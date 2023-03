Compró un billete de lotería en honor al último avión de su compañía y ganó 754.6 millones de dólares

escuchar

Una empleada de Boeing que vive en Washington, EE.UU., compró un billete de la lotería Powerball cuando descubrió que el pozo estimado para el sorteo era de US$747 millones, el número de la última aeronave lanzada por su compañía. La mujer tomó la coincidencia como una señal y compró el ticket. Horas después, descubrió que había ganado un histórico premio mayor.

El pasado 5 de febrero, Becky Bell hacía compras en un supermercado en Auburn, Washington, cuando se acercó a la máquina expendedora de la Washington’s Lottery, donde se mostraban las cantidades estimadas de los pozos de diferentes sorteos. El de Powerball llamó su atención, ya que ascendía a US$747 millones.

Desde hace 36 años, la mujer trabaja para Boeing, uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo. La nave más reciente estaba bautizada con los mismos números del premio: 747. En honor a esto, compró el ticket. “Fue entonces cuando me di cuenta. Tenía que comprar un boleto más”, explicó Bell, según un comunicado de Washington’s Lottery.

Una mujer confió en su suerte y ganó la lotería

Este billete se convirtió en el único ganador del quinto mayor pozo de la historia de Powerball y el más grande en Washington. Además, la mujer tenía una segunda serie de números, que le valieron un premio adicional. En total, se llevó más de US$754 millones.

Cómo se enteró del premio

En el sorteo, que se realizó el lunes 6 de febrero, los números ganadores fueron 05, 11, 22, 23, 69 y el Powerball de 07. Becky Bell no se dio cuenta de su victoria al instante, sino cuando revisó las noticias en su celular. “Al día siguiente de haber comprado el billete, estaba trabajando de forma remota, me preparaba para mi reunión de las 6.20 hs, di una mirada a la app de noticias y vi una historia sobre el boleto ganador venido en Auburn. ‘Ese podría ser el mío’, pensé”, relató la ganadora.

La mujer verificó sus tickets después de su reunión. El primero no era ganador, pero el segundo sí. “Así que supe que había obtenido al menos US$600 dólares, lo cual fue muy emocionante”, recordó. Sin embargo, la conmoción llegó cuando comprobó los números en la aplicación oficial y se dio cuenta de que tenía el premio mayor “Nunca había ganado más de 20 dólares en mi vida, así que se pueden imaginar mi shock cuando me di cuenta. Me puse a llorar”, declaró.

El boleto extra de la suerte

Bell es una jugadora habitual de la lotería. Normalmente apuesta US$20 a la semana a un conjunto específico de juegos: US$6 para Powerball y otro tanto para Mega Millions; US$5 para Hit 5 y US$3 para Lotto. El día que compró el boleto millonario ya había gastado sus US$20 semanales. Sin embargo, la señal del número 747 la hizo regresar por otro ticket. “Su decisión de comprar ese billete extra sin duda mereció la pena”, comentó Marcus Glasper, director estatal de la lotería.

Este jugoso premio adelantó los planes de jubilación de Bell, quien ya tenía previsto retirarse de Boeing el próximo junio. Ahora, piensa estar libre de compromisos laborales a finales de marzo.

La mujer se fijó en el pozo total y se dio cuenta de una coincidencia, por la que no dudó en apostar Pixabay

Cuando Bell se presentó en la sede de la lotería en Olympia para reclamar su premio, los funcionarios le informaron que otra de las series de números le había hecho ganar 8 dólares adicionales: “Yo sabía que era una señal”, cerró la triunfadora.

LA NACION