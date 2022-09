Cómo es por dentro y cuánto cuesta el departamento más pequeño de Nueva York, de solo 7 metros cuadrados

El precio de los alquileres se dispara constantemente y se convierte en un gran desafío para los estudiantes que se mudan a otras ciudades o para aquellos que buscan independizarse de la casa de sus padres. Las opciones terminan acotándose a lugares chicos y con pocos amenities para conseguir la opción más barata. Un youtuber mostró el departamento más pequeño de Nueva York, Estados Unidos, que consta solo de 7 metros cuadrados y no posee baño ni ducha propios.

“Este espacio es muy pequeño”, expresó Caleb Simpson nada más ingresar en el departamento. Su inquilina es Alaina Randazzo, quien aseguró que entre las muchas cuestiones que tiene en cuenta por el espacio, debe comprar alimentos frescos porque no puede guardarlos. Además, comparte el baño con otros vecinos del edificio.

Un youtuber mostró el departamento más pequeño de Nueva York.

“Hoy conoceremos el departamento más pequeño de la ciudad de Nueva York con siete metros cuadrados, que es del tamaño de una plaza de estacionamiento”, describió Simpson, mientras trataba de recorrer la instalación con dificultad sin chocarse con ninguna estructura.

Ubicado en el barrio de Midtown, una de las zonas más prestigiosas y caras de la ciudad, su precio es aun así elevado para su dimensión. Alaina afirmó que paga 650 dólares al mes para poder vivir allí. “Cocino poco, a veces, porque es difícil”, sostuvo. A su vez, dijo que utiliza el lavaplatos -además de para su función tradicional- para cepillarse los dientes, ya que para ir al baño debe salir del departamento.

Alaina paga 650 dólares por vivir en un departamento de 7 metros cuadrados en Nueva York. Captura de video

La cama de la joven, a poca distancia del techo, se encuentra en un altillo al que accede a través de unas escaleras. En la parte inferior cuenta con un sofá pequeño y pocos muebles para guardar sus objetos personales. “Esto es impresionante. Podés ver la televisión y lavarte las manos a la vez”, expresó el youtuber.

No renovará su contrato

Simpson reveló que la joven no proyecta estar mucho tiempo más en el departamento. “Alaina me dijo que no planea renovar su contrato de alquiler. Es una experiencia divertida de un año, para ver cómo es la vida en miniatura en la ciudad de Nueva York. Personalmente, creo que esa es una de las razones por las que es tan divertido vivir acá. ¡Podés dar vueltas entre los barrios y probar nuevas situaciones de vida todo el tiempo!”, señaló.

Los usuarios de las redes sociales se sorprendieron al ver el tamaño del lugar. “Es literalmente un vestidor, pero utilizó su espacio extremadamente bien”, expresó una mujer. Algunos se mostraron decididos a alquilar un departamento de estas características, mientras otros se negaron de manera rotunda. “Mi claustrofobia y mi ansiedad no me permitirían vivir allá”; “Viviría totalmente en él, soy muy minimalista con mis cosas y podría maximizar el espacio”; “Nunca me molestó compartir el baño con el resto del edificio”; y “Amo Nueva York y, por ello, entiendo completamente el hecho de sacrificar el espacio personal por la ubicación de la casa”, fueron solo algunos de los comentarios en la publicación.

La cama se encuentra sobre un altillo y comparte muy poca distancia con el techo. Captura de video

El video de Caleb Simpson, que cuenta con 131 mil suscriptores en su canal de YouTube, alcanzó casi los 2 millones de reproducciones en tan solo una semana de su publicación.