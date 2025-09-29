No se borra: la razón por la que el nombre de Eric Adams permanecerá en las boletas de Nueva York

El actual alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció su retiro de la contienda electoral en busca de la reelección a través de un mensaje en sus redes sociales. Sin embargo, su nombre no se eliminaría de las boletas por una cuestión administrativa.

Por qué Eric Adams seguirá presente en la boleta electoral

La Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York establece plazos claros para retirar un nombre de la boleta.

El tiempo límite para retirar a un candidato independiente venció el 30 de mayo de este año.

de este año. Aunque Adams anunció el domingo que abandona la contienda, los ciudadanos lo verán como opción el próximo 4 de noviembre, pese a que ya no busca un nuevo mandato.

En la boleta aparecerán Eric Adams y Jim Walden, aunque no se postulen X: @hernandezfornyc

El demócrata anunció que se presentaría como independiente en abril de este año, pero las encuestas lo situaban muy lejos de una reelección. A pesar de cancelar su postulación, el votante que desconozca esta situación podría sufragar por él

La situación no es exclusiva del actual alcalde. Jim Walden, también independiente, renunció a principios de octubre y aun así aparecerá en las boletas. Sin embargo, analistas coinciden en que el peso político de Adams le permitirá atraer más votos, incluso estando fuera de carrera.

El anuncio oficial de Eric Adams

El domingo por la tarde, a través de un video difundido en sus redes sociales, Eric Adams comunicó oficialmente su salida de la contienda electoral. El demócrata había asumido como el 110.° alcalde de la ciudad en enero de 2022.

Eric Adams anuncia que ya no será candidato en Nueva York

En su mensaje de despedida, Adams señaló que, a pesar de los logros de su gestión, no podía continuar con la campaña de reelección. Explicó que la especulación constante de los medios sobre su futuro y la decisión de la Junta de Financiamiento de Campañas de retener millones de dólares habían debilitado su capacidad de recaudar los fondos necesarios para sostener una campaña competitiva.

También hizo referencia a las acusaciones de corrupción federal que lo rodeaban, al indicar que consideraba haber sido señalado de manera injusta por haber defendido los intereses de la ciudad. Reafirmó que, de enfrentarse nuevamente a la misma situación, actuaría de la misma forma.

Por último, emocionado, remarcó: “Ha sido un honor para mí ser su alcalde, y me enorgullece decir que hace cuatro años logramos esa victoria y la convertimos en realidad, mejorando esta ciudad para quienes han sido defraudados por el gobierno”.

Quién lleva la delantera en las próximas elecciones sin Eric Adams

La baja de Eric Adams de la contienda por la alcaldía cambió el panorama electoral de cara a noviembre en la Gran Manzana. Diversos sondeos de septiembre mostraron cómo se reacomodarían los porcentajes y qué candidatos ganarían terreno ante su ausencia.

Andrew Cuomo y Zohran Mamdani son los dos líderes de las encuestas por la alcaldía de Nueva York AP/Facebook

La Marist Poll, publicada el 16 de septiembre, se adelantó. Previo al escenario actual, con una muestra tomada entre el 8 al 11 de septiembre, había presagiado cómo podría moverse la balanza.

El panorama se modificaba en una simulación sin Adams y beneficiaba considerablemente a Andrew Cuomo: