Cuánto ganará un trabajador por hora en Colorado con el aumento al salario mínimo el 1.º de enero del 2026

En Colorado, los salarios mínimos y locales se ajustan anualmente. En 2026, esta y otras 18 entidades de Estados Unidos aumentarán sus pagos por hora a trabajadores, aunque también se ha informado que en ocho estados el salario mínimo no subirá el próximo año.

Cuánto ganará un trabajador en Colorado en 2026

El Estado Centenario aumentará el salario mínimo a partir de enero de 2026 a US$15,16 por hora, de acuerdo con el Departamento de Labor y Empleo de Colorado (CDLE, por sus siglas en inglés).

Los trabajadores en Colorado serán beneficiados con el aumento al salario mínimo a partir del 1° de enero de 2026 (Pexels/Karola G)

Esto luego de que durante 2025 se mantuvo un pago de US$14,81 por hora, lo que representa un incremento de 35 centavos de dólar.

La cifra compartida por el CDLE solo aplica en las ciudades de Colorado en donde no existe un mínimo local, ya que estas otras localidades tendrán que implementar los siguientes montos de salario mínimo:

Ciudad / Condado de Denver: US$19,29

Ciudad de Edgewater: US$18,17

Condado de Boulder (solo áreas no incorporadas, que se encuentran fuera de los límites): US$16,82

Ciudad de Boulder: US$16,82

Todos los estados de EE.UU. donde aumenta el salario mínimo en 2026

Los nuevos incrementos al salario mínimo se aplicarán en 2026 en 19 entidades del país norteamericano que han tomado en cuenta la inflación o planes de aumentos escalonados que habían sido aprobados previamente.

En 19 estados de EE.UU. habrá aumentos del salario mínimo a partir del 1° de enero de 2026 (Pexels/Tima Miroshnichenko)

El Proyecto Nacional de Derecho Laboral (NELP, por sus siglas en inglés) informó que las entidades y sus tarifas mínimas por hora que entrarán en vigor desde el día 1° de enero del próximo año son:

Washington: US$17,13

Nueva York: US$17

Connecticut: US$16,94

California: US$16,90

US$16,90 Hawái: US$16

Rhode Island: US$16

Nueva Jersey: US$15,92

Colorado: US$15,16

Arizona: US$15,15

Maine: US$15,10

Missouri: US$15

Nebraska: US$15

Vermont: US$14,42

Michigan: US$13,73

Virginia: US$12,77

US$12,77 Dakota del Sur: US$11,85

Minnesota: US$11,41

Ohio: US$11

Montana: US$10,85

La principal ola de aumentos inicia desde el primer día del año nuevo, sin embargo, otros estados de EE.UU. incrementarán el salario mínimo en los siguientes meses de 2026.

Como es el caso de Florida, que el 30 de septiembre alcanzará los US$15 mínimos por hora. Mientras que Alaska y Oregón planean ajustar el mínimo en julio, de acuerdo con su sistema de ajustes por inflación.

Algunas entidades de EE.UU. tienen planes aprobados desde hace varios años para aumentar el salario mínimo gradualmente y alcanzar o superar los US$15 por hora (Pexels/Karola G)

El informe de NELP precisa que, en total, son 19 estados y 49 ciudades y condados en las que incrementará el salario mínimo. De estas jurisdicciones, 60 alcanzarán o superarán los US$15 por hora.

Además, para finales de 2026, 22 estados y 66 ciudades y condados habrán aumentado sus pisos salariales.

En qué estados no aumentará el salario mínimo en EE.UU.

Son ocho las entidades del país norteamericano de las que no se espera un aumento en el salario mínimo el próximo año, de acuerdo con NELP, la lista es:

Arkansas

Delaware

Illinois

Maryland

Massachusetts

Nevada

Nuevo México

Virginia Occidental

Estos estados tienen leyes de salario mínimo superiores a la tasa federal de US$7,25, y no han adoptado ninguna disposición que pretenda ajustar los pisos salariales a la inflación.

El informe señala que otros 20 estados, principalmente ubicados al sur del territorio estadounidense, no aumentarán el salario mínimo, ya que no ha adoptado sus propias leyes, ni fijado sus pisos salariales a la tasa federal, estos son:

Alabama

Georgia

Idaho

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Mississippi

New Hampshire

Carolina del Norte

Dakota del Norte

Oklahoma

Pennsylvania

Carolina del Sur

Tennessee

Texas

Utah

Wisconsin

Wyoming

En contraste, quince estados buscan alcanzar un salario mínimo de US$15 o más con aumentos escalonados programados desde el 2012, muchos de ellos continúan en camino de alcanzar este monto, y otros tantos ya lo han superado.