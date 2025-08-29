Así es la casa prefabricada que se vende en Amazon por menos de US$8000: tres habitaciones, sala, cocina y baño

Comprar una casa en Estados Unidos tiene un costo promedio que supera los US$300 mil. Al conocer esa cifra, no es una sorpresa que las casas prefabricadas hayan capturado la atención de los propietarios de terrenos en ese país. En Amazon, por ejemplo, es posible adquirir una propiedad de este estilo por menos de 10 mil dólares.

Amazon vende una casa prefabricada en US$7999

Por su bajo precio y dimensiones, una casa prefabricada que llamó la atención en Amazon es la que tiene en venta la marca Skyline Homes. El producto tiene un costo de US$7999, pero el vendedor explicó que la cantidad puede variar porque es posible personalizar el modelo, según el gusto del comprador.

La casa incluye un sofá de cuatro plazas para la sala (Amazon/Skyline Homes)

De acuerdo con la descripción del producto, esta casa cuenta con tres habitaciones, sala, cocina y un baño. La superficie total del piso es de 775 pies cuadrados (72 m²). El alto de la construcción es de 8,3 pies (2,5 m) y está fabricada con acero inoxidable. Su peso es de 9700 libras (4400 kg).

Además de la estructura, la vivienda incluye los siguientes componentes y muebles:

Cabina de ducha de mármol

Extractor silencioso

Calentador de agua

Inodoro

Lavabo

Espejo

Sofá de cuatro plazas

Aire acondicionado

Las partes de la casa que pueden modificarse son:

Diseño exterior e interior

Colores de la pintura

Acabado de los pisos

Ventanas adicionales

Divisiones entre los dormitorios

Opciones de almacenamiento y estanterías

Skyline Homes aseguró que la casa prefabricada es duradera e impermeable. La descripción también mencionó que el producto cumple con las regulaciones que debe seguir una vivienda de este tipo. La garantía de satisfacción tiene una duración de 10 años.

Cuánto cuestan las casas prefabricadas en Amazon

El catálogo de casas prefabricadas en Amazon ostenta una gran diversidad de opciones para diferentes presupuestos. Durante una revisión que se llevó a cabo el 29 de agosto de 2025, se encontró que la vivienda más barata tiene un costo de US$5299 y cuenta con un dormitorio, un baño y cocina.

En Amazon es fácil encontrar casas prefabricadas con distintos precios y que se pueden comprar al instante (Amazon)

Por el otro lado, la casa prefabricada más costosa que está disponible en Amazon se vende en US$58 mil. Esta cuenta con una habitación, sala de estar, un baño y cocina completamente equipada.

En la plataforma de ventas existen casas prefabricadas de lujo que superan los US$80 mil y hasta los US$90 mil, solo que en este momento no hay unidades disponibles.

La vivienda con el precio más elevado en Amazon (de US$96.500) posee tres habitaciones con sus respectivos baños, sala, cocina y terraza.

Por qué las casas prefabricadas se han popularizado en Estados Unidos

La empresa inmobiliaria Zillow calculó que el precio promedio de una casa en Estados Unidos es de US$368.581. Esa cantidad es significativa al contextualizarla dentro de la crisis de vivienda que atraviesa actualmente el país, la cual se intensifica en algunos estados.

Las casas prefabricadas en Amazon cuestan una décima parte del valor de una vivienda tradicional o incluso menos (Amazon/XiangZZ)

CBS News reportó en 2025 que la mayoría de los estadounidenses no ganan el dinero suficiente para pagar los costos básicos de vida.

Según un análisis del Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity (Instituto Ludwig para la Prosperidad Económica Compartida), el 60% de los hogares más pobres no alcanzan una calidad de vida mínima.

Una encuesta de CNN reveló que uno de los problemas financieros más grandes que enfrentan las personas que rentan el lugar que habitan es el alto costo de las viviendas.

La escasez y precios inaccesibles de las casas han acrecentado la popularidad de los inmuebles prefabricados. De acuerdo con CNN, de enero a septiembre de 2024, se enviaron más de 77 mil hogares de este tipo a Estados Unidos.

La Asociación de Constructores de Viviendas explicó que una de las mayores ventajas de las casas prefabricadas es su costo, el cual representa una fracción del dinero necesario para comprar o construir una vivienda tradicional.

La asociación advirtió que una de las desventajas son los gastos adicionales que no todas las personas prevén. CNN reportó el mismo suceso, el cual se debe a que estos inmuebles requieren de un terreno designado, así como de permisos especiales que cambian entre estados y zonas del país.