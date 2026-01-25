Cómo aplicar al programa de Costco que ofrece hasta US$2550 en crédito a cambio de electrónicos usados

La cadena de supermercados Costco tiene un beneficio que muy pocos conocen, pero que puede ser de gran ayuda para reducir el costo de la despensa con un programa de intercambio. La iniciativa “trade-in” ofrece más de US$2000 para la compra de alimentos y artículos del almacén, a fin de promover el reciclaje responsable.

El programa de intercambio de Costco para comprar alimentos

A través de una alianza estratégica con Phobio, especialista en gestión de canjes, Costco puso a disposición de sus socios un atractivo programa de intercambio tecnológico.

puso a disposición de sus socios un atractivo . Esta iniciativa permite transformar dispositivos electrónicos en desuso en recompensas económicas que pueden alcanzar los US$2550 para la compra de alimentos, detalló PennLive.

El programa de Costco permite ahorrar dinero para las compras diarias, a través del intercambio de dispositivos electrónicos (Archivo) Foto: X @porktendencia

El procedimiento del programa es sencillo y solo se deben seguir un par de pasos, según detallan desde la página oficial de Costo:

Solicitar una cotización : se debe ingresar a la página de Costco para seleccionar el modelo del dispositivo, responder algunas preguntas sobre el estado actual y obtener una cotización del valor comercial.

: se debe ingresar a la página de Costco para seleccionar el modelo del dispositivo, responder algunas preguntas sobre el estado actual y obtener una cotización del valor comercial. Enviar el dispositivo: se puede imprimir la etiqueta de envío o recibir suministros de envío prepagos (de tres a cinco días). El artículo debe embalarse en una caja con los datos correspondientes y se debe dejar en el lugar de transporte designado.

se puede imprimir la etiqueta de envío o recibir suministros de envío prepagos (de tres a cinco días). El artículo debe embalarse en una caja con los datos correspondientes y se debe dejar en el lugar de transporte designado. Recibir la tarjeta de Costco: se recibirá una tarjeta de compra digital de Costco con el valor del intercambio, que puede usarse en el almacén o en línea. Demora de tres a cinco días hábiles después de la inspección.

La duración de todo el proceso ronda entre nueve y 15 días hábiles.

Para acceder al programa se debe entrar a la página de Costco y seguir los pasos que se detallan (Costco) Captura

Qué dispositivos electrónicos se pueden intercambiar

El beneficio abarca una amplia gama de productos de marcas líderes como Apple, Google y Samsung, lo que facilita que la tecnología vieja se convierta en saldo a favor para el usuario. Entre las categorías se pueden intercambiar teléfonos, computadoras portátiles, tabletas, computadoras de escritorio, reproductores multimedia y relojes inteligentes, según TCD.

La cotización dependerá de varios factores como la antigüedad, el estado del aparato y otras cuestiones. Desde el sitio web de Phobio indicaron una aproximación de los valores de intercambio y las marcas que admiten. El detalle es el siguiente:

Teléfonos celulares : se pueden intercambiar teléfonos de marcas como Apple, Samsung, Motorola, LG, Google, Huawei y OnePlus y otras . Se paga hasta US$920.

: se pueden intercambiar teléfonos de marcas como . Se paga hasta Tablet : estos dispositivos deben ser de la marca Apple, Samsung o Microsoft . Pueden proporcionar una ganancia de hasta US$500.

: estos dispositivos deben ser de la marca . Pueden proporcionar una ganancia de hasta Smartwatch : incluyen marcas como Apple, Samsung o Garmin . Tienen un valor máximo de US$931.

: incluyen marcas como . Tienen un valor máximo de Computadora de escritorio : reciben marcas de Apple o Microsoft . Costco paga hasta US$1125 por estos dispositivos.

: reciben marcas de . Costco paga hasta por estos dispositivos. Computadoras portátiles : entre las marcas que el programa recibe se encuentran Apple, Asus, HP, Acer, Dell, Lenovo, Microsoft y MSI . Estos artículos tienen un valor de hasta US$2550 .

: entre las marcas que el programa recibe se encuentran . Estos artículos tienen un valor de hasta . Reproductor multimedia: solo aceptan de marca Apple y pagan hasta US$5.

Los dispositivos que se pueden intercambiar son teléfonos, computadoras portátiles, tabletas, computadoras de escritorio, reproductores multimedia y relojes inteligentes (Archivo) Shutterstock

Cuáles son las ventajas de este programa

Obtener dinero para compras a cambio de aparatos electrónicos permite ahorrar dinero, pero además ayuda a reducir la demanda de nuevos minerales que se utilizan en la fabricación de aparatos electrónicos, indicó TCD.

Por lo tanto, este programa es beneficioso para el bolsillo del consumidor y para el medio ambiente. Las empresas pueden extraer materiales valiosos de dispositivos antiguos, como el oro o el litio, y evitar que se desperdicien tantos aparatos electrónicos viejos.

Además, este intercambio, evita que los materiales peligrosos acaben en los vertederos, ya que los residuos electrónicos mal gestionados pueden filtrar sustancias químicas peligrosas como el mercurio y el plomo, lo que termina por contaminar el suelo y el agua.