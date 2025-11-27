Buenas noticias en Nueva York para familias con hijos pequeños: ¿a quiénes aplica el crédito de US$1000?

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que, desde enero de 2026, las familias podrán solicitar hasta 1000 dólares por hijo menor de cuatro años. Esto se debe a que la líder estatal implementó una importante expansión del crédito fiscal para hacer “más asequible” la vida de los residentes.

Nueva York: quiénes recibirán el nuevo crédito fiscal de US$1000 por hijos menores de 4 años

Según comunicó la gobernadora en una conferencia de prensa, cerca de 1,6 millones de familias neoyorquinas se verán beneficiadas por la nueva expansión del crédito fiscal por hijo de hasta US$1000.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la expansión del crédito fiscal por hijo

A su vez, también habrá otro pago de US$330 para quienes tengan hijos de entre cuatro y 16 años. Hochul afirmó que su principal objetivo es apoyar a las mamás para que puedan brindarles a los bebés “el mejor comienzo posible de su vida”.

“Nunca dejaré de trabajar para hacer la vida más asequible para las nuevas mamás y las familias en todo Nueva York”, sostuvo la mandataria.

“Por eso sigo aportando más dinero a los bolsillos de los neoyorquinos, ampliando el acceso a una atención de salud materna asequible y brindando más recursos a las familias para crecer y prosperar”, agregó Hochul.

La gobernadora también prometió que, para el 2027, el crédito por hijo de entre cuatro y 16 años también aumentará, en este caso, a US$500. En total, según estiman las autoridades, casi tres millones de hogares en el Estado Imperial podrían verse beneficiadas a largo plazo por la ampliación.

Cómo solicitar el crédito de US$1000 por hijo menor de cuatro años en Nueva York

Las familias elegibles pueden solicitar el crédito fiscal de US$1000 por hijo menor de cuatro años como parte del proceso normal de declaración de impuestos en 2026.

La gobernadora de Nueva York pretende brindar asistencia económica a las madres de niños pequeños X @GovKathyHochul

La temporada arancelaria comenzará a finales de enero del año próximo, por lo que se espera que de inmediato se avance con los procesos para los hogares.

“Más dinero en los bolsillos de los padres. ¡Soy la primera mamá gobernadora de Nueva York y apruebo ese mensaje", escribió Hochul en su cuenta de X.

Con esta nueva extensión, por ejemplo, una familia de cuatro integrantes con un niño pequeño y un niño en edad escolar, con ingresos de hasta US$110 mil, recibiría un crédito anual de US$1500, casi US$1000 más que con el programa actual.

Nuevo pago de US$1800 para familias con bebés en Nueva York: quiénes califican

El incremento del crédito fiscal para las familias con hijos menores de cuatro años no fue el único anuncio hecho por Hochul. La gobernadora también comunicó sobre el nuevo Beneficio BABY, que trata de un pago único de US$1800 para hogares con un nuevo bebé.

Entre sus principales objetivos con esta medida, se incluyen brindar asistencia vital en un momento crítico, apoyar a los nuevos padres, mejorar la salud infantil y reducir la pobreza infantil.

La gobernadora de Nueva York se mostró a favor de los créditos fiscales para las familias con niños pequeños o bebés recién nacidos Kathy Hochul - Kathy Hochul

Esto es parte de una nueva inversión de US$5 millones destinados a la construcción de un nuevo centro de atención de salud materna en El Bronx, que brindará un entorno hogareño para la atención del parto, el nacimiento y el posparto.

A su vez, ofrecerá servicios de salud antes, durante y después del parto, con atención a través de un modelo de partería, bienestar y atención colaborativa.