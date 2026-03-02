Cómo impacta la guerra contra Irán en el precio de la gasolina en EE.UU.: antecedentes y hasta cuánto podría dispararse el barril

El estallido de una nueva escalada militar en Medio Oriente volvió a sacudir a los mercados globales. Tras los ataques lanzados por Washington y Jerusalén contra Teherán durante el fin de semana, el petróleo reaccionó con fuerza y los analistas advierten que el conflicto podría trasladarse rápidamente al bolsillo de los consumidores estadounidenses.

El precio del petróleo se disparó por la escalada militar en Iran

Según informó CNN, los futuros del crudo registraron un salto significativo este lunes. El petróleo estadounidense trepó un 7,5%, mientras que el Brent —referencia internacional— avanzó 6,2% hasta ubicarse en torno a los 77 dólares por barril, después de haber superado momentáneamente los US$82. El alza no tomó por sorpresa a los operadores.

Irán posee la tercera mayor reserva probada de petróleo del mundo. Cualquier daño a su infraestructura de extracción o terminales de exportación elimina del mercado un volumen de crudo difícil de compensar por otros productores a corto plazo Andreas Arnold - DPA

En paralelo, los mercados bursátiles reaccionaron con caídas. Los futuros del S&P 500, del Nasdaq y del Dow Jones retrocedieron más de 1%. Sin embargo, el encarecimiento del crudo impulsó las acciones de gigantes energéticos como Exxon y Chevron en las operaciones previas a la apertura, ya que valores más altos del barril suelen traducirse en mayores márgenes para las petroleras.

También se fortalecieron los papeles de compañías vinculadas a la defensa, entre ellas Northrop Grumman y Lockheed Martin, lo que, para CNN, refleja la expectativa de un conflicto prolongado.

El rol estratégico de Irán en el mercado global de petróleo

Irán ocupa un lugar central en el tablero energético internacional. Es uno de los principales productores de crudo, exporta a economías con alta demanda —como China— y controla una vía marítima esencial para el transporte mundial de petróleo.

Además, cuenta con la tercer mayor reserva probada del planeta, con 209 mil millones de barriles, solo por detrás de Venezuela (303 mil millones) y Arabia Saudita (267 mil millones), de acuerdo con datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, citada por CNN.

La OPEP+ acordó aumentar la producción en 206 mil barriles diarios

El peso de Teherán en la oferta global explica por qué cualquier amenaza sobre su producción o exportaciones repercute de inmediato en los precios. Incluso antes de los ataques, el mercado ya reflejaba la tensión acumulada. La sola expectativa de un enfrentamiento empujó las cotizaciones al alza.

En este contexto, la OPEP+ anunció que aumentará su producción diaria en 206 mil barriles tras haber pausado incrementos graduales a comienzos de año. Según explicó CNN, esa decisión podría amortiguar parcialmente el impacto, pero los analistas energéticos consideran que no bastará para contener los valores si se produce una interrupción significativa en los flujos de crudo.

El Estrecho de Ormuz, un punto crítico en Irán y el camino del petróleo

Uno de los focos de mayor preocupación es el Estrecho de Ormuz, un corredor marítimo angosto frente a la costa sur iraní por donde circulan alrededor de 20 millones de barriles diarios, equivalentes a aproximadamente una quinta parte de la producción global.

Este paso conecta a productores clave como Arabia Saudita y Kuwait con los mercados internacionales y es considerado por la Administración de Información Energética de Estados Unidos como un “cuello de botella crítico” del petróleo, explicó CNN.

El punto más crítico del conflicto es el Estrecho de Ormuz, por donde se conecta al petróleo de Medio Oriente con los mercados internacionales Europa Press� - Europa Press�

Irán amenazó en el pasado con cerrar esta vía estratégica durante conflictos con Estados Unidos y otras potencias occidentales. Aunque hasta el momento no se concretó un bloqueo formal, diversas embarcaciones comenzaron a evitar la zona por razones de seguridad luego de que varios buques cisterna fueran atacados el fin de semana.

CNN consignó que Jorge León, jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy, habló de una “paralización efectiva del tráfico” en ese corredor marítimo. El especialista advirtió que los precios de referencia elevados podrían sostenerse mientras el estrecho no sea completamente transitable.

El Primer Ministro Israelí Prometió Intensificar Los Ataques Contra Irán

En un antecedente cercano, durante un conflicto de 12 días entre Irán e Israel el año pasado, Goldman Sachs estimó que un “trastorno prolongado” en esa vía podría disparar el barril por encima de los US$100.