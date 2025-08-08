Ciudadanía americana en agosto de 2025: dónde están las oficinas del Uscis en Colorado para solicitarla

Las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) son las encargadas de administrar la inmigración legal al país, como la naturalización, las visas o la residencia permanente, además de que poseen varias sedes en Colorado.

Las oficinas de Uscis para solicitar la ciudadanía en Colorado

Las oficinas locales de Uscis son las que realizan cualquier tipo de trámite que no esté relacionado con el asilo, como la solicitud de una green card, ceremonias de naturalización y casos específicos que necesiten ayuda presencial.

Las oficinas locales de Uscis llevan a cabo el proceso de ceremonias de naturalización (FB/U.S. Citizenship and Immigration Services)

También se indica que antes de acudir a las oficinas, las personas interesadas en la residencia permanente o la naturalización deberán obtener una cita en línea e iniciar el proceso por el mismo medio electrónico.

Por otro lado, los centros de asistencia en solicitudes se encargan de proveer servicios de recolección de datos biométricos a extranjeros que requieren un beneficio de inmigración.

Por lo que ambos procesos van de la mano y conforme avance el caso, el propio Uscis realizará una cita con los centros de asistencia, aunque existe la oportunidad de reprogramar a través del sitio web, siempre y cuando se argumente una razón válida para ello.

Ubicación de las oficinas locales y los centros de asistencia de Uscis en Colorado

Denver 12484 East Weaver Place. Centennial, CO 80111

Albuquerque, NM 3200 Coors Boulevard, NW, Suite L, M, N, Albuquerque, NM 87120

Denver, CO 15350 East Iliff Avenue, Aurora, CO 80013

Cuál es el proceso para solicitar la ciudadanía americana en Uscis

La solicitud de la residencia permanente o de la ciudadanía americana se debe iniciar en línea a través de los formularios requeridos por el Uscis. También deberán reunirse todos los documentos requeridos, pagar las tarifas correspondientes y enviar la solicitud a la dirección que indique el sistema.

Posteriormente, el solicitante deberá someterse a una entrevista y responder el examen de ciudadanía en una de las oficinas locales. En caso de que la solicitud sea aprobada, podrá presentarse a su ceremonia de naturalización en la fecha que se le indique.

Toda la información detallada se proporciona a los solicitantes a través de internet o por llamada telefónica. En caso de ser necesaria la asesoría presencial, podrán solicitar una cita en las oficinas locales para asistencia, cuyas direcciones están disponibles en el localizador de Uscis.

Oficinas locales de Uscis otorgan la ciudadanía (FB/U.S. Citizenship and Immigration Services)

Los requisitos para la ciudadanía americana

El Uscis explica que los residentes permanentes legales en Estados Unidos pueden iniciar la solicitud de naturalización para obtener la ciudadanía norteamericana.

También menciona que de ser necesario deberá considerarse la asesoría de algún proveedor autorizado de servicios legales de inmigración, la cual puede obtenerse a bajo costo o gratuita en algunas ocasiones.

Los solicitantes también tendrán que crear una cuenta en myaccount.uscis.gov, llenar el Formulario N-400, la Solicitud de Naturalización y enviarla a la dirección correspondiente.

A través de su sitio web, el Uscis ofrece la oportunidad de consultar la elegibilidad para la naturalización, aunque las oficinas revisarán la solicitud a detalle después de que haya sido enviada y determinarán si el interesado puede o no obtener la ciudadanía.

Los residentes permanentes con green card pueden solicitar la ciudadanía estadounidense, según Uscis (Pexels/Sharefaith)

Las personas que tienen oportunidad de solicitar la ciudadanía americana, según el Gobierno de Estados Unidos, son aquellas mayores de 18 años de edad y capaces de leer, escribir y comunicarse oralmente en inglés.

También deberán ser personas de buena conducta moral, con green card, o que estén casadas con un ciudadano estadounidense, que sirvan o sirvieran en el pasado a las fuerzas armadas del país norteamericano o que sean hijos de un ciudadano de EE.UU.

El mismo sitio web indica cuáles son los 10 pasos del proceso de naturalización: