Buenas noticias en California: la inversión millonaria de Gavin Newsom que facilita el acceso a la vivienda
Cientos de familias se verán beneficiadas por seis proyectos que buscan evitar que haya personas sin hogar antes de Navidad
- 4 minutos de lectura'
El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció seis nuevos proyectos que implican, en total, la construcción de más de 840 viviendas asequibles en la región. El objetivo de las autoridades es reurbanizar propiedades estatales excedentes y convertirlas en hogares de bajo costo.
Newsom anuncia 6 nuevos proyectos: más de 840 viviendas asequibles en California
Según el comunicado oficial, bajo Acuerdos de Opción de Arrendamiento, se pusieron en marcha seis nuevos proyectos de viviendas asequibles en terrenos estatales con la participación de distintas entidades del gobierno local.
- Departamento de Hospitales Estatales (DSH, por sus siglas en inglés) Atascadero: 87 unidades asequibles y una unidad a precio de mercado.
- DSH Napa: 183 unidades asequibles y dos unidades a precio de mercado.
- Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) Fontana: 127 unidades familiares grandes asequibles y una unidad a precio de mercado.
- Departamento de Servicios Generales (DGS, por sus siglas en inglés) San Bernardino: 03 unidades asequibles y dos unidades a precio de mercado.
- DMV Stockton: 108 unidades asequibles y dos unidades a precio de mercado.
- DGS Stockton: 132 unidades asequibles y dos unidades a precio de mercado.
“En esta temporada navideña, trabajamos para garantizar que las familias californianas no solo tengan un lugar en la mesa, sino también un hogar”, dijo Newsom.
“Al invertir en vivienda asequible, brindamos a las comunidades los elementos que necesitan para prosperar y ayudamos a las familias a establecerse. Todos merecen un hogar, y mantenemos nuestro compromiso de cumplir esta promesa”, dijo el gobernador.
Los nuevos proyectos aparecen como consecuencia de una orden ejecutiva anunciada por el gobernador en 2019, que busca ayudar a intensificar la respuesta del Estado Dorado a la crisis habitacional que se ha gestado durante décadas y permitió la creación de muchos hogares asequibles.
A su vez, el mandatario demócrata lanzó, a principios de 2025, una iniciativa para reurbanizar las propiedades estatales excedentes y convertirlas en viviendas asequibles y acelerar el proceso de la orden ejecutiva, lo que responde a la reciente inversión.
Qué condados de California recibirán más viviendas asequibles
Por el momento, las agencias estatales de California han reunido una cartera de casi 4300 unidades de vivienda en 32 proyectos en varias fases de desarrollo. Las ubicaciones más beneficiadas son:
- Sacramento: con Sonrisa, una comunidad de 58 unidades que combina propiedades con espacios comerciales.
- Fresno: con el Guardian Village, un desarrollo de 48 unidades construido sobre el antiguo Reedley Armory en 601 East 11th Street.
- South Lake Tahoe: con el Sugar Pine Village, que será el primero de su tipo y el mayor proyecto de vivienda asequible en la historia de South Lake Tahoe. Allí, se abrieron 68 unidades a los residentes a finales de 2024 con pretensiones a extenderse a 248.
Las nuevas leyes de California que aceleran la construcción de viviendas: AB 130 y AB 131
El Proyecto de Ley 130 de la Asamblea (Comité de Presupuesto) y el Proyecto de Ley 131 (Comité de Presupuesto y Revisión Fiscal) son las dos “medidas transformadoras” que lanzó Newsom como parte del presupuesto estatal 2025-2026 para “eliminar barreras de desarrollo de larga data” en materia de acceso a la vivienda.
En estos cambios, se incluye un paquete integral de racionalización que “moderniza la revisión de CEQA para propiedades e infraestructura críticas y crea nuevas herramientas para acelerar la producción, reducir costos y mejorar la rendición de cuentas en todo el estado”.
“Este no es solo un presupuesto. Es un presupuesto que construye. Demuestra lo que es posible cuando gobernamos con urgencia, con claridad y con la convicción de que la abundancia es más importante que la escasez”, dijo el gobernador.
