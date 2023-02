Perdió su billetera en un avión y usó un rastreador para seguirla por 35 ciudades

escuchar

Un hombre que viajaba de Missouri a Fort Lauderdale, Florida, se dio cuenta apenas desembarcó que había olvidado su billetera en el avión. Aunque hizo en el momento el reclamo a la aerolínea, un hecho le dio paz mental: le había puesto un dispositivo de rastreo y, pensó, rápidamente sabrían dónde encontrarla. Paradójicamente, lo que vivió después fue una desconcertante pesadilla.

De acuerdo con el testimonio de John Lewis, de 45 años, el incidente ocurrió el martes 24 de enero. Una vez que llegó al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, salió rápidamente de la aeronave para abordar su siguiente vuelo. Horas más tarde, cuando intentó alquilar un coche, se dio cuenta de que le faltaba su billetera e hizo el reclamo.

El sábado siguiente, desconcertado, publicó un video en su cuenta de Instagram sobre su caso. Acompañó el posteo con una captura de pantalla, en donde su dispositivo de rastreo, un Apple AirTag, le indicaba que la billetera estaba en el Aeropuerto Internacional de Portland, a unos 4000 kilómetros de distancia. “La parte loca es que contacté a American Airlines y dicen que no pueden encontrarla (…). Todavía está en el avión y ha ido a más de 35 ciudades desde el martes”, expresó en el clip. Si bien primero reconoció que fue su error olvidar sus pertenencias, el pasajero siguió pidiendo la ayuda de la compañía.

Un hombre que olvidó su billetera en un avión solicitó ayuda a la aerolínea para recuperarla, sin éxito

La respuesta de la compañía

A decir del viajero, después de varias llamadas, la aerolínea le contestó que no habían encontrado su billetera en la aeronave. “Dicen que limpian a fondo el avión, pero ¿cómo puedes limpiar a fondo el avión si la billetera todavía está ahí y aún no la he recibido?”, se preguntó Lewis.

El viajero estadounidense recalcó que, además, es viajero frecuente de esa compañía, pero “lo trataban como si no lo conocieran”. La publicación también fue compartida en su cuenta de Twitter, donde comenzó a viralizarse. En uno de los comentarios, American Airlines le pidió que enviara los detalles de su situación por un mensaje privado.

American Airlines se comunicó con el viajero que perdió su billetera, pero no lograron encontrarla

Cuando la respuesta llegó, ya era demasiado tarde. En una publicación posterior, Lewis aseguró que la aerolínea había encontrado el dispositivo de rastreo en un rincón bajo el asiento, pero no su billetera. Para empeorar la situación, el domingo siguiente, una persona en Dallas utilizó su tarjeta de crédito. En busca de culpables, las sospechas las dirigió fueron hacia algún empleado de la aerolínea.

“Ese mismo avión fue a Oklahoma, por lo cual la tarjeta no se hubiera quedado en Dallas si hubiera sido hurtada por un pasajero en el próximo vuelo”, señaló en declaraciones a The New York Post. Lewis expresó también su disgusto por la compañía, que no pudo ofrecerle una pronta respuesta a su caso.

Algo similar ocurrió el mismo mes, cuando una mujer identificada como Valerie Szybala, rastreó sus valijas hasta un condominio de departamentos. Aunque la aerolínea le había dicho que sus pertenencias estaban en el centro de distribución, lo que mostraba su dispositivo no coincidía con esos datos. Después de varios días de pesadilla, logró recuperar su equipaje.

LA NACION