La dura multa que impone una nueva ley en Colorado por la falta de cadenas en neumáticos: hasta US$650

Con el objetivo de reducir los incidentes de tránsito en las vías del estado, Colorado aprobó una nueva ley para la instalación de cadenas en los neumáticos de los autos durante la temporada de invierno, ya que, de lo contrario, los conductores podrían ser multados con hasta 650 dólares.

Multas de hasta 650 dólares por no poner cadenas en Colorado

La nueva ley SB69 se aplica para todos los automovilistas en Colorado, y establece que los conductores deben contar con neumáticos de invierno o con cadenas para evitar incidentes en las vías congeladas o con nieve, en especial en el corredor I-70.

Las multas por no usar cadenas o llantas adecuadas alcanza los 650 dólares (Unsplash)

Este proyecto de ley se hizo oficial a principios de 2025, y comenzará a aplicarse en cuanto comience a nevar en el estado y el hielo se apodere de las carreteras y calles.

Cualquier persona que sea sorprendida al conducir sin el equipo necesario, podría recibir una multa de 130 dólares, mientras que cualquiera que tenga un incidente, como derrapar o girar sin control, que termine en el bloqueo de una carretera, podría ser multado con hasta 650 dólares, según The Sun.

El objetivo de esta iniciativa, es reducir los incidentes en las vías del estado, así como evitar atascos que pueden prolongarse por varias horas, como ocurrió en febrero de 2025, por un choque en una autopista durante el Día del Presidente, que dejó atrapados a los conductores por nueve horas, según la cadena KMGH.

Ley se aplica también a los autos de alquiler en Colorado

De acuerdo con Denver 7, estos cambios en las leyes de tracción en Colorado también aplican para los conductores y autos de alquiler, quienes suelen estar involucrados en la mayoría de los incidentes de temporada invernal.

Los vehículos de alquiler también están sujetos a la nueva ley de tracción de Colorado (Unsplash)

Las normas establecen que los arrendatarios de vehículos de alquiler deben informar a los clientes sobre las nuevas disposiciones en tres métodos distintos: de manera verbal, en una explicación clara a través de las aplicaciones móviles para el check-in online o por medio de un aviso visible físico dentro del vehículo.

Por ejemplo, indicó que la empresa Enterprise planea colgar etiquetas en los espejos retrovisores para indicar de manera clara si el vehículo está aprobado para circular por carreteras de montaña.

La nueva ley no exige a las compañías de alquiler de autos que proporcionen cadenas para neumáticos u otros equipamientos a los clientes, pero sí requiere que el vehículo cuente con neumáticos con una profundidad de banda de rodadura de al menos 3/16, y deben ser llantas de invierno, para barro o para todo clima.

El senador estatal demócrata y uno de los principales impulsores de la reforma, Dylan Roberts compartió con el medio que el objetivo de esta nueva ley es que los conductores que vienen de otro estado y no tienen tanta experiencia para manejar en la nieve, tenga más claras las leyes de Colorado y darle más opciones si las necesita.

Otras leyes de conducción en invierno de 2025

Además de la ley de tracción en Colorado, hay otras leyes de conducción que comenzarán a aplicarse a partir del 1 de diciembre de 2025, en la temporada de invierno, en el estado y el resto del país, de acuerdo con The Sun.

La nueva ley de Colorado busca reducir los accidentes por carreteras congeladas (Unsplash)

Carolina del Norte : Una nueva ley habilitará que los conductores con ventanas polarizadas bajen los vidrios si un policía se los pide. Quienes cuenten con cristales demasiado oscuros corren el riesgo de ser multados por un delito menor. El tinte de las ventanas no estará sujeto a inspección. Asimismo, entrará en vigor una ley que prohíbe a los conductores de grúas inmovilizar los remolques; quienes lo hagan pueden ser acusados de un delito menor.

: Una nueva ley habilitará que los conductores con ventanas polarizadas bajen los vidrios si un policía se los pide. Quienes cuenten con cristales demasiado oscuros corren el riesgo de ser multados por un delito menor. El tinte de las ventanas no estará sujeto a inspección. Asimismo, entrará en vigor una ley que prohíbe a los conductores de grúas inmovilizar los remolques; quienes lo hagan pueden ser acusados de un delito menor. Oklahoma: Dos leyes se aplican desde el 1 de noviembre. La primera endurece las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol, que ahora será un delito agravado. La segunda, prohíbe usar el celular mientras se conduce por una zona escolar o de construcción.