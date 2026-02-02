Cómo avanza la Serie del Caribe y por qué Venezuela no juega este 2026
El torneo ya inició después de una serie de cambios, después de que los venezolanos no participaran en esta edición
Los primeros partidos de la Serie del Caribe 2026 ya se disputaron y dejaron dos derrotas para los equipos de México, anfitriones del torneo en esta edición. El certamen se trasladó a Guadalajara, Jalisco, luego de problemas logísticos y cambios de sede tras la salida de Venezuela, país donde inicialmente iba a realizarse el evento.
Cómo va la Serie del Caribe 2026
La Serie del Caribe 2026 comenzó el domingo 1 de febrero en el Estadio Panamericano de Guadalajara, con dos encuentros inaugurales: México Verde vs. Puerto Rico y México Rojo vs. República Dominicana.
En el primer duelo, México Verde, representado por los Tomateros de Culiacán, cayó 5-4 frente a los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico, que remontaron en la novena entrada, según informó la MLB.
México tomó ventaja desde el inicio. En la primera entrada, Rodolfo Amador abrió el marcador y Joey Meneses impulsó otra carrera con un elevado de sacrificio. En el segundo episodio, los locales ampliaron la diferencia a 4-0 gracias a un doble remolcador de Luis Verdugo y un sencillo de Román Alí Solís.
La reacción boricua llegó en la cuarta entrada, con un jonrón de dos carreras de Yohandy Morales. Más tarde, Rubén Castro empujó la primera de sus tres carreras con un rodado que llevó al plato a Christian Vázquez.
En la novena, Johneshwy Fargas y Jeremy Arocho llegaron a posición de anotar y Castro conectó el imparable decisivo para sellar la victoria puertorriqueña.
En el segundo partido de la jornada, México Rojo, representado por los Charros de Jalisco, perdió 5-4 frente a los Leones del Escogido de República Dominicana, con un desenlace similar al del juego inaugural, reportó la MLB.
La gran figura fue el veterano Junior Lake, quien disputa su novena Serie del Caribe. El dominicano tuvo una noche perfecta con cuatro hits en cuatro turnos, lideró una remontada de tres carreras y elevó sus estadísticas a 22 carreras impulsadas en 49 partidos en la historia del torneo.
Cuáles son los siguientes partidos en la Serie del Caribe 2026
Los Leones del Escogido buscarán mantenerse invictos el lunes 2 de febrero, cuando enfrenten a los Cangrejeros de Santurce en el primer juego de la jornada. Una victoria dominicana los dejaría prácticamente clasificados a las semifinales.
Más tarde, los Charros de Jalisco intentarán recomponer el camino ante los Federales de Chiriquí de Panamá, que harán su debut en el certamen.
Calendario de la Serie del Caribe 2026
Martes 3 de febrero
Panamá vs. México Verde – 15.00 hs ET
México Rojo vs. Puerto Rico – 20.00 hs ET
Miércoles 4 de febrero
República Dominicana vs. Panamá – 15.00 hs ET
México Rojo vs. México Verde – 20.00 hs ET
Jueves 5 de febrero
Panamá vs. Puerto Rico – 15.00 hs ET
República Dominicana vs. México Verde – 20.00 hs ET
Viernes 6 de febrero – Semifinales
Tercer lugar vs. segundo lugar – 15.00 hs ET
Primer lugar vs. cuarto lugar – 20.00 hs ET
Sábado 7 de febrero – Gran final
Partido por el campeonato – 20.00 hs ET
Por qué no juega Venezuela la Serie del Caribe 2026
La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) decidió retirar la sede a Caracas y trasladar el torneo a Jalisco, México, debido a la tensión política entre Estados Unidos y Venezuela.
En su momento, la MLB informó que Salvador Escobar, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, confirmó el cambio de sede. Previamente, los equipos de México, Puerto Rico y República Dominicana habían anunciado que no participarían si el certamen se realizaba en Venezuela.
