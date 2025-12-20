Cómo identificar al pulpo más mortal del mundo: vive en el océano Pacífico y puede tener el tamaño de una uña

En corales y zonas poco profundas de los océanos Pacífico e Índico vive el pulpo de anillos azules. Se trata de un animal muy peligroso que puede liberar tetrodotoxina (TTX), una sustancia sin cura que es capaz de matar un humano adulto. Resulta clave aprender a identificarlos, dado que a simple vista puede parecer inofensivo, tal como le sucedió a un turista británico que se filmó en Filipinas mientras lo manipulaba.

Así es el pulpo de anillos azules: el animal más venenoso de la tierra

El pulpo de anillos azules es un pequeño animal acuático y mortal que, como su nombre lo indica, se caracteriza por los círculos azulados que exhibe en todo su cuerpo y tentáculos cuando se siente amenazado.

Así es el pulpo de anillos azules

Este mecanismo de camuflaje que le da su peculiar apariencia se conoce como aposematismo, una estrategia de defensa que consiste en usar colores brillantes como advertencia sobre las toxinas para posibles predadores, según detalló el Natural History Museum (NHM) del Reino Unido.

A diferencia de otros animales aposemáticos, que muestran estos colores brillantes de manera constante, este pulpo los revela únicamente cuando se siente bajo amenaza.

En esas ocasiones en las que percibe peligro, su cuerpo amarillo o crema queda cubierto de anillos azules bordeados de negro.

Los peligros de la tetrodotoxina (TTX) que puede inyectar el pulpo de anillos azules

La tetrodotoxina (TTX) es una de las neurotoxinas más potentes conocidas y actúa de manera directa sobre el sistema nervioso. Otros animales tienen esa misma sustancia, como por ejemplo el pez globo, que se usan en gastronomía bajo la advertencia de que si el chef lo prepara mal puede convertirse en un platillo mortal.

El pulpo de anillos azules puede liberar la tetrodotoxina (TTX) a través de una mordedura casi indolora Beach Safe AU

Su mecanismo es devastador: bloquea la transmisión de los impulsos nerviosos, lo que impide la contracción de los músculos. Puede provocar debilidad muscular y parálisis en pocos minutos, además de vómitos y mareos.

Las víctimas suelen permanecer conscientes mientras pierden la capacidad de moverse, hasta que la parálisis del diafragma impide la respiración y mueren por insuficiencia respiratoria.

No existe un antídoto contra la tetrodotoxina. El tratamiento disponible es de asistencia respiratoria, para mantener con vida al paciente mientras se intenta que el organismo logre eliminar los efectos de la toxina.

Por su parte, el pulpo de anillos azules dispersa la TTX por todo su cuerpo, de modo que, si un depredador lo ataca, el veneno actuará. También puede inyectar de manera directa el veneno a través de un mordisco casi imperceptible.

EL pulpo de anillos azules es un animal de aspecto pequeño que vive en corales y zonas poco profundas del océano Pacífico e Índico amaviedecoeurentier.wordpress.com (tjparis)

El turista británico en Filipinas que manipuló un pulpo de anillos azules sin saber su peligro

Andy McConnell, turista británico que vacacionaba en Filipinas, manipuló un pulpo de anillos azules sin saber que se trataba del peligroso animal.

Un turista británico en Filipinas manipuló un pulpo de anillos azules

En un video que circuló en redes sociales, McConnell se filma a sí mismo con el molusco entre sus manos.

Afortunadamente, el desconocimiento del británico no tuvo consecuencias, ya que el animal no liberó la peligrosa TTX, según informó Fox.

Donde habitan los pulpos de anillos azules: los países donde pueden encontrarse

De acuerdo a un estudio realizado en Taiwán, los pulpos de anillos azules habitan en corales poco profundos y charcas de roca en las costas. Pueden encontrarse en países como:

Japón

Taiwán

Filipinas

Australia

El NHM destacó que existen cerca de diez especies de pulpos de anillos azules. La más grande de ellas puede llegar a medir 22 centímetros entre los extremos de sus tentáculos, aunque en general suelen ser animales de aspecto pequeño. Los ejemplares más jóvenes incluso pueden ser no mucho más grandes que una uña.