Se estima que 2024 marque “un antes y un después” en la industria de los cruceros, cuando el colosal barco, Icon of the Seas, zarpe desde el puerto de Miami, Florida, para hacer historia como el navío más grande del mundo. La novedosa embarcación presenta un diseño sin precedentes con capacidad para alojar a 7600 pasajeros, que vivirán una experiencia de lujo y diversión a través de un recorrido por el Caribe.

La compañía Royal Caribbean informó que había recibido una gran demanda por parte de los futuros clientes. Debido a esto, comenzó a ofrecer reservas anticipadas, que se pueden adquirir desde el 27 de enero de 2024 hasta abril de 2026, un amplio rango de opciones que la empresa nunca antes consideró para otras de sus rutas.

Así es el crucero más grande del mundo que zarpará de Miami en 2024

¿Cómo es el crucero más grande del mundo?

Esta embarcación cuenta con un total de 20 cubiertas y pesa 250.800 toneladas. Según la operadora de cruceros, será 6 % más grande que su predecesor, Wonder of the Seas, y marca el lanzamiento de una nueva clase de viaje denominada Icon.

Los nuevos conceptos de amenidades y atractivos a bordo del Icon of the Seas fueron diseñados desde cero por la compañía Royal Caribbean International

“El barco tendrá nuevos tipos de camarotes, un parque acuático, ocho nuevos ambientes y muchas actividades en las áreas. También ofrecerá una mayor variedad de restaurantes, bares y atracciones en cubierta que cualquier otro crucero jamás construido”, explicó la compañía en su sitio web. En el verano boreal de 2023, Icon of the Seas completó su primera fase de pruebas en el mar y regresó al astillero en Finlandia para finalizar los últimos detalles de su construcción y así poder brindar el servicio de la más alta categoría a sus pasajeros.

El nuevo crucero de Royal Caribeann se enfoca en ofrecer opciones de diversión familiar Royal Caribbean International

Desde antes de superar este desafío técnico, el presidente de la compañía operadora, Jason Liberty, ya había manifestado su sorpresa por la increíble demanda de pasajes que habían tenido. “A pesar de estar a la venta durante solo cinco meses, Icon está considerablemente más ocupado para su temporada inaugural, incluso a pesar de tener las tarifas más altas, que cualquier otro lanzamiento previo de Royal Caribbean”, dijo.

¿A dónde viajará el crucero Icon of the Seas?

Las personas que quieran disfrutar de la experiencia de viajar en el crucero más grande del mundo, ya pueden reservar alguna de las travesías con destinos de ensueño, que incluyen la isla privada de Royal Caribbean en las islas Bahamas, que la compañía ofrece como “Perfect Day at CocoCay”, así como Puerto Plata, en República Dominicana; San Juan, Puerto Rico, y la costa del Caribe mexicano, entre otros. Algunas rutas que se pueden reservar desde ahora son:

Siete noches por el Caribe occidental con escalas en Roatán (Honduras), Costa Maya y Cozumel (México) y Perfect Day at CocoCay. Precio desde US$1668

Siete noches por el Caribe Oriental con escalas en Puerto Plata (República Dominicana), St. Thomas, San Juan (Puerto Rico) y la isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas, Perfect Day at CocoCay. Precio desde US$1778.

Siete noches sin visitar la isla privada con escalas en St. Maarten, San Juan (Puerto Rico) y Labadee (Haití). Precio desde US$1748.

Siete noches por el Caribe mexicano con escalas en Cozumel y Perfect Day at CocoCay. Precio desde US$2234

Más allá de los atractivos que ofrece cada escala, los pasajeros del lujoso crucero tendrán acceso a actividades a bordo, que incluyen un parque acuático con seis toboganes, nuevas áreas dedicadas a familias con niños, espectáculos de buceo, experiencias gastronómicas y más. “Icon of the Seas tendrá un barrio dedicado exclusivamente a las familias, conocido como Surfside, y este pretende competir con el mercado vacacional familiar de Orlando”, detalló la compañía en una de sus publicaciones.

