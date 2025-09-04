Cómo ver en vivo desde EE.UU. todos los partidos de las eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026

La carrera por clasificar al Mundial 2026 se intensifica a medida que el año avanza. Mientras en Sudamérica las eliminatorias están a punto de concluir y se definirán los clasificados en septiembre, en Europa comienza la etapa crucial de la competición, en la que los equipos se disputarán un lugar en la máxima cita de la FIFA.

Cómo ver en vivo las eliminatorias mundialistas de la UEFA en Estados Unidos

Para los aficionados del fútbol europeo que no se quieren perder ninguno de los encuentros de las eliminatorias mundialistas, pueden seguir la transmisión de todos los partidos a través de Disney+, Fox Sports, Fubo TV y ViX, de acuerdo con la página de la UEFA.

Copa Mundial 2026. Concacaf

Asimismo, Apple TV también transmitirá los enfrentamientos de esta ronda de clasificación del viejo continente, donde además tendrá contenido exclusivo como repeticiones de los duelos, los momentos más importantes, espectáculos y más contenidos en colaboración con Paramount+.

Cómo se juegan las eliminatorias mundialistas de Europa

Un total de 12 grupos conforman la eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial 2026, con un formato directo en el que los líderes de cada zona obtienen la clasificación automática. En tanto, los cuatro mejores segundos lugares, junto con cuatro equipos procedentes de la Nations League, competirán por los últimos cupos del continente.

El sorteo de la Copa Mundial durante el trofeo de las eliminatorias de Europa, el 13 de diciembre de 2024, en Zúrich, Suiza. (Til Buergy/Keystone vía AP) Til Buergy - Keystone

En marzo de 2025 comenzó la actividad rumbo a la Copa Mundial con la participación de seis grupos (del G al L), por lo que las primeras tendencias ya empiezan a delinearse.

En septiembre será el turno del resto de los bombos (del A al F), donde España tendrá acción, junto con el subcampeón del mundo en 2022, Francia, además del debut de otras potencias del fútbol como Alemania y Portugal.

Calendario de partidos de la primera ronda clasificatoria de UEFA

La primera ronda clasificatoria de la UEFA rumbo al Mundial 2026 se disputará entre el 4 y el 9 de septiembre, con los 12 equipos de los grupos de la A a la L.

Cristiano Ronaldo festeja uno de sus goles a Luxemburgo KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Jueves 4 de septiembre

Kazajistán vs. Gales (Grupo J, Astaná)

Georgia vs. Turquía (Grupo E, Tiflis)

Lituania vs. Malta (Grupo G, Kaunas)

Liechtenstein vs. Bélgica (Grupo J, Vaduz)

Bulgaria vs. España (Grupo E, Sofía)

Eslovaquia vs. Alemania (Grupo A, Bratislava)

Luxemburgo vs. Irlanda del Norte (Grupo A, Luxemburgo)

Países Bajos vs. Polonia (Grupo G, Róterdam)

Viernes 5 de septiembre

Islandia vs. Azerbaiyán (Grupo D, Reikiavik)

Moldavia vs. Israel (Grupo I, Chisináu)

Italia vs. Estonia (Grupo I, Bérgamo)

Grecia vs. Bielorrusia (Grupo C, El Pireo)

Montenegro vs. R. Checa (Grupo L, Podgorica)

Eslovenia vs. Suecia (Grupo B, Liubliana)

Islas Feroe vs. Croacia (Grupo L, Tórshavn)

Ucrania vs. Francia (Grupo D, Inowrocław)

Suiza vs. Kosovo (Grupo B, Basilea)

Dinamarca vs. Escocia (Grupo C, Copenhague)

Sábado 6 de septiembre

Letonia vs. Serbia (Grupo K, Riga)

Armenia vs. Portugal (Grupo F, Ereván)

Inglaterra vs. Andorra (Grupo K, Birmingham)

San Marino vs. Bosnia (Grupo H, Serravalle)

Austria vs. Chipre (Grupo H, Linz)

Irlanda vs. Hungría (Grupo F, Dublín)

Domingo 7 de septiembre

Georgia vs. Bulgaria (Grupo E, Tiflis)

Macedonia del Norte vs. Liechtenstein (Grupo J, Skopie)

Lituania vs. Países Bajos (Grupo G, Kaunas)

Turquía vs. España (Grupo E, Konya)

Bélgica vs. Kazajistán (Grupo J, Bruselas)

Alemania vs. Irlanda del Norte (Grupo A, Colonia)

Polonia vs. Finlandia (Grupo G, Chorzów)

Luxemburgo vs. Eslovaquia (Grupo A, Luxemburgo)

Lunes 8 de septiembre

Israel vs. Italia (Grupo I, Debrecen)

Gibraltar vs. Islas Feroe (Grupo L, Gibraltar)

Suiza vs. Eslovenia (Grupo B, Basilea)

Grecia vs. Dinamarca (Grupo C, El Pireo)

Croacia vs. Montenegro (Grupo L, Zagreb)

Bielorrusia vs. Escocia (Grupo C, Zalaegerszeg)

Kosovo vs. Suecia (Grupo B, Pristina)

Martes 9 de septiembre