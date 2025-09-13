Cómo es el garaje plegable para estacionar tu vehículo que se vende desde 5000 dólares en Costco

Con la popularización de las casas prefabricadas en EE.UU., tiene sentido que también exista una opción fácil de comprar para las personas que no tienen cochera en su casa. Para proteger a los vehículos de los daños ocasionados por los elementos, Costco puso a la venta un garaje armable. Además, la tienda lo ofrece con un descuento de hasta US$4000.

Cómo se ve el garaje que vende Costco y cuánto cuesta

El garaje armable que vende Costco pertenece a la marca Yardline Upton. Sus dimensiones son de 12 por 24 pies (3,6 por 7,3 metros), lo cual genera espacio suficiente para estacionar un automóvil en su interior o para utilizarlo como un taller.

La construcción también puede usarse como almacén o para un taller exterior (Costco/Yardline Upton)

Entre las especificaciones de este producto se encuentran:

Puertas dobles de 96 pulgadas (244 centímetros) de ancho y una puerta de servicio de 48 pulgadas (122 centímetros).

de 96 pulgadas (244 centímetros) de ancho y una de 48 pulgadas (122 centímetros). Cinco ventanas (dos fijas y tres operables).

(dos fijas y tres operables). Colocación personalizable de puertas y ventanas.

El precio de este modelo hecho con madera varía según dos características: si se ordena con piso y si el comprador contratará al equipo de profesionales para su instalación. La combinación de esos factores da como resultado los siguientes costos:

Sin piso e instalado por el cliente : US$6499,99 (el precio con descuento es de US$4999,99 )

e instalado por el : US$6499,99 (el precio con descuento es de ) Con piso y armado por el cliente : US$7999,99 (el precio con descuento es de US$5999,99 )

y armado por el : US$7999,99 (el precio con descuento es de ) Sin piso e instalado por profesionales : US$10.499,99 (el precio con descuento es de US$6999,99 )

e instalado por : US$10.499,99 (el precio con descuento es de ) Con piso y armado por profesionales: US$12.999,99 (el precio con descuento es de US$8999,99)

La cantidad de dinero descontada en cada opción es variable. Por ejemplo, si la estructura se ordena sin piso y sin servicio de instalación, el descuento es de US$1500. Mientras que el ahorro es de US$4000 al pedirlo con piso y con servicio de instalación.

Cabe mencionar que las cantidades finales incluyen el envío a domicilio y la entrega se realizará entre dos y cuatro semanas después de hacer el pedido. Es importante destacar que esta promoción será válida del 1° de septiembre al 30 de septiembre de 2025, o hasta agotar existencias.

Qué dijeron las reseñas sobre el garaje “hágalo usted mismo”

El garaje de Costco tiene una calificación de 4,1 estrellas de un total de cinco. Entre los 36 usuarios que le dieron cinco estrellas, los comentarios señalaron que las partes para ensamblarlo llegaron en buen estado y el resultado final es satisfactorio y congruente con el precio.

Los fabricantes aseguraron que la madera se conservará en mejor estado durante más tiempo, a diferencia de otros materiales como el metal o la resina (Costco/Yardline Upton)

Entre las seis personas que no recomendaron este producto, se mencionó que la madera no era de buena calidad o que los profesionales que Costco envió para la instalación no realizaron un trabajo ideal.

El garaje de Costco puede ser enviado a todos los estados de EE.UU., pero hay algunos en donde no se ofrece el armado hecho por profesionales. Los estados que no tienen este servicio disponible son:

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Montana

Alaska

Hawái

Puerto Rico

Cuánto cuestan otras opciones similares en Amazon

En Amazon también es posible encontrar un garaje armable con dimensiones similares al de Costco, pero a un menor costo.

En el catálogo de Amazon hay garajes más sencillos y fabricados con materiales económicos (Amazon/Garvee Life)

Una de las opciones mide 12 por 20 pies (3,7 por 6 metros) y está hecha de acero. La descripción aseguró que puede armarse en ocho horas con un grupo de tres personas. Su precio de venta es de US$1199,99, pero a veces la ofertan con un descuento del 25%. Por lo que el valor final quedaría en US$899,99.

En Amazon existen alternativas para quienes buscan algo más accesible y fácil de desinstalar. Uno de esos productos tiene dimensiones de 13 por 24 pies (4 por 7,3 metros) y cuesta US$550,99. El precio es más bajo porque el toldo es de tela impermeable y las puertas son enrollables.