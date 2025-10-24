Comprar una casa en Estados Unidos: cuánto cuesta el metro cuadrado en noviembre de 2025

El mercado inmobiliario estadounidense mantiene una marcada diferencia entre los estados con precios más elevados, como Nueva York y California, y aquellos con valores más accesibles, como Iowa y Oklahoma. En noviembre de 2025, el costo por metro cuadrado varía ampliamente según la región, el tipo de propiedad y las condiciones económicas locales.

Precio del metro cuadrado en Estados Unidos: panorama del mercado inmobiliario 2025

Las áreas metropolitanas de alta demanda presentan montos considerablemente más elevados que los de regiones interiores o rurales. Las estimaciones indican que la cotización promedio de una vivienda en EE.UU. ronda los US$2000 por metro cuadrado.

El cálculo se obtiene a partir del precio de la medida estándar del sector y su conversión mediante la equivalencia de un pie cuadrado = 0,092903 m2. Según la Reserva Federal de San Luis (FRED, por sus siglas en inglés), la mediana nacional del valor de venta por pie cuadrado es de US$226, lo que equivale aproximadamente a US$2432 por metro cuadrado.

Este resultado refleja solo una referencia general; cada estado y ciudad presenta particularidades que influyen en el costo final de una propiedad. Factores como la ubicación, la disponibilidad de servicios, el estado de la construcción y la demanda local influyen de forma directa.

En términos comparativos, los montos más altos se observan en las zonas costeras del noreste y del oeste del país norteamericano. Nueva York y California se mantienen entre los estados más costosos, mientras que Iowa y Oklahoma registran montos considerablemente más bajos. La brecha de precios entre ambos extremos del mercado es amplia y responde a diferencias en el desarrollo urbano y en la presión de la demanda.

Cuánto cuesta el metro cuadrado en Nueva York en 2025

El mercado inmobiliario de Nueva York continúa como uno de los más caros del país norteamericano. En promedio, la venta por metro cuadrado ronda los US$27.500 en propiedades de alta gama, aunque existen variaciones importantes según el barrio y el tipo de vivienda.

El costo medio por pie cuadrado se sitúa en US$769, lo que equivale cerca de US$8280. Según datos del portal Realtor, la ciudad cuenta con unas 29.000 viviendas en venta, con propiedades ofertadas a un valor medio de US$825 mil.

Estos datos reflejan la diversidad del mercado neoyorquino, donde conviven departamentos de precios moderados con propiedades de lujo ubicadas en zonas de alta demanda.

Precio promedio del metro cuadrado en California: variaciones por ciudad

California se posiciona también entre los estados de mayor costo. El precio promedio oscila entre US$4100 y US$7000, según la ubicación y las características de la unidad.

De acuerdo con Realtor, en Los Ángeles, el valor medio de las viviendas en venta es de US$1,2 millones, con un promedio de US$685 por pie cuadrado, lo que equivale a US$7373. El estado Dorado presenta grandes contrastes internos: mientras esta ciudad registra montos elevados, otras zonas del estado mantienen montos mucho más bajos, lo que amplía la variabilidad del mercado.

Los estados más baratos para comprar una casa en Estados Unidos en 2025

En contraste con las zonas costeras, los estados del centro y del sur de EE.UU. mantienen precios más moderados. Iowa y Oklahoma son ejemplos de mercados donde el costo resulta considerablemente más accesible en comparación con los principales centros urbanos.

En Oklahoma, según Realtor, el promedio por pie cuadrado es de US$163, lo que equivale a US$1754 por metro cuadrado. El valor medio de las viviendas en venta se ubica en US$297.200, y el de las propiedades vendidas alcanza los US$255 mil.

Por su parte, en Iowa, el costo promedio por pie cuadrado es de US$218, equivalente a US$2347 por metro cuadrado. En el condado de Polk, que agrupa unas 4300 propiedades en oferta, los montos oscilan entre US$1400 y US$11,5 millones. El precio medio de las viviendas en venta ronda los US$305 mil.

De acuerdo con las proyecciones derivadas de los datos de FRED, las cotizaciones de las viviendas en EE.UU. podrían mantener estabilidad relativa durante el cierre de 2025, siempre que las tasas de interés hipotecarias no experimenten aumentos significativos.