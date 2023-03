Cómo llenar una money order: el paso a paso

escuchar

Una money order es un método de pago seguro y confiable que se utiliza para enviar dinero de una persona a otra, similar a un cheque bancario, pero en lugar de vincularse a una cuenta donde se extraen los fondos, se paga por adelantado a través de una empresa intermediaria. En el sistema financiero de Estados Unidos, este instrumento es usado para el pago del alquiler y otros bienes y servicios, por lo que es importante saber cuáles son los datos necesarios y cómo llenarlo para evitar inconvenientes.

Las money orders son emitidas por empresas financieras y permiten generar un rastro fiscal de los pagos que se realizan. Su popularidad radica en que, a diferencia de otros instrumentos bancarios, estos documentos pueden ser comprados fácilmente en tiendas de conveniencia, como Walmart y oficinas de correo. De hecho, también se las conoce como giros postales.

Un youtuber explica cómo llenar una money order

Para utilizar correctamente una money order es indispensable contar con el dinero del monto que se va a pagar, además de conocer los datos de la persona o institución que lo recibirá a través de este instrumento. También se deberá agregar la dirección postal de quien compró el documento. Es decir, de quien envía el pago.

La principal diferencia entre las money orders y los cheques de caja radica en la cantidad que se pretende pagar a un destinatario. “Los giros postales permiten a los compradores enviar hasta 1000 dólares de forma segura por unos gastos mínimos, lo que los hace ideales para enviar pagos pequeños”, explica un blog del First Republic Bank.

A continuación, el paso a paso para llenar una money order:

Complete el nombre del destinatario en la sección “Pay to the order of”.

Escriba su dirección postal en la sección “Purchaser’s address”.

Agregue el número de cuenta si el pago es por una factura pendiente.

Por último, firme la parte inferior del frente donde dice “Purchaser’s signature”.

Guarde su recibo y ubique el número de serie de la transacción, le servirá para rastrear el pago.

Un giro bancario no tiene una fecha de vencimiento como tal. Si no se cobra en el plazo de uno a tres años de la fecha de compra, los operadores, como Wester Union, podrían deducir un cargo por servicio no reembolsable de la cantidad principal.

Es preferible comprar las money order con efectivo Alexander Grey / Unsplash

¿Dónde comprar una money order?

Aunque hay una variedad de negocios que venden money orders en Estados Unidos, dos de las compañías intermediarias más conocidas son Western Union y MoneyGram. La diferencia entre ambas opciones es que la primera sirve solo para cobros que se realicen dentro del país, aunque tiene la facilidad de venta por internet, mientras que la segunda permite envíos internacionales a más de 200 países.

También está la opción de adquirir una orden a través del Servicio Postal de EE.UU., que ofrece bajas comisiones y permite enviar fondos a 13 países en el extranjero que se enumeran en su sitio web oficial. Entre estos, se encuentran: Bolivia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras y Perú.

Es importante saber que algunos de estos comercios tienen límites en los montos autorizados para comprar money orders. De igual manera, suelen solicitar que el comprador presente una identificación oficial al adquirir uno de los instrumentos. Además, preferentemente deben ser pagados con dinero en efectivo, dado que hay proveedores que cobran comisiones adicionales si se usa una tarjeta de débito o crédito.

LA NACION