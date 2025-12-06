En Colorado: dónde encontrar ayuda legal gratis o a bajo costo para inmigrantes en diciembre 2025
Una asociación ofrece asistencia a personas de bajos recursos durante el último mes del año
Una organización dedicada a defender los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos compartió una forma fácil y gratuita de obtener los nombres y contactos de otras asociaciones, como abogados expertos en leyes migratorias que ofrecen asistencia en Colorado y otros estados del país.
Dónde encontrar ayuda legal para inmigrantes en Colorado
Immigration Advocates Organization (Organización de Defensores de la Inmigración) es la institución sin fines de lucro que comparte un directorio completo en el que los inmigrantes y sus familiares pueden encontrar asistencia legal.
En el caso de Colorado, existen 17 locaciones en las que las personas de bajos recursos podrán acceder a las asesorías gratuitas o a bajo costo, según sea el caso. Estos son:
- Bethany Immigration Services en 101 W Main St, Suite 206 B y C, Frisco, CO 80443
- Catholic Charities of Central Colorado - Family Immigration Services en 228 N. Cascade Ave, Colorado Springs, CO 80903
- Catholic Charities of Denver Immigration Services (Oficina de Denver) en 6240 Smith Rd, Denver, CO 80216
- Catholic Charities of Pueblo - Immigration Service Office en 516 N Main St, Pueblo, CO 81003
- Colorado Immigrant Rights Coalition (CIRC) en 2525 W. Alameda Ave, Denver, CO 80219
- Colorado Legal Services (Denver Office) (Oficina de Denver) en 1905 Sherman St., Suite 300, Denver, CO 80203
- Colorado School of Law - Clinical Program en 404 UCB, Wolf Law Building, Boulder, CO 80309
- Hispanic Affairs Project en 504 N. 1st Street, Suite A1, Montrose, CO 81401
- Immigrant Legal Center of Boulder County en 948 North St, Suite 8, Boulder, CO 80304
- Integrated Community en 443 Oak St, PO Box 773417, Steamboat Springs, CO 80477
- International Rescue Committee (Denver) en 1873 S. Bellaire Street, Suite 500, Denver, CO 80222
- Littleton Immigrant Resources Center en 6014 S. Datura St, Littleton, CO 80120
- Lutheran Family Services Rocky Mountains (Oficina de Colorado Springs) en 132 E Las Animas, Colorado Springs, CO 80903
- Lutheran Family Services Rocky Mountains - Immigration Legal Services (Oficina de Denver) en 035 Osage St., Suite 700, Denver, CO 80204
- Mi Gente Program en P.O. Box 18975, Denver, CO 80218
- Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network (RMIAN) en 7301 Federal Blvd, Suite 300, Westminster, CO 80030
- San Luis Valley Immigrant Resource Center en 225 6th St, Suite B, Alamosa, CO 81101
Cómo funciona la ayuda legal de Immigration Advocates
La organización ofrece un directorio con nombres, direcciones y datos de contacto de servicios legales de inmigración que pueden buscarse según el estado en el que radique el interesado, según su sitio web.
La asistencia que se ofrece es gratuita o de bajo costo, con una tarifa nominal por los servicios prestados, la cual deberá consultarse directamente con cada organización.
Algunas de las áreas y tipos de asistencia legales disponibles en estas asociaciones son:
- Ajuste de estatus
- Solicitudes de asilo
- Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés)
- Autorización de empleo
- Peticiones familiares
- Habeas corpus
- Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica (Nacara)
- Naturalización
- Ciudadanía
- Audiencias de deportación
- Estatus especial de inmigrante juvenil
- Visas
- Estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés)
- Peticiones bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés)
- Ayuda para completar formularios
- Presentaciones ante Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés)
- Representación en entrevistas de asilo (entrevistas de miedo creíble, entrevistas de miedo razonable)
- Representación ante el Tribunal de Inmigración
- Representación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés)
- Apelaciones ante tribunales federales
El Directorio Nacional de Servicios Legales de Inmigración es un proyecto conjunto de la Red de Defensores de la Inmigración y Pro Bono Net en conjunto con 11 organizaciones.
