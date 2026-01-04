Ya es oficial: Serie del Caribe en Guadalajara 2026 presenta su calendario completo de juegos
El campeón, Venezuela, no estará en el torneo de la región y México presentará dos equipos: los motivos
Tras el cambio de sede de la Serie del Caribe 2026, que dejó a Caracas, Venezuela, fuera de la organización y trasladó el torneo a Guadalajara, México, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) confirmó el calendario oficial de juegos, así como a los equipos participantes que competirán por el título durante la primera semana de febrero.
Calendario de juegos de la Serie del Caribe en Guadalajara 2026
La CBPC y el Comité Organizador Jalisco 2026 informaron que el torneo se disputará del 1° al 7 de febrero de 2026, con dos partidos diarios durante la fase regular. Debido a la ausencia de Venezuela, México participará con dos equipos: México Rojo y México Verde.
El calendario de juegos, donde cada día se llevarán a cabo dos encuentros, queda de la siguiente manera:
Domingo 1° de febrero
- México Verde vs. Puerto Rico – 14:00 ET
- México Rojo vs. República Dominicana – 20:30 ET
Lunes 2 de febrero
- Puerto Rico vs. República Dominicana – 15:00 ET
- México Rojo vs. Panamá – 20:00 ET
Martes 3 de febrero
- Panamá vs. México Verde – 15:00 ET
- México Rojo vs. Puerto Rico – 20:00 ET
Miércoles 4 de febrero
- República Dominicana vs. Panamá – 15:00 ET
- México Rojo vs. México Verde – 20:00 ET
Jueves 5 de febrero
- Panamá vs. Puerto Rico – 15:00 ET
- República Dominicana vs. México Verde – 20:00 ET
Viernes 6 de febrero – Semifinales
- Tercer lugar vs. segundo lugar – 15:00 ET
- Primer lugar vs. cuarto lugar – 20:00 ET
Sábado 7 de febrero – Gran final
- Partido por el campeonato – 20:00 ET
Los organizadores señalaron que, si ambos equipos mexicanos avanzan a semifinales, su enfrentamiento se programará en el horario nocturno.
Cuál es el estadio donde se jugará la Serie del Caribe 2026
De acuerdo con MLB, todos los encuentros se disputarán en el Panamericano de Guadalajara, estadio certificado por las Grandes Ligas de Estados Unidos, lo que lo habilita para albergar competencias internacionales.
El estadio cuenta con capacidad para más de 15.000 aficionados y es la casa de los Charros de Jalisco. Además, ha sido sede de eventos de alto nivel como el Clásico Mundial de Béisbol 2017, la Serie del Caribe 2018 y el Premier 12.
Cómo se juega la Serie del Caribe 2026
La Serie del Caribe 2026 seguirá el formato de años anteriores, con duelos de todos contra todos en la primera ronda del torneo, seguidos de las semifinales y la gran final.
