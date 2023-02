Cómo vivía el presunto tirador de la Universidad de Michigan, según su padre y sus vecinos: “Totalmente perdido”

escuchar

Un hombre armado y con una máscara ingresó durante las últimas horas del lunes a la Universidad de Michigan en Estados Unidos y les disparó a los alumnos. El saldo fue de al menos tres víctimas fatales y múltiples heridos. Posteriormente, la Policía identificó como sospechoso a Anthony McRae, de 43 años, quien no tenía ninguna relación con la universidad y que murió de un disparo autoinfligido.

Como antecedente, McRae fue arrestado en 2019 y acusado de portar un arma oculta sin permiso. Se declaró culpable y pasó un año y medio en libertad condicional. Según los registros judiciales, el programa terminó en mayo de 2021.

De acuerdo con las descripciones de los vecinos de Lansing, donde vivía con su padre, era un hombre tranquilo. Megan Bender, una mujer que residía en la zona, le dijo a CNN que la mudanza ocurrió luego de la muerte de la madre de McRae hace dos años. La testigo se mostró agradecida de que no le hiciera daño a nadie del vecindario. “Quiero decir, estoy bendecida de que no decidiera algo cerca de la casa. Es desafortunado lo que pasó en la universidad. Me rompe el corazón, pero tengo tres hijos y estoy agradecida de que todos estemos a salvo”, agregó.

En declaraciones para el corresponsal de CBS Detroit, otros vecinos compartieron la escalofriante práctica que tenía McRae en el patio trasero de la casa de su padre: los disparos. Según estas versiones, a menudo lo oían hacer prácticas de tiro. “Y siempre estaba disparando y disparando”, dijo un residente de la zona sobre este punto.

Aun así, no se esperaban que un evento como este ocurriera. “Ni siquiera pensamos en ello, aparte de oír los disparos y esas cosas y nos preguntábamos qué demonios. No tuvimos ningún problema. No estaba en la calle volviéndose loco ni nada parecido”, sumó Megan Bender.

El acontecimiento que marcó la vida del tirador

Armados, los oficiales de policía ingresan a Phillips Hall en la Universidad Estatal de Michigan en East Lansing, luego de informes de un tiroteo en el campus el lunes a la noche Jakkar Aimery/Detroit News vía AP

El atacante de la Universidad Estatal de Michigan se aisló luego de que su madre muriera de un derrame cerebral hace dos años, según dijo su padre, Michael McRae en una entrevista con CNN. “Estaba cada vez más amargado y enojado. Malvadamente enojado. Empezó a dejarse llevar, se le cayeron los dientes, dejó de cortarse el pelo, parecía un hombre lobo”, sumó.

Ambos vivían en una casa en Lansing, Michigan. Según Michael McRae, su hijo tenía problemas para mantener sus empleos. Antes, había trabajado siete años en un almacén cargando productos de frigorífico en los camiones. Para él, el acontecimiento que marcó a Anthony fue el fallecimiento de su madre, Linda. “Estaba perdido, totalmente perdido”, aseguró. “Ya no le importaba nada y no hablaba conmigo ni con nadie”.

El hombre expresó su preocupación sobre su comportamiento, dado que su hijo se quedaba en su habitación por horas mientras se dedicaba a los videojuegos. En su momento, trató de que recibiera atención médica, pero Anthony se negó. “No quería crear problemas, se enojaría conmigo”, añadió.

McRae dijo que su hijo había tenido un arma durante varios años, pero la Policía se la quitó tras la detención de 2019. El hombre sospechaba que había otra pistola, pero el tirador la guardó en su habitación y le negó a su padre que la tuviera.

Los alumnos y profesores debieron evacuar la Universidad de Michigan

Tras las investigaciones, las autoridades identificaron a las víctimas mortales como Brian Fraser y Arielle Anderson, ambos de Grosse Pointe, Michigan. También a Alexandria Verner, de Clawson, Michigan.

LA NACION