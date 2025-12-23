Cómo nació la tradición de dejarle galletas y leche a Santa Claus en la víspera de Navidad

La Navidad es una de las festividades más celebradas en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y Santa Claus es quizá la figura más representativa de la fecha, luego de la del Niño Jesús cuyo nacimiento se celebra. El mito del hombre que lleva regalos la noche del 24 de diciembre a todos los niños del mundo adquirió popularidad global y con él se asentaron nuevas tradiciones como dejarle leche y galletas, que también tienen un origen histórico y un gran significado.

Por qué se le ponen galletas y leche a Papá Noel en el árbol de Navidad

El origen de esta tradición se remonta a un mito nórdico, en el que los niños dejaban alimento para Sleipnir, el caballo de ocho patas del dios Odín, con la esperanza de que esta figura divina les dejara un regalo a cambio, de acuerdo con Vanidades.

En EE.UU. se acostumbra dejar galletas y leche como snack a Santa Claus (Pexels/Laura James)

Aunque su origen específico es incierto, los primeros indicios de la tradición se pueden remontar a los Países Bajos en el siglo XIII, quienes preparaban un pan de jengibre preparado con miel y pimienta.

En algunos países de Europa, la costumbre no solo consiste en dejar galletas y leche para Santa Claus, sino también zanahorias y heno para los renos que jalan del trineo.

Con el paso de los años, los holandeses comenzaron a preparar unas galletas llamadas pepernoten, las cuales se realizaban para celebrar el Día de San Nicolás, el 6 de diciembre, recuerda The Dairy Alliance.

La tradición se trasladó a Estados Unidos con la llegada de los primeros colonos holandeses. Y fue durante la década de 1930 que la costumbre comenzó a expandirse y las familias comenzaron a dejar leche y galletas junto al árbol de Navidad.

La comida que se deja a Santa Claus en todo el mundo

Mientras que en Estados Unidos el platillo principal de Papá Noel son leche y galletas, Business Insider recopiló la principal lista de snacks que recibe en todo el mundo y es:

Australia: cerveza fría.

Irlanda: pinta de Guinness (cerveza negra irlandesa).

Inglaterra: jerez y carne picada.

Países Bajos: zanahorias y heno, ya que creen que el trineo es tirado por caballos y no por renos.

Dinamarca: golosinas para el elfo de Santa Claus, que pueden ser arroz con leche o gachas dulces.

Suecia: gachas de arroz o una taza de café.

Islandia: pan de hoja, similar a una oblea crujiente.

Francia: a Papá Noel le dejan vino y creen que viene acompañado de un burro, al que le dejan zanahorias y heno.

Chile: pan de Pascua tradicional hecho con frutas.

En algunos países del mundo, los niños dejan cerveza o jerez a Santa Claus (Pexels/Engin Akyurt)

El origen de otras tradiciones navideñas

Existen muchas tradiciones propias de la época de Navidad, como árboles decorados, pesebres, y la misma imagen de Santa Claus, que ha cambiado con el paso del tiempo.

Figura de Santa Claus

De acuerdo con CNN, el Papá Noel moderno estaría basado en la imagen de San Nicolás, quien fue conocido en su época por su espíritu caritativo y por dar obsequios a los más necesitados.

Se dice que lo más cercano al Santa Claus actual fue lo impreso en la obra Merry Old Santa Claus, de Nast, en 1881, donde el personaje luce su característico traje rojo y su imagen robusta.

Cada tradición navideña tiene un origen diferente que se adaptó con el paso del tiempo y de acuerdo con la cultura de cada país (Pexels/Jilly Noble)

El Árbol de Navidad

Otro elemento clásico de la época es el árbol de Navidad. Aunque existen diversas teorías, se cree que las primeras veces que se usaron árboles con hojas de perenne fue en los festivales paganos de invierno.

Esto debido a que durante el solsticio de invierno, simbolizaban la llegada de la primavera. Conforme la fe cristiana se extendió por Europa, comenzaron a emplearse como imagen de la Navidad.

Por otro lado, existe una leyenda que apunta a que Martín Lutero en el siglo XVI fue el que llevó los árboles de Navidad a los hogares tras asociarlos con la imagen de Jesús.

Los villancicos

Esta es otra de las tradiciones más comunes de la temporada, aunque no siempre estuvo asociada con la Navidad. De acuerdo con National Geographic, surgieron como canciones que hablaban de diferentes temas y comenzaron a popularizarse en países europeos durante la Edad Media y el Renacimiento.