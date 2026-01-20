Descanso de tres días en febrero: cuándo es el próximo feriado federal en Estados Unidos en 2026
El segundo mes del año ofrecerá un respiro laboral en todo el país, ideal para viajes cortos
- 4 minutos de lectura'
Con el inicio del año, muchas personas ya planifican su próximo descanso extendido en Estados Unidos. El próximo feriado federal de 2026 tendrá lugar en febrero, y al caer en lunes, este festivo crea un fin de semana largo de tres días después de las festividades de enero, lo que ofrece una oportunidad ideal para viajes cortos antes de la llegada de la primavera.
Cuándo es el próximo feriado federal en Estados Unidos en 2026
El próximo feriado federal de 2026 es lunes 16 de febrero, fecha en la que se conmemora el Día de los Presidentes. De esta manera, crea un puente de tres días (sábado 14, domingo 15 y lunes 16), para tomar un descanso o realizar una escapada, consignó la Administración del Seguro Social de EE.UU.
En 1885 se creó este feriado para conmemorar el natalicio del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, nacido el 22 de febrero de 1732. Pero desde el año 1971, durante este feriado se suele celebrar a todos los presidentes de EE.UU., y tiene lugar el tercer lunes de febrero, según la página oficial del gobierno de EE.UU.
Por qué se celebra el Día de los Presidentes en EE.UU.
La celebración del tercer lunes de febrero es, en realidad, un mosaico de tradiciones locales. Aunque a nivel federal se honra a Washington, cada estado tiene la libertad de definir a quién festeja.
Mientras que en Virginia se celebra estrictamente a George Washington, estados como Illinois y Nueva York prefieren mantener días separados para Washington y Lincoln, señaló The New York Times.
Otros adaptaron el calendario a su propia historia: Misuri suma a Harry S. Truman, y Alabama une a Washington con Thomas Jefferson. Esta diversidad refleja las tensiones históricas del país, especialmente en el Sur, donde conviven homenajes a figuras de los derechos civiles con la persistente memoria de líderes confederados.
Cómo se celebra el Día de los Presidentes
En las escuelas se organizan eventos sobre los presidentes de Estados Unidos, en especial para celebrar el nacimiento y obra de George Washington. Esto sucede en días previos o posteriores al feriado, de acuerdo con la página oficial del Gobierno de EE.UU.
Además, cada estado lleva a cabo actividades especiales, discursos y desfiles. Entre los principales eventos destacan:
- Actividades en Washington D.C.: la capital ofrece programas especiales en el National Mall el 16 de febrero, con recreaciones históricas y exhibiciones patrióticas. También habrá eventos especiales en museos como el de Historia Americana y los Archivos Nacionales.
- Celebración de Laredo, Texas: una de las festividades más grandes y extensas del país es la Washington’s Birthday Celebration en Laredo, que se extiende desde enero hasta finales de febrero con desfiles y festivales culturales.
- Mount Vernon: la residencia de George Washington en Virginia suele ofrecer entrada gratuita y actividades educativas este día para honrar al primer presidente.
- Nueva York: sitios como el Empire State Building permanecen abiertos, y se organizan actividades temáticas en puntos turísticos clave.
Qué está abierto y cerrado el Día de los Presidentes
Los servicios esenciales como transporte público y aeropuertos permanecen abiertos. Además, la mayoría de las tiendas de comestibles y los principales minoristas permanecen abiertos el Día de los Presidentes, indicó Telemundo.
- Aldi
- Walmart
- Sam’s Club
- Target
- Trader Joe’s
- CVS
- Dollar Tree
- Albertsons
- Best Buy
Durante los días feriados federales las oficinas del Gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado están cerrados. El Servicio Postal de EE.UU., la mayoría de las universidades privadas también estarán cerradas.
Otro de los servicios que se verá afectado es la bolsa de valores, la cual también estará cerrada el 16 de febrero, según NBC.
Otras noticias de Feriados en Estados Unidos
Nieve en Florida. La zona exacta donde se pronostica su caída en el feriado de Martin Luther King Jr.
Feriado en EE.UU. Día de Martin Luther King Jr: por qué se celebra este lunes 19 de enero
Primer descanso del año. Día de Martin Luther King Jr.: ¿cuándo es el primer feriado federal de EE.UU. y por qué se celebra?
- 1
Horóscopo semanal de Niño Prodigio: las predicciones para todos los signos del 19 al 25 de enero de 2026
- 2
Greg Abbott blinda las elecciones en Texas e insiste con una advertencia para los votantes en 2026
- 3
Buenas noticias para Gavin Newsom: el tren de alta velocidad entre Los Ángeles y Las Vegas ya tiene fecha
- 4
Rumbo a la final del béisbol venezolano: cómo avanza la tabla de posiciones del Round Robin 2026 de la LVBP