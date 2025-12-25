Calendario de nuevas leyes en Nueva York que entran en vigor en 2026

Nueva York comenzará 2026 con un paquete amplio de cambios normativos. Las modificaciones abarcan desde aumentos salariales y nuevas obligaciones para empresas de delivery hasta reformas en sanciones de tránsito, licencias comerciales y licencias por enfermedad.

Incremento del salario mínimo

El 1° de enero de 2026 llevará consigo uno de los cambios más esperados en el plano laboral: el aumento del salario mínimo en todo el estado.

La actualización formará parte de una política gradual que buscará sostener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al costo de vida, con ajustes automáticos previstos para los años siguientes.

Lo primero que se pone en vigencia en Nueva York es el nuevo salario mínimo

Estos son los puntos principales del esquema de incremento del piso salarial:

A partir del 1° de enero de 2026, el salario mínimo subirá 50 centavos de dólar y quedará fijado en US$17 por hora para los trabajadores del sur del estado, que incluye la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester.

En el resto del estado, conocido como “upstate”, el piso salarial alcanzará los US$16 por hora.

La obligación alcanzará a todos los trabajadores, incluidos empleados de comida rápida, personal de salones de uñas y trabajadores que reciben propinas.

Desde 2027, el salario mínimo se ajustará de forma anual según el Índice de Precios al Consumidor de la región noreste, salvo que determinadas condiciones económicas activen una cláusula de suspensión.

Nuevas normas para apps de reparto y comercio electrónico

Enero de 2026 también marcará un punto de inflexión para las aplicaciones de reparto y comercio electrónico que operan en la ciudad de Nueva York. Desde el 26 de enero de 2026, entrarán en vigor varias normas locales que apuntarán a reforzar la transparencia y los derechos de los repartidores.

Las empresas de delivery deberán pagar a los trabajadores contratados dentro de los siete días posteriores al cierre de cada período de pago.

Las plataformas estarán obligadas a entregar comprobantes escritos detallados que expliquen cómo se calculó cada pago.

Los registros salariales deberán conservarse durante al menos tres años y entregarse al trabajador si este los solicita.

Las aplicaciones de comida y supermercados deberán ofrecer una opción de propina antes o en el momento de realizar el pedido en línea.

Además, se estandarizarán las opciones de gratificación, ya que cada pedido deberá incluir una sugerencia mínima equivalente al 10% del valor de la compra.

Campañas para prevenir el fraude legal a migrantes

En enero de 2026, el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador ampliará las campañas de concientización contra fraudes vinculados a servicios de asistencia migratoria.

A partir del 26 de enero, se reforzará la difusión de advertencias sobre estafas, tanto en internet como en el transporte público y espacios abiertos.

El organismo deberá presentar informes anuales sobre denuncias recibidas e inspecciones realizadas.

Nuevas reglas para repartidores en bicicleta en Nueva York

Desde fines de enero, se exigirán nuevos estándares de seguridad para bicicletas eléctricas utilizadas por repartidores.

Los trabajadores que usen bicicletas motorizadas deberán hacerlo con modelos que cumplan con las normas de seguridad de la ciudad y cuenten con certificaciones de prueba acreditadas.

Las empresas de delivery asumirán la responsabilidad del cumplimiento, salvo que ofrezcan programas de canje o alquiler que faciliten el acceso a vehículos homologados.

Febrero 2026: licencias por enfermedad y cambios en el sistema de puntos para conductores

El mes de febrero incorporará dos reformas de alto impacto: una vinculada a las licencias laborales y otra relacionada con la seguridad vial en todo el estado.

Nueva York cambia desde febrero de 2026 el sistema de puntuaciones en las licencias DMNV

Licencias laborales por enfermedad

Desde el 22 de febrero de 2026, la Ley de Tiempo Seguro y por Enfermedad de la ciudad de Nueva York ampliará los derechos de los empleados en materia de licencias.

Los empleadores deberán otorgar 32 horas anuales de licencia no paga por enfermedad o situaciones de seguridad personal.

El tiempo podrá utilizarse de manera inmediata, sin períodos de espera.

Las empresas estarán obligadas a llevar un registro detallado tanto de licencias pagas como no pagas.

Situaciones que antes estaban cubiertas por la Ley de Cambios Temporales de Horario pasarán a ser motivos válidos para solicitar licencia.

Aunque los empleados podrán pedir cambios de horario, los empleadores ya no estarán obligados a aprobarlos.

Sistema de puntos para carnets de conducir

En paralelo, el estado implementará un nuevo sistema de puntos para licencias de conducir, con sanciones más severas para infracciones comunes.

A partir de febrero de 2026, el umbral para la suspensión de la licencia bajará de 11 puntos en 18 meses a diez puntos acumulados en un período de dos años.

Excesos de velocidad de hasta 10 millas por hora (16 km/h) sobre el límite pasarán de tres a cuatro puntos.

Las infracciones por uso del teléfono celular aumentarán de cinco a seis puntos.

La conducción temeraria será penalizada con ocho puntos, frente a los cinco actuales.

Se sumarán sanciones para faltas que antes no acumulaban puntos, como luces delanteras o traseras rotas, que sumarán un punto, y giros en U ilegales, que implicarán dos puntos.

Las autoridades estatales explicaron que el endurecimiento del sistema buscará reducir accidentes y mejorar la seguridad en calles y rutas.

Marzo 2026: fin de sanciones penales para vendedores ambulantes

El último cambio relevante del primer trimestre llegará en marzo y estará enfocado en los vendedores ambulantes de la ciudad de Nueva York. A partir del 9 de marzo de 2026, se eliminarán las sanciones penales para quienes operen sin licencia o incumplan normas administrativas.

El último cambio normativo que se aplica en el primer trimestre tiene que ver con los vendedores ambulantes