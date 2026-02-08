California en alerta hoy: las zonas cerradas por agentes federales por operativo del Super Bowl LX

El Super Bowl LX afecta los traslados de miles de personas en distintas ciudades de California. Además de Santa Clara, sede del Levi’s Stadium donde se lleva a cabo el espectáculo deportivo, San Francisco y San José también realizan desvíos y cierres de calles. Los mapas oficiales que compartieron las autoridades permiten ver en detalle cuáles son las zonas afectadas por la final de la NFL.

Las calles cerradas en Santa Clara por el Super Bowl: el perímetro del Levi’s Stadium

Las zonas cercanas al estadio son los lugares en donde el tráfico de vehículos e incluso el paso de transeúntes se ve más afectado.

Así es el cierre alrededor del Levi's Stadium en Santa Clara durante el día del Super Bowl LX sfbayareasuperbowl.com

Según un mapa oficial que publicaron las autoridades para el evento, estos son los cambios:

Desvíos del tráfico regional : se llevan a cabo en un perímetro delimitado por Lawrence Expy, Montague Expy y N First St.

: se llevan a cabo en un perímetro delimitado por Lawrence Expy, Montague Expy y N First St. Desvío a nivel local : afecta las vías de circulación Tamsan Dr, Patrick Henry Dr, Agnew Rd, Hope Rd, Lafayette St y Lick Mill Blvd.

: afecta las vías de circulación Tamsan Dr, Patrick Henry Dr, Agnew Rd, Hope Rd, Lafayette St y Lick Mill Blvd. Cortes de calles totales a nivel local: estos bloqueos se presentan en Great America Pkwy, Stars and Stripes Dr y Mission College Blvd.

Cortes en San Francisco: qué cambia por el Super Bowl

San Francisco mantiene cortes y modificaciones del tráfico por tratarse de un paso habitual en el camino de muchos fanáticos hacia el estadio.

Asimismo, la realización de eventos por el Super Bowl dentro de los límites de San Francisco también motivó esta decisión. Según el sitio web oficial, los sitios más afectados son:

Los alrededores del Moscone Center .

. Todos los centros de la Super Bowl Experience.

Las grandes vías de circulación como Howard Street, 4th Street y Mission Street.

Algunos de los cambios en el tráfico de San Francisco por el Super Bowl sfbayareasuperbowl.com

El alcalde de la ciudad, Daniel Lurie, publicó un comunicado en el que especificó algunas tareas de limpieza y seguridad que dispuso San Francisco para este domingo 8 de febrero.

Desvíos y cortes en San José por el Super Bowl

Como parte del Área de la Bahía de San Francisco y ciudad vecina de Santa Clara, San José también tiene cortes de calles y desvíos por el Super Bowl LX.

De acuerdo con la misma guía oficial, las modificaciones más importantes se encuentran en las inmediaciones del San José Convention Center y la San José State University, además de otras áreas de entretenimiento.

Guía del transporte público en Santa Clara: cómo llegar al Super Bowl

De acuerdo con un mapa que compartió la Valley Transportation Authority (VTA, por sus siglas en inglés) para los fanáticos que asistan a la final de la NFL, quienes tomen la línea naranja de tren y lleguen desde el lado de Mountain View tienen que bajarse en Great America.

El mapa del servicio de trenes que compartió la VTA para llegar al Levi's Stadium de Santa Clara y ver el Super Bowl 2026 VTA

Quienes lo hagan desde Alum Rock o conecten con las líneas verde y azul deben trasladarse hasta Lick Mill. Tanto esta estación como Mountain View y otras paradas intermedias en el recorrido cuentan con estacionamiento.

Por otro lado, la VTA comunicó que para este domingo se dispuso una frecuencia mejorada en horas de la tarde por el Super Bowl. Los trenes esta tarde pasan cada 10 o 20 minutos en la línea naranja, según qué tramo del servicio se utilice.