Como en Fast and Furious: la nueva táctica de la policía de Michigan en las persecuciones de tránsito

Un operativo en Livonia, Michigan, captó la atención nacional debido a la nueva táctica utilizada por la Policía: un dispositivo de alta tecnología que parece salido de una película de acción como Fast and Furious (Rápidos y Furiosos, en español). Durante una persecución en plena autopista I-96, los agentes lograron detener un auto robado con un mecanismo capaz de inmovilizar el vehículo en segundos.

La persecución en Michigan, como en Fast and Furious

Según informó la Policía de Michigan, citada por Fox 17, el hecho comenzó cuando un Chevrolet Cruze fue denunciado como robado en Dearborn. Horas después, patrulleros detectaron el vehículo en circulación y lo siguieron hasta Livonia. Fue entonces cuando los oficiales decidieron desplegar un recurso poco común: el Grappler, un sistema instalado en la parte frontal de los patrulleros que lanza una red de alta resistencia para atrapar las ruedas traseras del auto perseguido.

La policía de Michigan utilizó un dispositivo para frenar un auto

El procedimiento quedó registrado en una cámara de a bordo y el video se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa cuando el patrullero se acerca al Cruze, engancha la rueda y bloquea su movimiento.

El conductor, un joven de 27 años oriundo de Brighton, se resistió e intentó escapar: primero dio marcha atrás y luego aceleró hacia adelante con fuerza. Esa maniobra imprudente hizo que se arrancara completamente el eje trasero del auto, lo que provocó que quedara completamente inhabilitado en plena autopista.

Cómo funciona el Grappler, la herramienta de la Policía de Michigan

El dispositivo Grappler fue desarrollado por el inventor estadounidense Leonard Stock, quien explicó que su creación nació con un objetivo claro: reducir el riesgo para civiles, policías y sospechosos durante persecuciones a alta velocidad.

El Grappler se instala en la parte delantera del vehículo policial.

Al acercarse a un auto fugitivo, el agente despliega una red que se enreda en la rueda trasera.

La fuerza del enredo bloquea el neumático y detiene el vehículo en cuestión de segundos.

En casos excepcionales, como el ocurrido en Livonia, la presión sobre el eje puede causar daños estructurales.

La maniobra del fugitivo terminó por arrancar el eje trasero del auto @aares0205

Stock, quien habló con 7 News Detroit, aseguró que nunca había visto un desenlace como el registrado en Michigan. “Recibí una avalancha de mensajes con la foto del auto”, reconoció al día siguiente del operativo.

Aunque aclaró que en ocasiones anteriores se habían registrado incidentes donde el Grappler arrancó una rueda, remarcó que esa no es la norma y que la destrucción del eje fue producto de las maniobras temerarias del conductor.

La policía de Livonia ya había utilizado este sistema semanas atrás, cuando un conductor alcoholizado intentó evadir un control de tránsito. En aquella ocasión, el operativo se resolvió sin consecuencias mecánicas graves.

Como Fast and Furious: una tecnología policial que recuerda a Hollywood

El despliegue del Grappler en Michigan generó un inmediato paralelo con las películas de acción, en especial con la saga Rápidos y Furiosos. En la segunda entrega de la franquicia, titulada 2 Fast 2 Furious (2003), los agentes de Aduanas de Estados Unidos emplearon una herramienta ficticia conocida como ESD Harpoon Launcher, un lanzador de arpones electromagnéticos diseñado para desactivar los vehículos de los fugitivos.

De acuerdo con el portal especializado Fast & Furious Wiki, el ESD Harpoon funciona como un arma basada en pulsos electromagnéticos. El dispositivo dispara un arpón que se incrustaba en el chasis del automóvil y bloqueaba sus sistemas electrónicos.

En la trama, el mecanismo fue utilizado contra el Nissan Skyline de Brian O’Conner (Paul Walker) y más tarde contra su Mitsubishi Lancer Evolution VII, en una de las escenas más recordadas de la película.