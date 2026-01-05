Cómo es el Metropolitan Detention Center, la cárcel en la que Nicolás Maduro quedó detenido en Nueva York

El barrio de Fort Greene, en Nueva York, se caracteriza por tener casas bajas y calles arboladas. Pero también es popularmente conocido por ser la zona donde se erige el Metropolitan Detention Center, cárcel de máxima seguridad y, desde este sábado, nueva residencia del exmandatario venezolano Nicolás Maduro.

En un informe de LN+ se dieron a conocer todos los detalles de un edificio al que muchos denominan como “el infierno en la Tierra”.

La carcel donde estara Maduro

Paredes de hormigón, rejas y muchas cámaras

La prisión está sobre la orilla de la bahía de Nueva York, muy cerca de Industry City, una zona industrial reconvertida para negocios, lugares de ocio y espacios verdes. Además, se encuentra a poca distancia del cementerio Greenwood, uno de los lugares más lindos de Brooklyn.

Su construcción se caracteriza por tener paredes de hormigón reforzado y rejas en todas las ventanas. Esta mole de cemento inaugurada en 1975 también tiene otro sello distintivo: cámaras de vigilancia distribuidas en cada rincón.

Una vista panorámica del penal federal

El Metropolitan Detention Center se caracteriza por regir a reclusos de alto perfil, pero no es una prisión de condena definitiva, sino que aloja a los acusados mientras esperan su audiencia o juicio. Su régimen de conducta es muy severo y cuenta con un recambio constante del personal de seguridad.

El traslado de Maduro a los tribunales de Nueva York

Los reclusos célebres

Además del exmandatario venezolano, Nicolás Maduro, el centro penal alojó a otros personajes de diferentes ámbitos. Entre otros, a esa lista la componen:

Joaquín “El Chapo” Guzmán , reconocido narcotraficante mexicano y líder del cártel de Sinaloa.

, reconocido narcotraficante mexicano y líder del cártel de Sinaloa. Ismael “El Mayo” Zambada , exsocio del Chapo.

, exsocio del Chapo. Rafael Caro “El narco de narcos” Quintero, fundador del cártel de Guadalajara.

fundador del cártel de Guadalajara. Sean “Diddy” Combs, rapero y productor musical.

La cárcel es administrada por el Bureau of Prisons y provocó numerosas protestas de activistas por sus malas condiciones estructurales, entre las que se destacan las celdas frías y mal acondicionadas, gusanos en la comida, agentes violentos, instalaciones desbordadas, falta de recursos, peligro en los pasillos y en las zonas comunes.

Este lunes, Maduro tuvo su primera salida de la cárcel, ya que fue trasladado para comparecer por primera vez ante el juez. Allí se le leerán los cargos y se establecerán los primeros pasos de su procesamiento. Será en los juzgados federales del Distrito Sur de Manhattan, muy cerca de donde Trump fue declarado culpable de delitos en junio de 2024.

Sin Maduro, la frontera se quedó en silencio

Cúcuta, al norte de Colombia, fue el principal punto de fuga de la diáspora y hoy vuelve a ser un termómetro del poder en Venezuela. Pese a los bombardeos en Caracas, este bullicioso enclave está en silencio.

