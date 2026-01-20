Descanso de tres días en febrero: cuándo es el próximo feriado federal en Estados Unidos en 2026

Con el inicio del año, muchas personas ya planifican su próximo descanso extendido en Estados Unidos. El próximo feriado federal de 2026 tendrá lugar en febrero, y al caer en lunes, este festivo crea un fin de semana largo de tres días después de las festividades de enero, lo que ofrece una oportunidad ideal para viajes cortos antes de la llegada de la primavera.

Cuándo es el próximo feriado federal en Estados Unidos en 2026

El próximo feriado federal de 2026 es lunes 16 de febrero, fecha en la que se conmemora el Día de los Presidentes. De esta manera, crea un puente de tres días (sábado 14, domingo 15 y lunes 16), para tomar un descanso o realizar una escapada, consignó la Administración del Seguro Social de EE.UU.

El tercer lunes de febrero se celebra el Día de los Presidentes en EE.UU. (Archivo) Unsplash/Conner Baker

En 1885 se creó este feriado para conmemorar el natalicio del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, nacido el 22 de febrero de 1732. Pero desde el año 1971, durante este feriado se suele celebrar a todos los presidentes de EE.UU., y tiene lugar el tercer lunes de febrero, según la página oficial del gobierno de EE.UU.

Por qué se celebra el Día de los Presidentes en EE.UU.

La celebración del tercer lunes de febrero es, en realidad, un mosaico de tradiciones locales. Aunque a nivel federal se honra a Washington, cada estado tiene la libertad de definir a quién festeja.

Mientras que en Virginia se celebra estrictamente a George Washington, estados como Illinois y Nueva York prefieren mantener días separados para Washington y Lincoln, señaló The New York Times.

Otros adaptaron el calendario a su propia historia: Misuri suma a Harry S. Truman, y Alabama une a Washington con Thomas Jefferson. Esta diversidad refleja las tensiones históricas del país, especialmente en el Sur, donde conviven homenajes a figuras de los derechos civiles con la persistente memoria de líderes confederados.

Originalmente el Día de los Presidentes surge como conmemoración a George Washington y luego se amplió al resto de los mandatarios (Archivo) www.worldhistory.org

Cómo se celebra el Día de los Presidentes

En las escuelas se organizan eventos sobre los presidentes de Estados Unidos, en especial para celebrar el nacimiento y obra de George Washington. Esto sucede en días previos o posteriores al feriado, de acuerdo con la página oficial del Gobierno de EE.UU.

Además, cada estado lleva a cabo actividades especiales, discursos y desfiles. Entre los principales eventos destacan:

Actividades en Washington D.C.: la capital ofrece programas especiales en el National Mall el 16 de febrero, con recreaciones históricas y exhibiciones patrióticas. También habrá eventos especiales en museos como el de Historia Americana y los Archivos Nacionales.

la capital ofrece programas especiales en el el 16 de febrero, con recreaciones históricas y exhibiciones patrióticas. También habrá eventos especiales en museos como el de Historia Americana y los Archivos Nacionales. Celebración de Laredo, Texas : una de las festividades más grandes y extensas del país es la Washington’s Birthday Celebration en Laredo, que se extiende desde enero hasta finales de febrero con desfiles y festivales culturales .

: una de las festividades más grandes y extensas del país es la Washington’s Birthday Celebration en Laredo, que se extiende desde enero hasta finales de febrero con . Mount Vernon : la residencia de George Washington en Virginia suele ofrecer entrada gratuita y actividades educativas este día para honrar al primer presidente.

: la residencia de George Washington en Virginia suele ofrecer entrada gratuita y actividades educativas este día para honrar al primer presidente. Nueva York: sitios como el Empire State Building permanecen abiertos, y se organizan actividades temáticas en puntos turísticos clave.

Durante los feriados federales en Estados Unidos, las oficinas gubernamentales, bancos y algunas escuelas y negocios, permanecen cerrados (Pexels/Tim Mossholder)

Qué está abierto y cerrado el Día de los Presidentes

Los servicios esenciales como transporte público y aeropuertos permanecen abiertos. Además, la mayoría de las tiendas de comestibles y los principales minoristas permanecen abiertos el Día de los Presidentes, indicó Telemundo.

Aldi

Walmart

Sam’s Club

Target

Trader Joe’s

CVS

Dollar Tree

Albertsons

Best Buy

Durante los días feriados federales las oficinas del Gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado están cerrados. El Servicio Postal de EE.UU., la mayoría de las universidades privadas también estarán cerradas.

Otro de los servicios que se verá afectado es la bolsa de valores, la cual también estará cerrada el 16 de febrero, según NBC.