La táctica del “auto averiado”: el nuevo método del ICE para detener migrantes en EE.UU.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) quedaron bajo la lupa en Minnesota por el uso de una táctica poco habitual para detener a un migrante. Según denunció su familia y muestran cámaras de seguridad, habrían montado una escena falsa con un auto supuestamente averiado para atraer a un extranjero fuera de su casa; cuando la persona salió a ayudar a dos mujeres que decían tener problemas con el vehículo, fue arrestado.

En el suburbio de Brooklyn Center, en el área de Minneapolis, una familia vivió un duro momento el jueves pasado. Por la tarde, dos mujeres que aparentaban tener dificultades para encender su automóvil comenzaron a pedir ayuda en la cuadra y tocaron la puerta de una vivienda.

El migrante Jesús Flores, mecánico y padre de familia, salió a socorrerlas: en cuanto se inclinó sobre el motor, llegaron varios vehículos adicionales con agentes de ICE, que rodearon al hombre y se lo llevaron detenido frente a su casa.

Unos momentos después de que saliera, agentes del ICE rodearon su casa. "Lo engañaron para que saliera“, expresó el hijo de Flores, Miguel, citado por CBS News.

Junto a Dionicia, esposa de Flores, viven sus otros cinco hijos. La familia depende en gran medida del migrante detenido; además, dos de los niños tienen autismo y necesitan cuidados especiales.

Según el testimonio de su esposa, Flores suele aceptar trabajos esporádicos de personas que saben cómo contactarlo. En este caso, Dionicia dijo que cree que las dos mujeres que lo hicieron salir del inmueble eran agentes del ICE.

Un video obtenido por Fox 9 muestra que los oficiales llegaron a toda velocidad en sus vehículos y frenaron mientras el mecánico revisaba el auto supuestamente averiado. Después de detenerlo y retirarse del lugar, el auto y quienes fingían tener un problema mecánico también se fueron junto con ellos.

El arresto de Flores ocurrió mientras Minnesota experimenta un panorama inusual. En diciembre comenzaron las redadas migratorias masivas en la jurisdicción, y dos de ellas derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.

Por este motivo, las protestas se propagaron a lo largo de todo el país norteamericano y generaron extrema tensión a nivel nacional.

Presionados por las críticas y luego de dos meses de operación, los agentes del ICE comenzaron a marcharse del estado esta semana. Se estima que miles de personas fueron arrestadas como resultado de estas redadas.

No obstante, Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera de la Casa Blanca”, advirtió que la aplicación de las leyes migratorias continuará pese a la finalización de la Operación Metro Surge, descrita por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) como la más grande en su tipo.

En este escenario, Flores había pasado las últimas semanas refugiado en casa y tomaba recaudos para evitar ser arrestado. El migrante indocumentado fue deportado una vez hace 16 años.

“Mi papá es muy trabajador. Vino aquí para darnos una vida mejor, y lo ha logrado”, expresó Miguel. La familia de Flores creó un GoFundMe para cubrir gastos de la casa y honorarios legales.

Tras el arresto, el migrante fue trasladado a El Paso, Texas, donde espera por saber qué sucederá a continuación.

Táctica de las cámaras escolares que utiliza el ICE para detener migrantes

Otra táctica que comenzaron a desarrollar para las detenciones de migrantes implica el uso de cámaras escolares. Para colaborar con el ICE, varios departamentos de policía analizan las imágenes de cámaras lectoras automáticas de placas (ALPR) instaladas alrededor de escuelas y sus estacionamientos. Luego, comparten la información con la agencia federal.

Los registros de auditoría muestran que cientos de miles de búsquedas se han hecho en este sistema, incluidas indagaciones por motivos relacionados con inmigración, reveló una investigación de 74. La información mostró que: