado, los residentes ahora tienen menos opciones para comprar comestibles y menos oportunidades laborales. En un momento en que las familias ya tienen dificultades para llevar comida a la mesa por el aumento de precios, esto es lo último que necesitan las comunidades de Colorado”, escribió el político en Facebook.
Un ejemplo de lo descrito por Bennet se encuentra en el caso de Diana Stevens, una residente de Colorado Springs que no tiene automóvil y visitaba la sucursal de Safeway en Murray Boulevard tres veces a la semana en su silla de ruedas eléctrica.
“Ya intenté hacer un pedido en Walmart de nuevo y siguen diciendo que no pueden aceptar mi tarjeta de cupones de alimentos, o que tienen un problema, o que me cobrarán un ojo de la cara por mis compras”, compartió Stevens con KOAA News5.
