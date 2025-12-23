Compras de última hora: tiendas que sí abrirán en Navidad 2025 en Estados Unidos

Bajo una creciente tendencia por fomentar el descanso y la convivencia familiar de los trabajadores, diversos comercios optaron por no abrir sus puertas en Navidad 2025. No obstante, en Estados Unidos persiste un sector minorista que mantendrá operaciones, con el fin de maximizar sus ingresos y facilitar a los clientes la adquisición de artículos de última hora para sus celebraciones.

Tiendas que estarán abiertas en Navidad en Estados Unidos

Ciertos comercios minoristas operarán con normalidad durante el 25 de diciembre en Estados Unidos. No obstante, los horarios de atención y la disponibilidad pueden variar según la ubicación, por lo que es fundamental que los clientes verifiquen la información con la tienda local antes de asistir, recomendó FOX USA.

CVS permanecerá abierto en Navidad, con horarios reducidos, según sus ubicaciones (Archivo) Google Maps

Entre las tiendas que estarán abiertas en Navidad se encuentran:

Albertsons: la mayoría de sus sucursales abrirán desde las 8.00 hasta las 16.00 hs.

la mayoría de sus sucursales abrirán desde las 8.00 hasta las 16.00 hs. CVS: la mayoría de sus sucursales operan en horarios reducidos, de 8.00 a 21.00 hs. Sin embargo, las farmacias pueden tener horarios diferentes, por lo que aconseja consultar en su web con anticipación.

la mayoría de sus sucursales operan en horarios reducidos, de 8.00 a 21.00 hs. Sin embargo, las farmacias pueden tener horarios diferentes, por lo que aconseja consultar en su web con anticipación. 7-Eleven: la mayoría de las tiendas abren 24/7, pero el horario de algunas tiendas puede variar, informó Telemundo.

la mayoría de las tiendas abren 24/7, pero el horario de algunas tiendas puede variar, informó Circle K: la mayoría de las tiendas opera 24 horas, ideal para compras de emergencia.

la mayoría de las tiendas opera 24 horas, ideal para compras de emergencia. Safeway: abrirá sus puertas de 8.00 a 17.00 hs.

abrirá sus puertas de 8.00 a 17.00 hs. Walgreens: algunas sucursales estarán abiertas el día de Navidad de 8.00 a 18.00 hs. Los clientes deberán consultar el horario de en el localizador de tiendas Walgreens.

algunas sucursales estarán abiertas el día de Navidad de 8.00 a 18.00 hs. Los clientes deberán consultar el horario de en el localizador de tiendas Walgreens. Vons: estará abierto el 25 de diciembre, aunque es posible que tengan un horario menor.

Entre los restaurantes que permanecerán abiertos en el día de Navidad, se encuentran Starbucks, Krispy Kreme, Fogo de Chão, IHOP y Waffle House FOX USA.

Muchas tiendas permanecerán abierta para atender a los clientes con las compras de última hora (Unsplash/@Artem Beliaikin) (Unsplash/@Artem Beliaikin)

Tiendas que permanecerán cerradas en Navidad

Algunas cadenas cerrarán sus puertas el 25 de diciembre en conmemoración de la Navidad y para dar un descanso a sus trabajadores. NBC New York informó que las siguientes cadenas no prestarán atención al público:

Walmart estará cerrado el día de Navidad y volverá a abrir a las 6.00 hs, del 26 de diciembre.

Target: volverán a abrir a las 7.00 hs, del 26 de diciembre.

volverán a abrir a las 7.00 hs, del 26 de diciembre. Costco

Sam’s Club

Aldi

Ikea

Home Depot

Lowe’s

Macy’s

Publix

Trader Joe’s

Dollar Tree

HEB

Kroger

Ralph’s

Wegman’s

Cadenas como Walmart no atenderán en Navidad (Captura/Walmart)

Qué otros servicios dejarán de funcionar en Navidad

Los bancos estarán cerrados el 25 de diciembre, y no abrirá en Navidad. Para cualquier transacción, se aconseja usar los cajeros automáticos y los servicios de banca móvil, los cuales estarán disponibles, según indicó CNN.

Otro de los rubros que frenará sus actividades en Navidad es el Servicio Postal. Los servicios de paquetería también estarán limitados, ya que FedEx suspenderá todos sus servicios, salvo Custom Critica, y UPS solo ofrecerá su servicio Express Critical y abrirá algunas tiendas selectas.

Todas las oficinas de correos en todo el país estarán cerradas el día de Navidad (jueves 25 de diciembre de 2025) y el día de Año Nuevo (jueves 1 de enero de 2026). La entrega regular de correo se reanudará el viernes 26 de diciembre de 2025.