Precio promedio de la mesa navideña en Estados Unidos en 2025 y cómo ahorrar en la cena

La Navidad en Estados Unidos vuelve a estar atravesada por una pregunta central para millones de hogares: cuánto cuesta armar una mesa para celebrar en 2025. El precio de una cena tradicional presenta una amplia variación y está condicionado, principalmente, por el plato principal.

El plato principal define la mayor parte del costo de la mesa de Navidad en EE.UU.

De acuerdo con un análisis detallado de The Pricer, un sitio especializado en consumo y precios de minoristas, que analizó el costo de una mesa típica para diez personas, el elemento que más incide en el presupuesto es el plato principal elegido. Para el relevamiento tomó tres opciones tradicionales en EE.UU.

El plato principal es el elemento de la mesa navideña de Estados Unidos que más incide en el costo final (Fuente: Pexels)

El menú basado en jamón permite mantener el gasto total más bajo. El costo de la comida oscila en un rango aproximado de entre 65 y 95 dólares para diez comensales .

permite mantener el gasto total más bajo. El costo de la comida oscila en un rango aproximado de . El pavo, otro clásico de las celebraciones de fin de año, presenta valores algo superiores . Una cena que incluya este plato principal, junto con guarniciones tradicionales, puede costar entre US$70 y US$105 si se considera solo la comida para esa cantidad de gente .

. Una cena que incluya este plato principal, junto con guarniciones tradicionales, puede costar . En el extremo más alto del abanico aparece el menú con costillas de cerdo premium. En ese caso, el costo de la comida sola oscila entre US$165 y US$225 para diez personas.

El pavo se ubica como una opción de precio medio para la cena de Navidad en EE.UU.

El peso de los adicionales en la cena navideña

El análisis destaca que cada elemento adicional que se sume a la mesa de Navidad encarecerá el costo total. Para diez personas, estos son los valores estimados.

Bebidas sin alcohol (refresco, agua con gas, sidra para niños): US$12–US$22

(refresco, agua con gas, sidra para niños): US$12–US$22 Bebidas alcohólicas (dos o tres botellas de vino de gama media o un paquete de 12 cervezas): US$25–US$45

(dos o tres botellas de vino de gama media o un paquete de 12 cervezas): US$25–US$45 Hielo (dos bolsas): US$3–US$6

(dos bolsas): US$3–US$6 Desechables (platos, servilletas, cubiertos, tazas): US$8–US$18

(platos, servilletas, cubiertos, tazas): US$8–US$18 Cocinar y servir (bandejas de aluminio, papel pergamino, almacenamiento): US$6–US$15

(bandejas de aluminio, papel pergamino, almacenamiento): US$6–US$15 Gastos de envío o propinas (entrega o retiro de comestibles): US$7–US$15

Sumar bebidas alcohólicas encarece la cena entre US$25 y US$45 Shutterstock

Cuánto cuesta en total la cena de Navidad en EE.UU. en 2025

Cuando se suman todos los adicionales, la mesa navideña se encarece. El costo final estimado queda de la siguiente manera.

La cena basada en jamón , la opción principal más económica analizada, el precio se ubica entre US$126 y US$216

, la opción principal más económica analizada, el precio se ubica entre La comida a base de pavo , al incorporar los adicionales el gasto total se aproxima a un rango de entre US$131 y US$226

, al incorporar los adicionales el gasto total se aproxima a un rango de entre Si se trata de una cena completa con costillas de cerdo como plato principal, el total puede ubicarse entre US$226 y US$346

Estrategias para ahorrar en la cena de Navidad 2025 en EE.UU.

Con estos precios en cuenta, los estadounidenses que necesiten ajustar sus presupuestos en estas fiestas pueden recurrir a ciertas estrategias de ahorro.

Planificar la compra navideña en el supermercado es una de las claves para ahorrar dinero Stephanie Scarbrough - AP

De acuerdo a un informe de WCPO, que consultó a los especialistas en retail Amrita Bhasin y Clay Cary, las recomendaciones clave incluyen:

Planificar antes de ir al supermercado: contar con una lista cerrada y un recorrido definido ayuda a evitar compras impulsivas y a mantener el gasto bajo control

contar con una lista cerrada y un recorrido definido ayuda a evitar compras impulsivas y a mantener el gasto bajo control Aprovechar los mayoristas: las tiendas de gran tamaño que venden productos en cantidad resultan útiles cuando se cocinan varias comidas durante la temporada

las tiendas de gran tamaño que venden productos en cantidad resultan útiles cuando se cocinan varias comidas durante la temporada Elegir el comercio según el producto: los grandes almacenes suelen ser más convenientes para alimentos no perecederos, mientras que otros supermercados pueden ofrecer mejores precios para frutas y verduras

los grandes almacenes suelen ser más convenientes para alimentos no perecederos, mientras que otros supermercados pueden ofrecer mejores precios para frutas y verduras Comprar solo lo necesario: evaluar si cada producto será realmente utilizado es fundamental, especialmente en el caso de alimentos perecederos