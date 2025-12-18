Advertencia urgente de la TSA sobre regalos de Navidad envueltos: por qué no debes llevarlos en tu equipaje de mano

Comienzan las festividades navideñas y eso significa una cosa: los aeropuertos en su máxima capacidad debido a los reencuentros familiares. La Asociación Americana del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) proyecta ocho millones de viajeros este año, por lo que la Administración de Seguridad de Transporte (TSA) ofreció algunos consejos para garantizar que los regalos de cada persona superen los controles de seguridad sin inconvenientes.

Cómo viajar con regalos de Navidad, según la TSA

De acuerdo con el último comunicado de la agencia federal, los regalos deben trasladarse en bolsas fáciles de abrir o cajas de tapas extraíbles para que los agentes de la TSA puedan inspeccionarlos, en caso de ser necesario.

La TSA recomienda que los regalos no esté envuelto en papel festivo, dado que los agentes podrían romperlo para asegurarse de que no represente una amenaza para la seguridad

Si la persona viaja con un objeto envuelto en papel festivo, es posible que deba desenvolverlo, dado que los agentes deben asegurarse de que no represente una amenaza para la seguridad.

Qué regalos no pueden llevarse en el equipaje de mano

Uno de los presentes navideños más populares son las bolas de nieve. En caso de que la bola sea del tamaño de una pelota de tenis, cuente con menos de 95 ml de líquido y tenga una base, puede llevarse en el equipaje de mano.

Las bolas de nieve que tengan más de 95 ml de líquido y sean de gran tamaño deben llevarse en el equipaje facturado por la cantidad de agua Freepik

No obstante, si la bola de nieve es más grande, debe facturarse por el líquido que contiene.

Con respecto a las velas con aroma festivo, pueden estar en el equipaje de mano si son sólidas. No obstante, las velas de gel deben transportarse en el equipaje de bodega.

Las velas aromáticas pueden estar en el equipaje de mano si son sólidas Shutterstock

Los equipos para realizar deportes de invierno como tablas de snowboard, las raquetas de nieve y los patines de hielo pueden pasar por el control de seguridad, aunque el espacio en el compartimento superior depende de la aerolínea. En el caso de los esquís y bastones, deben facturarse.

¿Se pueden llevar alimentos en el equipaje de mano?

Los productos horneados sólidos como galletas o tortas pueden transportarse a través de los controles de seguridad, incluso si están envasados ​​en latas. Sin embargo, las jaleas, mermeladas y jarabes deben empacarse en bolsas facturadas si el envase supera las 3,4 onzas (95 g).

El ponche de huevo debe facturarse, y cada viajero tiene un límite de cinco litros Freepik

Las bebidas navideñas, como ponche de huevo, el vino y champán, deben facturarse, y cada viajero tiene un límite de cinco litros. Asimismo, no se permiten bebidas alcohólicas con más del 70% de alcohol por volumen, ni en el equipaje de mano ni en el equipaje facturado.

Otros consejos de la TSA para viajar durante las fechas navideñas

El TSA también ofreció otra serie de recomendaciones para planificar un viaje durante la temporada festiva. Algunos de estos son:

Tener una identificación válida : los pasajeros deben tener su REAL ID, pasaporte u otra identificación válida para presentarla al oficial de la TSA en la entrada del control de seguridad. A partir del 1 de febrero de 2026, los pasajeros sin documento deberán pagar una tarifa de US$45 para usar el TSA ConfirmID, un sistema modernizado de verificación de identidad.

: los pasajeros para presentarla al oficial de la TSA en la entrada del control de seguridad. A partir del 1 de febrero de 2026, los pasajeros sin documento deberán pagar una tarifa de US$45 para usar el TSA ConfirmID, un sistema modernizado de verificación de identidad. Uso de una maleta vacía: Los ciudadanos que empiezan con una maleta vacía tienen menos probabilidades de pasar artículos prohibidos por el control de seguridad.

“Animamos a los viajeros a planificar con antelación cada paso del proceso de viaje aéreo, desde llegar al aeropuerto dos horas antes de la hora de salida programada hasta empacar con inteligencia empezando con una maleta vacía, ya que no hay nada mejor que llegar temprano y estar preparado”, declaró Brian Bushnell, director federal interino de seguridad de la TSA.