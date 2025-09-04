Cómo ver en vivo desde EE.UU. todos los partidos de septiembre de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026
La Ronda Final arranca con su etapa de grupos con 12 partidos que se disputarán del 4 al 9 de este mes
La Concacaf comenzará este 4 de septiembre con los primeros partidos de la Ronda Final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Esta etapa definirá a los clasificados de la región al máximo certamen del fútbol, así como a los participantes del repechaje de la FIFA.
Ronda Final Concacaf: cómo ver en vivo desde EE.UU.
Esta ronda ya cuenta con los grupos definidos y las primeras fechas se jugarán del 4 al 9 de septiembre, en la que se disputarán 12 partidos. Del total de encuentros, nueve de ellos podrán verse a través de Telemundo Deportes Ahora, Universo y Peacock, de acuerdo con Telemundo.
Entre los partidos transmitidos se encuentran:
Jueves 4 de septiembre
- Guatemala vs. El Salvador: 22.00 (hora del Este de EE.UU.), por Telemundo Deportes Ahora.
Viernes 5 de septiembre
- Trinidad y Tobago vs. Curazao: 20.00 (hora del Este de EE.UU.), por Telemundo Deportes Ahora.
- Haití vs. Honduras: 20.00 (hora del Este de EE.UU), por Universo y Peacock.
- Nicaragua vs. Costa Rica: 22.00 (hora del Este), por Universo y Peacok.
Lunes 8 de septiembre
- El Salvador vs. Surinam: 20.35 hs (hora del Este de EE.UU.), por Telemundo Deportes Ahora.
- Panamá vs. Guatemala: 21.30 (hora del Este de EE.UU.), por Universo y Peacok.
Martes 9 de septiembre
- Jamaica vs. Trinidad y Tobago: 19.55 (hora del Este de EE.UU.), por Telemundo Deportes Ahora.
- Honduras vs. Nicaragua: 22.00 (hora del Este de EE.UU.), por Universo y Peacok.
- Costa Rica vs. Haití: 21.55 (hora del Este de EE.UU.), por Telemundo Deportes Ahora.
Después de estos partidos, las Eliminatorias de Concacaf se reanudarán en octubre, aunque esos partidos aún no tienen horario definido, de acuerdo con la FIFA.
Eliminatorias Concacaf: proceso de clasificación y grupos
Desde la segunda ronda, 30 selecciones se eliminaron en un formato de grupos hasta quedar 12 para disputar la etapa final de los clasificatorios de Concacaf. A la última etapa llegaron:
- El Salvador
- Guatemala
- Panamá
- Surinam
- Bermuda
- Curazao
- Jamaica
- Trinidad y Tobago
- Costa Rica
- Haití
- Honduras
- Nicaragua
Estas selecciones fueron sorteadas en tres grupos de cuatro selecciones, en el cual cada integrante jugará contra los rivales de su grupo en casa y fuera de ella, con un total de seis partidos.
Los grupos se conformaron de la siguiente manera:
- Grupo A: El Salvador, Guatemala, Panamá y Surinam
- Grupo B: Bermuda, Curazao, Jamaica y Trinidad y Tobago
- Grupo C: Haití, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
Al finalizar todos los partidos del grupo, los primeros lugares de cada zona clasificarán de manera directa al Mundial 2026, mientras los dos mejores segundos representarán a Concacaf en el Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA, mismo que dará los últimos pases a la justa mundialista.
Cabe resaltar que la zona ya cuenta con tres clasificados: México, Canadá y Estados Unidos, quienes serán los anfitriones del Mundial 2026. Por lo tanto, Concacaf tendrá seis representantes seguros en el certamen, con la posibilidad de llegar a ocho en caso de que avancen las selecciones que participen en el repechaje.
Entre las participantes de la Ronda Final se encuentran selecciones que podrían participar en su primera justa mundialista, como el caso de Curazao, Guatemala, Nicaragua y Surinam, las cuales se jugarán todas sus aspiraciones en los seis partidos de la etapa final.
