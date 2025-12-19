Cómo volar desde Nueva York a Miami en Navidad de 2025: las mejores opciones y precios
La época festiva en Estados Unidos deriva en una gran afluencia de viajes aéreos de residentes y turistas que se reúnen con sus familiares
La temporada festiva en Estados Unidos es una temporada crítica para los traslados aéreos. Para quienes deseen volar desde Nueva York hasta Miami, Florida, en Navidad de 2025, existen diversas ofertas en línea con diferentes opciones y vuelos.
Opciones de vuelos de Nueva York a Miami y las mejores ofertas de precios esta Navidad
Florida destaca entre los destinos predilectos en Navidad debido a su oferta de parques temáticos, con un extra de la magia que inspira esta época festiva.
Las aerolíneas y aeropuertos del Estado del Sol, especialmente en Miami, se preparan para recibir a miles de viajeros, que llegan desde Nueva York.
Entre las ofertas en línea para el 24 de diciembre, las opciones para volar entre ambas ciudades desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) hasta el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés), son:
- American Airlines: desde US$439.
- Delta Air Lines: desde US$449.
- Frontier Airlines: desde US$464.
El trayecto entre los dos destinos por vía aérea dura aproximadamente tres horas y 20 minutos. Cabe destacar que, a pesar de las ofertas proyectadas en Skyscanner, los valores del viaje son más elevados que en otras fechas debido a la temporada alta.
En tanto, los vuelos con escalas ofrecen precios más bajos, aunque el trayecto puede extenderse hasta siete horas y 45 minutos. Un ejemplo es un viaje de Frontier Airlines, con una parada en Cleveland Hopkins International, que cuesta US$279.
La advertencia de las autoridades de EE.UU. a los viajeros por los regalos de Navidad
La Administración Nacional de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) emitió un aviso a los pasajeros que viajen dentro de Estados Unidos en la época de fiestas.
El organismo aconsejó que los regalos navideños se trasladen en paquetes fáciles de abrir o en cajas de tapas extraíbles, con el objetivo de que los agentes federales puedan realizar una inspección sencilla si llegara a ser necesario.
En tanto, la autoridad también resaltó que las bolas de nieve, un obsequio muy popular en estas fechas, solo pueden transportarse en el equipaje de mano si contienen menos de 100 mililitros de líquido, de acuerdo con las normas vigentes.
Qué se necesita para viajar de Nueva York a Miami en Navidad de 2025
La TSA también alertó a los viajeros sobre la necesidad de portar una identificación válida y vigente a la hora de abordar un vuelo. Asimismo, recomendó revisar el listado de artículos prohibidos para evitar complicaciones y demoras en los controles.
Desde el 7 de mayo de 2025, todos los pasajeros que vuelen dentro de Estados Unidos deben presentar una identificación que cumpla con los requisitos del Real ID o una de las alternativas aceptadas, como un pasaporte estadounidense.
A partir del 1º de febrero de 2026, aquellos pasajeros que no cuenten con una credencial Real ID o una de las formas alternativas aceptadas deberán abonar una tarifa de US$45, indicó la TSA.
