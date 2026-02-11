Alerta del DMV en Colorado: anuncian cierre de tres días durante esta fecha de febrero
Las oficinas y los trámites en línea estarán suspendidos y no podrán programarse citas
Un condado en Colorado cerrará las oficinas de la División de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) durante tres días de febrero. Asimismo, se aplicarán restricciones en la plataforma web en todo el estado debido a una actualización del sistema.
DMV de Colorado anuncia cierre en fechas de febrero
Las oficinas y servicios digitales del DMV en Colorado permanecerán suspendidos el próximo 16 de febrero de 2026 con motivo del Día de los Presidentes, de acuerdo con CBS News.
Por otra parte, los servicios de licencia de conducir en línea, los quioscos y otros trámites electrónicos no estarán disponibles hasta el próximo 17 de febrero, según el sitio web del DMV estatal.
Esto se debe a que su sistema atraviesa un proceso de actualización tecnológica. Los servicios de renovación, actualización y degradación de licencias no están disponibles desde el martes 10 de febrero a las 23.59 hs, mientras que el resto de los servicios se suspenderán a partir de las 19.00 hs del viernes 13 del mismo mes.
Por otro lado, las oficinas del Condado de Denver también permanecerán cerradas el martes 17 y el miércoles 18 de febrero, debido a que se brindarán capacitaciones sobre el nuevo sistema a sus funcionarios.
En el resto del estado solo se suspenderán actividades por el Día de los Presidentes, y la atención en oficinas físicas se reanudará a partir de la siguiente jornada.
Asimismo, los cambios en los portales web representarán obstáculos para la programación de citas, trámite que no podrá realizarse a partir del 17 de febrero.
Sin embargo, en esta fecha la mayoría de las oficinas ya estarán abiertas y ofrecerán atención sin agenda previa por tiempo limitado.
Las autoridades del DMV exhortaron a los ciudadanos a realizar sus trámites, como la renovación del registro del vehículo, a través del sitio web antes de la fecha límite del 13 de febrero a las 19.00 hs.
Qué oficinas y negocios cierran por el Día de los Presidentes
El Día de los Presidentes en Estados Unidos se conmemora el tercer lunes de febrero de cada año. Aunque originalmente este feriado federal fue creado para celebrar el natalicio de George Washington, desde 1971 rinde homenaje a todos los presidentes de la nación.
De acuerdo con el gobierno estadounidense, durante los feriados federales las oficinas gubernamentales, bancos, el servicio postal y las bibliotecas públicas permanecen cerrados, al igual que diversos negocios del sector privado.
Por otra parte, los servicios y comercios que generalmente se encuentran abiertos durante el Día de los Presidentes son los esenciales, como el transporte público y los aeropuertos, señaló Telemundo.
Se espera que la mayoría de los supermercados y tiendas de minoristas ofrezcan sus servicios habituales. Del mismo modo, diferentes cadenas de restaurantes también operan de forma regular.
Cómo se celebra el Día de los Presidentes en EE.UU.
El Día de los Presidentes es un feriado federal creado desde 1885. A nivel nacional, se suele rendir un homenaje especial a Washington por ser una fecha cercana a su cumpleaños (22 de febrero de 1732), aunque la festividad conmemora a todos los presidentes norteamericanos.
En las escuelas de EE.UU. se organizan eventos especiales que conmemoran a los mandatarios, así como el nacimiento y obra del primer presidente de la nación.
Durante la jornada también suelen presentarse desfiles, brindarse discursos y llevarse a cabo otras actividades especiales, como en Washington D.C., donde se realizan recreaciones históricas y exhibiciones patrióticas.
Museos como el de Historia Americana o el de los Archivos Nacionales realizan eventos especiales. Aunque una de las celebraciones más grandes es en Laredo, Texas, donde los desfiles y festivales culturales inician desde enero y permanecen hasta finales de febrero.
En otras partes del país, como Nueva York, se organizan actividades temáticas en puntos turísticos, mientras que en Mount Vernon, la casa de George Washington en Virginia, abre sus puertas al público e imparte dinámicas educativas.
