Nieve en Florida: la zona exacta donde se pronostica su caída en el feriado de Martin Luther King Jr.

El avance de un frente frío de origen polar provocará un descenso marcado de temperaturas y abrirá la posibilidad de nieve o aguanieve en Florida, más precisamente en sectores puntuales del norte del estado. El fenómeno sería breve, con acumulaciones limitadas y concentradas principalmente durante el fin de semana del feriado de Martin Luther King Jr.

Zona exacta donde se pronostica la nieve en Florida durante este fin de semana

A diferencia de otros eventos invernales, este episodio no se caracterizará por precipitaciones extensas ni por acumulaciones generalizadas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el aire frío interactuará con precipitaciones aisladas asociadas al frente y creará una ventana corta en la que podría registrarse una mezcla de lluvia y nieve en Florida.

Las probabilidades se han mantenido estables o han disminuido ligeramente, y ahora hay una probabilidad baja a media de nieve medible el domingo por la mañana en Tallahassee NWS

Aunque esta probabilidad coincide con el fin de semana largo por el feriado de Martin Luther King Jr., los pronósticos indican que el fenómeno se concentraría principalmente el domingo por la mañana y se limitará al norte del estado.

El foco principal se encuentra en el interior del Panhandle, donde el aire fresco tendrá mayor presencia cerca de la superficie. Esta región suele ser la más expuesta a descensos térmicos cuando ingresan masas de aire polar desde el centro del territorio estadounidense.

Los servicios meteorológicos sitúan la mayor chance de nieve al norte de una línea imaginaria que se extiende desde DeFuniak Springs, en el oeste del Panhandle, hasta Tifton, en el sur de Georgia. Al norte de ese eje, las condiciones térmicas y de humedad resultan más favorables para la aparición de copos o aguanieve.

Dentro de ese sector, Tallahassee aparece como uno de los puntos más relevantes del pronóstico. La capital del estado podría registrar una mezcla de precipitaciones sólidas y líquidas cuando el aire frío se combine con lluvias residuales del frente durante la mañana del domingo.

Durante la mezcla de lluvia y nieve del domingo, se espera que la temperatura marque por debajo del punto de congelación NWS

Cuánta nieve se espera al norte de Florida y cuánto durará el evento

Las proyecciones indican que la acumulación será reducida. En el caso de Tallahassee, según el equipo meteorológico de CBS News, los valores estimados rondan las tres décimas de pulgada (aproximadamente 0.76 centímetros), lo que equivale a una capa muy fina, insuficiente para generar impactos significativos en la circulación o en la infraestructura.

En términos de probabilidad, la chance de nieve medible se mantiene en un rango bajo a moderado, entre el 10% y el 30%, al considerar no solo el norte de Florida, sino también áreas del sureste de Alabama y el suroeste de Georgia.

Las previsiones coinciden en que la nieve o aguanieve se presentaría por un período corto, estimado entre una y tres horas en cada localidad. Una vez que el frente termine de avanzar y las precipitaciones se disipen, las condiciones volverán a ser secas.

El Panhandle de Florida experimentó intensas nevadas en enero de 2025, que marcó acumulaciones históricas X @AaronRigsbyOSC

Qué se espera para el lunes feriado de Martin Luther King Jr.

Para el lunes, Día de Martin Luther King Jr., el frente frío ya habrá atravesado Florida y se ubicará más al sureste. El ingreso de aire seco permitirá que el cielo se mantenga mayormente despejado durante la jornada.

Las temperaturas máximas se situarán entre 53°F y 55°F (11,6°C y 12,7°C) en el norte de Florida, valores bajos pero estables para la región. Durante la noche, se espera un descenso más marcado, con mínimas cercanas a los 31°F (-0,5°C), bajo condiciones secas.

Los vientos del norte, que acompañarán al frente en su paso inicial, perderán intensidad a lo largo del lunes, lo que contribuirá a una sensación térmica menos extrema en comparación con el domingo.

Medidas ante el descenso de temperaturas: refugios habilitados en Florida

Debido a las condiciones frías previstas, varias autoridades locales activaron planes de asistencia. Según lo retomado por Florida Today, en Tallahassee y el condado de Leon, se dispuso la apertura de refugios para personas vulnerables durante los días más fríos.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Centro Kearney : ubicado en 2650 Municipal Way.

: ubicado en 2650 Municipal Way. Comunidad HOPE : ubicada en 2729 West Pensacola.

: ubicada en 2729 West Pensacola. CCYS: en 2407 Roberts Ave.

Los refugios operan con horarios establecidos desde las 16 hasta las 20 hs y cuentan con una línea directa para consultas y coordinación 850-576-6000. Estas opciones estarán habilitadas hasta el sábado 17 de enero.