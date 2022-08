Compartió un inédito secreto para conseguir rebajas en Macy’s en todo Estados Unidos y generó opiniones divididas

La época de descuentos y de rebajas es una de las favoritas de los compradores, quienes salen en busca de las mejores ofertas. Si bien, esta temporada significa un ahorro para los bolsillos, hay tiendas que incluso con sus ofertas suelen ser poco accesibles en sus precios y por eso los adictos a las compras se mantienen alejados de los shoppings. Sin embargo, una tiktoker quiso eliminar estos prejuicios y dio todos los detalles de cómo conseguir la ropa más barata en varias tiendas Macy’s en Estados Unidos. Se volvió viral y ahora todos buscan seguir sus consejos.

Valentina vive en Nueva York y se dedica a crear contenido sobre cómo vive un latinoamericano en territorio estadounidense, a través de su cuenta @valentinaevangeliza. En esta ocasión, informó que hay algunas sucursales de Macy’s dedicadas a vender únicamente las prendas que están a menor precio. Estos comercios se promocionan bajo el anuncio de “última oportunidad”.

Allí, los clientes encontrarán prendas de todo tipo de marcas con un descuento del 70% u 80% sobre el valor real. La colombiana mencionó que son tiendas como cualquier otra, muy al estilo de Ross, un outlet donde se vende todo lo de temporadas pasadas o lo que en las tiendas oficiales no logró convencer los gustos de los compradores.

El inédito secreto para conseguir rebajas en Macy's

Para dejar en evidencia que los descuentos son altos y que vale la pena gastar unos cuantos dólares en ropa, la tiktoker enlistó algunos productos que halló: se encontró unos pantalones de jean de la marca Levi’s en 15 dólares, un suéter Tommy Hilfiguer en US$16 y otras prendas cuyo precio original era de US$60, rebajadas a los US$17.

La tienda que ella mostró en su video se encuentra en Newport Mall, en la ciudad de Jersey. Sin embargo, para quienes deseen aprovechar estas rebajas, esta sucursal no es la única. El clip de Valentina recibió decenas de comentarios de otros usuarios que argumentaron que hay Macy’s de “última oportunidad” por todo el país norteamericano.

En Miami, este comercio se encuentra en un centro comercial ubicado al lado del Dolphin Mall. En Nueva York, se puede acceder a los descuentos al acudir a Queens, sobre la calle principal y la avenida Roosevelt, de acuerdo con una persona que dejó los detalles en la publicación.

Las reacciones de los usuarios de esta red social no se hicieron esperar y algunos envidiaron poder comprar ropa a tan bajo precio. “Qué lástima eso no está en Texas”; “Yo siempre busco en ese lugar y he encontrado ropa hasta de tres dólares ahí”; “Macy’s y Marshall siempre es barato en todas sus tiendas”; “Eso está en todos los Macy’s, solo deben buscar”, fueron algunas de las opiniones.

La ropa de Macy's en Estados Unidos puede llegar a tener descuentos enormes @valentinaevangeliza/TikTok

Pero, al parecer, a otras personas no les agradó mucho el consejo. Reprocharon los estándares de calidad de la tienda y que se promueva comprar en ella. “Es la ropa que no se vendió, por eso las están rematando, con suerte encuentras tu talla”; “Pero de verdad qué manera de hacer creer a la gente que esa ropa es de calidad solo por tener una marca reconocida. Esta ropa no paso los estándares de calidad para ser vendida en la propia tienda de la ropa como Tommy u otras que enseñas en el video y por eso es tan económica”, escribió furiosa una mujer.

Aunque la dueña del clip no se quedó atrás y le respondió: “Seguramente (no pasaron los filtros de calidad) o también son de colecciones pasadas”.