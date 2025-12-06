En Colorado: dónde encontrar ayuda legal gratis o a bajo costo para inmigrantes en diciembre 2025

Una organización dedicada a defender los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos compartió una forma fácil y gratuita de obtener los nombres y contactos de otras asociaciones, como abogados expertos en leyes migratorias que ofrecen asistencia en Colorado y otros estados del país.

Dónde encontrar ayuda legal para inmigrantes en Colorado

Immigration Advocates Organization (Organización de Defensores de la Inmigración) es la institución sin fines de lucro que comparte un directorio completo en el que los inmigrantes y sus familiares pueden encontrar asistencia legal.

El directorio de Immigration Advocates Organization se organiza por estado y ofrece contactos de todo EE.UU. (Pexels/Kindel Media)

En el caso de Colorado, existen 17 locaciones en las que las personas de bajos recursos podrán acceder a las asesorías gratuitas o a bajo costo, según sea el caso. Estos son:

Cómo funciona la ayuda legal de Immigration Advocates

La organización ofrece un directorio con nombres, direcciones y datos de contacto de servicios legales de inmigración que pueden buscarse según el estado en el que radique el interesado, según su sitio web.

Algunas organizaciones del directorio de Immigration Advocates Organization ofrecen asistencia gratuita y otras a bajo costo (Pexels/Mikhail Nilov)

La asistencia que se ofrece es gratuita o de bajo costo, con una tarifa nominal por los servicios prestados, la cual deberá consultarse directamente con cada organización.

Algunas de las áreas y tipos de asistencia legales disponibles en estas asociaciones son:

Ajuste de estatus

Solicitudes de asilo

Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés)

Autorización de empleo

Peticiones familiares

Habeas corpus

Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica (Nacara)

Naturalización

Ciudadanía

Audiencias de deportación

Estatus especial de inmigrante juvenil

Visas

Estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés)

Peticiones bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés)

Ayuda para completar formularios

Presentaciones ante Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés)

Representación en entrevistas de asilo (entrevistas de miedo creíble, entrevistas de miedo razonable)

Representación ante el Tribunal de Inmigración

Representación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés)

Apelaciones ante tribunales federales

La asistencia legal para inmigrantes que ofrece cada organización puede cambiar y debe consultarse directamente (Pexels/Ron Lach)

El Directorio Nacional de Servicios Legales de Inmigración es un proyecto conjunto de la Red de Defensores de la Inmigración y Pro Bono Net en conjunto con 11 organizaciones.