Cómo ver en vivo desde EE.UU. todos los partidos de septiembre de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026

La Concacaf comenzará este 4 de septiembre con los primeros partidos de la Ronda Final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Esta etapa definirá a los clasificados de la región al máximo certamen del fútbol, así como a los participantes del repechaje de la FIFA.

Ronda Final Concacaf: cómo ver en vivo desde EE.UU.

Esta ronda ya cuenta con los grupos definidos y las primeras fechas se jugarán del 4 al 9 de septiembre, en la que se disputarán 12 partidos. Del total de encuentros, nueve de ellos podrán verse a través de Telemundo Deportes Ahora, Universo y Peacock, de acuerdo con Telemundo.

Los partidos que inician con la ronda final se jugarán entres los días 4 y 9 de septiembre (X/ @Concacaf) (Captura de pantalla X/ @Concacaf)

Entre los partidos transmitidos se encuentran:

Jueves 4 de septiembre

Guatemala vs. El Salvador: 22.00 (hora del Este de EE.UU.), por Telemundo Deportes Ahora.

Viernes 5 de septiembre

Trinidad y Tobago vs. Curazao : 20.00 (hora del Este de EE.UU.), por Telemundo Deportes Ahora.

: 20.00 (hora del Este de EE.UU.), por Haití vs. Honduras : 20.00 (hora del Este de EE.UU), por Universo y Peacock.

: 20.00 (hora del Este de EE.UU), por Nicaragua vs. Costa Rica: 22.00 (hora del Este), por Universo y Peacok.

Lunes 8 de septiembre

El Salvador vs. Surinam : 20.35 hs (hora del Este de EE.UU.), por Telemundo Deportes Ahora.

: 20.35 hs (hora del Este de EE.UU.), por Panamá vs. Guatemala: 21.30 (hora del Este de EE.UU.), por Universo y Peacok.

Martes 9 de septiembre

Jamaica vs. Trinidad y Tobago : 19.55 (hora del Este de EE.UU.), por Telemundo Deportes Ahora .

: 19.55 (hora del Este de EE.UU.), por . Honduras vs. Nicaragua : 22.00 (hora del Este de EE.UU.), por Universo y Peacok .

: 22.00 (hora del Este de EE.UU.), por . Costa Rica vs. Haití: 21.55 (hora del Este de EE.UU.), por Telemundo Deportes Ahora.

Después de estos partidos, las Eliminatorias de Concacaf se reanudarán en octubre, aunque esos partidos aún no tienen horario definido, de acuerdo con la FIFA.

Jamaica busca participar por segunda ocasión en una copa del mundo (X/@Concacaf) (X/@Concacaf)

Eliminatorias Concacaf: proceso de clasificación y grupos

Desde la segunda ronda, 30 selecciones se eliminaron en un formato de grupos hasta quedar 12 para disputar la etapa final de los clasificatorios de Concacaf. A la última etapa llegaron:

El Salvador

Guatemala

Panamá

Surinam

Bermuda

Curazao

Jamaica

Trinidad y Tobago

Costa Rica

Haití

Honduras

Nicaragua

Estas selecciones fueron sorteadas en tres grupos de cuatro selecciones, en el cual cada integrante jugará contra los rivales de su grupo en casa y fuera de ella, con un total de seis partidos.

Los grupos se conformaron de la siguiente manera:

Grupo A : El Salvador, Guatemala, Panamá y Surinam

: El Salvador, Guatemala, Panamá y Surinam Grupo B : Bermuda, Curazao, Jamaica y Trinidad y Tobago

: Bermuda, Curazao, Jamaica y Trinidad y Tobago Grupo C: Haití, Honduras, Nicaragua y Costa Rica

Los primeros lugares de grupo avanzan directo al Mundial 2026 (X/@Concacaf) (X/@Concacaf)

Al finalizar todos los partidos del grupo, los primeros lugares de cada zona clasificarán de manera directa al Mundial 2026, mientras los dos mejores segundos representarán a Concacaf en el Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA, mismo que dará los últimos pases a la justa mundialista.

Cabe resaltar que la zona ya cuenta con tres clasificados: México, Canadá y Estados Unidos, quienes serán los anfitriones del Mundial 2026. Por lo tanto, Concacaf tendrá seis representantes seguros en el certamen, con la posibilidad de llegar a ocho en caso de que avancen las selecciones que participen en el repechaje.

Entre las participantes de la Ronda Final se encuentran selecciones que podrían participar en su primera justa mundialista, como el caso de Curazao, Guatemala, Nicaragua y Surinam, las cuales se jugarán todas sus aspiraciones en los seis partidos de la etapa final.