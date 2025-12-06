Día de San Nicolás: la historia detrás del santo que inspiró la leyenda de Santa Claus y la tradición de los regalos en EE.UU.

La Navidad es una de las fiestas más coloridas e importantes en Estados Unidos y en otras partes del mundo. En ella, se espera la llegada de Santa Claus, la figura más representativa de la época en el país norteamericano. Su origen se remonta a la historia de San Nicolás, cuya festividad es conmemorada por la iglesia católica durante los primeros días de diciembre de cada año.

San Nicolás, el santo que dio origen a la tradición de Santa Claus

El Día de San Nicolás se celebra cada 6 de diciembre, justo al inicio del tiempo de Adviento, de acuerdo con Almanac.

La figura de San Nicolás ha sido relacionada con la leyenda de Santa Claus, por su carácter generoso con los niños (Galerie Art Praha/Jaroslav Čermak )

Este santo fue un obispo que fue reconocido por sus buenas obras, aunque destacaban más sus acciones en ayuda de los niños y de los más necesitados.

Muchos fueron testigos de su generosidad, aunque la mayoría de sus donaciones las realizó de manera anónima.

San Nicolás fue declarado santo en el siglo XIX, y los creyentes católicos en Europa comenzaron a celebrar su día el 6 de diciembre con tradiciones que incluían dar pequeños obsequios, o compartir dulces y chocolates.

La tradición que más se asocia con Santa Claus es que el también llamado Día de Sinterklaas, por su pronunciación holandesa, los niños colocaban sus zapatos llenos de heno o zanahorias, como alimento para el caballo del Santo, quien les dejaría un obsequio a cambio.

Con el tiempo, esta leyenda se transformó y llegó a Estados Unidos y a otros países del mundo, por lo que muchos historiados consideran a San Nicolás como el origen de Santa Claus.

Quién fue San Nicolás

Nicolás de Bari fue un obispo nacido en una familia acomodada de la antigua ciudad de Patara, que hoy forma parte de lo que es Turquía, de acuerdo con National Geographic.

San Nicolás de Bari fue un obispo nacido en una familia acomodada que solía regalar bolsas con oro a los más necesitados (tesorosdelafe.com)

Tras quedar huérfano a una edad temprana, este hombre se enfocó en su educación católica, y también se dedicó al cuidado de los pobres, los enfermos y los más necesitados.

Los historiadores dicen que San Nicolás acostumbraba dejar bolsas de oro en las ventanas de las familias que más lo necesitaban, y era muy querido por su comportamiento generoso.

Su historia de caridad y beneficencia local inspiró la tradición de dar regalos en Navidad y su imagen fue mezclada con diferentes figuras de la mitología europea para dar origen a la leyenda de Papá Noel.

Otras figuras que dieron vida a Santa Claus

Aunque San Nicolás es la figura religiosa más asociada con la Navidad y los obsequios, en la mitología nórdica, era el Dios Odín quien surcaba los cielos en su carroza cada 21 de diciembre, al igual que Papá Noel en su trineo cargado por renos, según National Geographic.

Figuras como San Nicolás, mezcladas con personajes de la mitología como Odín, habrían dado origen a la leyenda de Santa Claus (thorkel.com)

En otra historia antigua, se dice que la representación pagana de la temporada navideña era un hombre de mayor edad, con una larga barba blanca, y que recibía nombres similares a Papá Noel, ya que nöel significa Navidad en francés.

En Europa, surgió un personaje basado en San Nicolás que fue nombrado Mikulás, se trataba de un anciano que se vestía de obispo y en la vigilia del 6 de diciembre daba obsequios a los niños en una bota colocada en la ventana de las casas.

La tradición de Santa Claus en Estados Unidos

En el país norteamericano, la tradición dice que la noche del 24 de diciembre Santa Claus viaja en su trineo de renos por todo el mundo y entrega regalos a los niños que se portaron bien durante el año, de acuerdo con EF.

La figura de Santa Claus es una tradición durante la temporada navideña en Estados Unidos (Archivo) Shutterstock

Muchos menores de edad estadounidenses acostumbran hacer cartas dirigidas a Papá Noel para pedirle regalos antes de Navidad y dejarlas debajo del árbol junto con galletas y zanahorias para sus renos.