Cómo avanza la tabla de posiciones y grupos de las eliminatorias de Concacaf en octubre 2025

Del próximo 9 al 14 de octubre se jugarán los partidos de la jornada tres y cuatro, correspondientes a la Ronda Final de la Clasificatoria de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf, por sus siglas en español) al Mundial 2026. Tras dos jornadas disputas, se han presentado algunas sorpresas en los diferentes sectores, mientras una de las selecciones favoritas se encuentra en el liderato de su grupo y con la posibilidad de acercarse aún más a la clasificación para la próxima justa mundialista.

Así está la tabla de clasificación de Concacaf en octubre 2025

Hasta el momento, Surinam, Jamaica y Honduras se encuentran en el primer lugar de sus sectores, lo cual les otorga el boleto al mundial que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos. La selección de Surinam ha sorprendido en el arranque de esta fase al empatar con Panamá y vencer de visita a El Salvador, dichas selecciones eran las favoritas para clasificar a la máxima justa de selecciones.

Surinam ha sorprendido al colocarse en el primer lugar de su grupo (X@Concacaf) (X@Concacaf)

Jamaica ha cosechado dos victorias y una tercera podría acercarlo aún más a la clasificación, aunque lo sigue de cerca Curazao con cuatro puntos. Honduras cuenta con dos puntos de ventaja de Costa Rica, quien es considerada la favorita para llevarse el grupo.

La escuadra hondureña tendrá un enfrentamiento clave el próximo 9 de octubre en contra de los ticos, ya que una victoria los pondría con una ventaja de siete puntos sobre Costa Rica.

De acuerdo con Concacaf, la clasificación en cada sector es la siguiente:

Grupo A

Surinam 4 puntos

El Salvador 3 puntos

Panamá 2 puntos

Guatemala 1 punto

Grupo B

Jamaica 6 puntos

Curazao 4 puntos

Trinidad y Tobago 1 punto

Bermudas 0 puntos

Grupo C

Honduras 4 puntos

Costa Rica 2 puntos

Haití 2 puntos

Nicaragua 1 punto

Por otro lado, la tabla de los segundos lugares se encuentra de la siguiente manera:

Curazao 4 puntos

El Salvador 3 puntos

Costa Rica 2 puntos

Jamaica ha ganado todos sus partidos de la Ronda Final (X/@Concacaf) (X/@Concacaf)

Calendario de la Ronda Final de Concacaf

Faltan cuatro fechas más para conocer a los clasificados de Concacaf que se unirán a México, Canadá y Estados Unidos como los representantes de la zona. Así como a las dos selecciones que participarán en el Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés).

Hasta el momento, ninguna selección ha asegurado su boleto directo o al repechaje, por lo tanto, los siguientes partidos serán decisivos. Según el calendario de Concacaf, los siguientes juegos se disputarán en las siguientes fechas:

13 de octubre

Honduras vs. Haití, estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa

Costa Rica vs. Nicaragua, Estadio Nacional, San José

14 de octubre

Curazao vs. Trinidad y Tobago, Stadion Ergilio Hato, Willemstad

Panamá vs. Surinam, estadio Rommel Fernandez, Ciudad de Panamá

Jamaica vs. Bermuda, National Stadium, Kingston

El Salvador vs. Guatemala, Estadio Cuscatlan, San Salvador

13 de noviembre

Surinam vs. El Salvador, Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo

Bermuda vs. Curazao, Bermuda National Sports Centre, Devonshire

Trinidad y Tobago vs. Jamaica, Hasely Crawford Stadium, Port of Spain

Haití vs. Costa Rica, Stadion Ergilio Hato, Willemstad

Guatemala vs. Panamá, estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, Ciudad de Guatemala

Nicaragua vs. Honduras, Estadio Nacional, Managua

Nicaragua se encuentra en el fondo del grupo C (X/@Concacaf) (X/@Concacaf)

18 de noviembre

Guatemala vs. Surinam, estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, Ciudad de Guatemala

Costa Rica vs. Honduras, Estadio Nacional, San José

Panamá vs. El Salvador, estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá

Jamaica vs. Curazao, National Stadium, Kingston

Trinidad y Tobago vs. Bermuda, Hasely Crawford Stadium, Port of Spain

Haití vs. Nicaragua, Stadion Ergilio Hato, Willemstad

Según Concacaf, todos los partidos del 18 de noviembre se jugarán simultáneamente para evitar algún tipo de problema o suposiciones.