Cómo es el pasaporte norteamericano de nueva generación y qué ventajas tiene para los viajeros

Desde el inicio de 2023, todos los pasaportes que se emitan en Estados Unidos serán más seguros y modernos, con un nuevo diseño y funciones avanzadas. Sin embargo, cabe aclarar que aquellos que ya tengan su documento vigente podrán usarlo hasta la fecha de expiración, sin necesidad de renovarlos antes.

El Pasaporte de nueva generación” (NGP, por sus siglas en inglés) proporciona más elementos de seguridad para los viajeros y reduce el riesgo de ser víctima de robo de identidad o falsificación, de acuerdo con lo que explican las autoridades.

Ahora se utilizarán nuevas tecnologías para producir un pasaporte más resistente, con mayores elementos de seguridad. Sus características incluyen: una página de datos de policarbonato, personalización y un diseño actualizado. El cambio más notorio se ubica en el sector de la información personal del ciudadano, como el nombre completo, fecha de nacimiento y nacionalidad, además de la foto, que ahora será en escala de grises y estará grabada con láser.

Con este pasaporte modernizado será más difícil ser víctima de un robo de identidad o falsificación Departamento de Estado

Aunque el Departamento de Estado explicó que los pasaportes actuales son seguros, con el NGP se robustecen las protecciones de la información de los viajeros. Además el código del documento pasa a ser alfanumérico. Es decir, una combinación de números y letras con nueve caracteres. Esta secuencia también está perforada a lo largo de la libreta en la parte inferior.

Las diferencias entre el viejo y el nuevo modelo

Las páginas para las visas también se han actualizado con arte lineal y tintas de color que muestran imágenes de arquitectura, historia, cultura, paisajes y tradiciones de los Estados Unidos.

También se agrega un código QR en la parte trasera, que permite a cada persona escanearlo con la cámara de su teléfono inteligente y tener acceso a sitio oficial de la Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos. De esta manera, se podrá acceder a información útil acerca de los trámites migratorios. Sin embargo, las autoridades aclararon que “no contiene ninguna información de identificación personal, ni cambia la forma en la que los funcionarios fronterizos, las aerolíneas y otros revisan su documentación”.

Recomendaciones para tomarse la foto del pasaporte de Estados Unidos

Otra diferencia del pasaporte Next Generation con el anterior, es que el nuevo se compone de 26 páginas, cuando el antiguo era ligeramente más amplio con 28 hojas: “Si usted viaja con frecuencia internacionalmente y necesita más páginas para visados, puede elegir la libreta de pasaporte más grande, de 50 páginas, cuando presente su solicitud”, detalló el Departamento de Estado.

Es importante saber que a pesar de este proceso, las libretas y tarjetas de pasaporte que actualmente tienen la mayoría de la personas siguen vigentes hasta la fecha de vencimiento. Quienes deseen renovar el documento deben visitar la página Trámite mi pasaporte.

Para considerar el momento ideal de la renovación, hay que tomar en cuenta que algunos países piden que tenga hasta seis meses de vigencia para no tener inconvenientes. En ese mismo sentido, algunas aerolíneas no permiten el abordaje si no se cumple con este rango de validez.

La fecha de emisión del pasaporte se puede encontrar en la página de datos o en el anverso de la tarjeta: “Si tenía 16 años o más cuando se emitió su pasaporte, éste es válido por 10 años. Si tenía menos de 16 años cuando se emitió su pasaporte, su pasaporte es válido por cinco años”, explican además en el sitio oficial de la autoridad.

